Perú

EsSalud: Hospital Perú atenderá en Iquitos hasta el 24 de octubre con 26 especialistas de Lima y cirugías gratuitas

La intervención da continuidad a los compromisos asumidos por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, durante su primera visita a Loreto el 1 de octubre

Una mujer con bata médica habla con un hombre de camiseta verde y gorra, rodeada de personal sanitario en un pasillo techado
La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, dialoga con un asegurado durante la campaña de atención médica especializada de Hospital Perú en Iquitos. (EsSalud)
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Hospital Perú brindará atención médica especializada en Iquitos hasta el 24 de octubre, con el apoyo de 26 profesionales de la salud trasladados desde Lima. La campaña se desarrolla en tres establecimientos de la Red Asistencial Loreto y contempla consultas en varias especialidades, además de cirugías de cataratas para los asegurados.

El despliegue forma parte de una nueva intervención del Seguro Social de Salud (EsSalud) en la región. La institución informó que los especialistas trabajan junto con los equipos locales para ampliar la capacidad de respuesta ante la demanda de atenciones y procedimientos acumulados.

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Vista aérea de un complejo de edificios con techos rojizos, rodeado de árboles, una avenida con vehículos y viviendas en el fondo
El Hospital III Iquitos de EsSalud alberga la campaña de atención médica especializada organizada por Hospital Perú en la región Loreto. (EsSalud)

Atención médica en tres centros de Loreto

Los equipos médicos brindan servicios en el Hospital III Iquitos, el Centro de Atención Primaria III Iquitos y el Centro de Atención Primaria II San Juan Bautista. La campaña incluye consultas en gastroenterología, oftalmología, cardiología, ginecología, medicina física y rehabilitación.

También se ofrecen prestaciones de enfermería, psicología, odontología, radiología, laboratorio y farmacia. La presencia de los 26 profesionales llegados desde Lima busca reforzar la atención especializada en estos centros de salud durante los días de la intervención.

Vista aérea de un hospital con techos rojos junto a un médico que mide la presión arterial a un paciente frente a un cartel
Una jornada médica de Hospital Perú brinda atención especializada y cirugías a los pacientes asegurados en Iquitos. (EsSalud)

Cirugías de cataratas gratis

Entre los procedimientos previstos figuran las cirugías de cataratas, que EsSalud incorporó para atender a pacientes que se encuentran a la espera de una intervención oftalmológica. La medida apunta a reducir los plazos para acceder a este tipo de operación y ampliar la disponibilidad de servicios en la región.

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La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, encabezó la segunda visita institucional a Loreto. Según la entidad, la jornada da continuidad a los compromisos asumidos el 1 de octubre para fortalecer la atención de los asegurados y mejorar el acceso a especialistas fuera de Lima.

La campaña concluirá el 24 de octubre. EsSalud señaló que Hospital Perú forma parte de su estrategia de atención itinerante en regiones, con intervenciones coordinadas con los servicios asistenciales locales.

Una médica con uniforme azul utiliza una lámpara de hendidura para revisar el ojo de una paciente sentada frente al aparato
Una especialista de Hospital Perú examina la vista de una paciente durante la campaña de atención médica en Iquitos. (EsSalud)

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