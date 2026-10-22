Milena Zárate rechaza reconquistar a Kalicho y revela el daño que le dejó la ruptura: “Las palabras se las lleva el viento”

La cantante explicó por qué decidió terminar la relación después de buscar apoyo en Colombia. Aunque su expareja le pidió perdón y dijo que quería recuperarla, ella dejó claro que necesita hechos y no solo palabras. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La historia sentimental entre Milena Zárate y Carlos Mendoza, conocido como ‘Kalicho’, atraviesa un momento decisivo. Aunque el tatuador se habría acercado a la cantante colombiana para pedirle disculpas y manifestarle su intención de recuperarla, la respuesta de la artista dejó en claro que una posible reconciliación no depende únicamente de lo que él pueda decirle. Después de los problemas que marcaron los últimos meses de su relación, ella considera que las palabras no son suficientes para reparar lo ocurrido.

La cantante de cumbia confirmó que ambos mantuvieron una conversación después de que hiciera pública su decisión de poner fin al vínculo. Durante ese acercamiento, según contó, él le pidió perdón y expresó su deseo de volver a estar con ella. Sin embargo, Milena no se mostró convencida por sus intenciones y cuestionó que, hasta el momento, no haya visto acciones concretas que demuestren un arrepentimiento verdadero.

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Milena Zárate confiesa que volvió a sufrir ataques de pánico tras su ruptura con Kalicho. Captura: Magaly Tv La Firme.

“Cuando uno quiere recuperar algo, las palabras se las lleva el viento”, manifestó la artista al referirse a la posibilidad de que su expareja consiga una nueva oportunidad. Su declaración resume la postura que mantiene tras la separación: no está dispuesta a dejar de lado lo sucedido por una disculpa ni a considerar que un acercamiento sea suficiente para reconstruir una relación que, según sus propias palabras, terminó afectándola profundamente.

Milena Zárate confiesa que volvió a sufrir ataques de pánico tras su ruptura con Kalicho. Captura: Magaly Tv La Firme.

Milena Zárate responde al intento de reconquista de Kalicho

El acercamiento de Kalicho a Milena Zárate se produjo después de que la cantante difundiera un comunicado en el que confirmó el final de su relación. La conversación posterior permitió que él expresara sus disculpas y su intención de recuperarla, pero no modificó la posición que ella había adoptado tras tomar la decisión de separarse.

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Milena Zárate confiesa que volvió a sufrir ataques de pánico tras su ruptura con Kalicho. Captura: Magaly Tv La Firme.

Para la artista, existe una diferencia importante entre decir que se quiere recuperar a una persona y demostrarlo mediante hechos. Por eso, cuando habló sobre el acercamiento de su expareja, cuestionó que un saludo o una conversación cotidiana puedan interpretarse como señales suficientes de un cambio.

“Para mí acciones no es ‘hola, ¿cómo estás?’. Eso no son acciones”, precisó Milena, al explicar por qué no considera que ese tipo de contacto represente un esfuerzo real para reparar los problemas que enfrentaron.

Milena Zárate confiesa que volvió a sufrir ataques de pánico tras su ruptura con Kalicho. Captura: Magaly Tv La Firme.

Su respuesta no se limitó a cuestionar la forma en que él se comunicó con ella. También puso sobre la mesa lo que considera una falta de comprensión respecto de las consecuencias que tuvo la relación en su vida. Desde su perspectiva, una persona que verdaderamente reconoce el daño causado debería estar dispuesta a hacer algo más que expresar arrepentimiento. “Si realmente estás arrepentido, puedes hacer muchas cosas para enmendar”, sostuvo.

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Milena Zárate confiesa que volvió a sufrir ataques de pánico tras su ruptura con Kalicho. Captura: Magaly Tv La Firme.

La ruptura con Kalicho afectó la alimentación de Milena Zárate

Más allá de las declaraciones sobre una posible reconciliación, uno de los aspectos que más llamó la atención del testimonio de la cantante fue el impacto que tuvo la separación en su bienestar. Milena reveló que perdió cerca de ocho kilos durante este periodo y explicó que la situación emocional que atravesaba afectó directamente su alimentación.

La artista contó que llegó a tener dificultades para comer con normalidad, hasta el punto de que los alimentos dejaron de pasar con facilidad. “No me pasaba literal comida”, confesó al describir cómo vivió esos meses.

Milena Zárate confiesa que volvió a sufrir ataques de pánico tras su ruptura con Kalicho. Captura: Magaly Tv La Firme.

La pérdida de peso fue una de las consecuencias que identificó durante esta etapa. Sin embargo, su relato no se limitó a los cambios físicos. La colombiana también habló de episodios emocionales que creyó haber dejado atrás y que volvieron a presentarse mientras atravesaba los problemas con su pareja.

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Según explicó, volvió a sufrir ataques de pánico y ansiedad, experiencias que no había enfrentado desde su embarazo. La reaparición de estos episodios le generó preocupación, especialmente porque la llevó a recordar una etapa anterior de su vida en la que sintió que estaba perdiendo su estabilidad personal. “Me da miedo perderme a mí, porque ya me pasó en un momento”, admitió.

Milena Zárate confiesa que volvió a sufrir ataques de pánico tras su ruptura con Kalicho. Captura: Magaly Tv La Firme.

Milena Zárate tomó la decisión de separarse durante un viaje a Colombia

La determinación de terminar la relación no habría sido una reacción improvisada. Según contó la cantante, tomó la decisión durante un viaje a Colombia, donde buscó el respaldo de su madre y de las personas más cercanas a ella.

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Ese espacio lejos de su rutina le permitió apoyarse en su entorno familiar y evaluar lo que estaba ocurriendo. La artista explicó que, después de ese proceso, regresó con una postura definida respecto de su relación con el tatuador. Al hablar de los motivos que la llevaron a cerrar esa etapa, Milena fue contundente al describir la ausencia que sentía en su vida cotidiana. “No sigo teniendo una relación con un fantasma y con una persona que literal no existe en mi vida”, afirmó.

Milena Zárate confiesa que volvió a sufrir ataques de pánico tras su ruptura con Kalicho. Captura: Magaly Tv La Firme.

La advertencia de Milena Zárate sobre el hombre que llegue a su vida

La experiencia con Kalicho también parece haber influido en la manera en que Milena Zárate plantea sus expectativas para una futura relación. Después de hablar de la pérdida de peso, los ataques de pánico y las dificultades que enfrentó, la cantante expresó una condición que considera fundamental para volver a compartir su vida con alguien.

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“No quiero que el hombre que venga a mi vida me quite lo que yo ya tengo”, sostuvo.

Milena Zárate confiesa que volvió a sufrir ataques de pánico tras su ruptura con Kalicho. Captura: Magaly Tv La Firme.