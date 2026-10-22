La Molina identifica nueve puntos críticos ante lluvias y activa plan por el Fenómeno El Niño

Alcalde de Santiago de Surco indicó que continuará retirando los conos hasta que la Municipalidad Metropolitana de Lima emita un fallo. (Foto. Carlos Bruce?

Guardar

La Municipalidad de La Molina identificó nueve puntos críticos ante lluvias vinculadas con el fenómeno El Niño, luego de evaluar los sectores que presentaron problemas durante el ciclón Yaku en 2023.

El plan de prevención del distrito, aprobado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), contempla medidas para responder ante lluvias, flujos de detritos y afectaciones viales.

PUBLICIDAD

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Sergio Najar, explicó que el documento delimita dos peligros: sismos y flujos de detritos. Estos últimos pueden surgir cuando las lluvias movilizan agua, barro y otros materiales por laderas o quebradas.

El estudio ubicó zonas de alto riesgo donde viven cerca de 12 mil personas y funcionan 14 instituciones educativas, aunque esa condición no implica que toda la población o todos los locales resulten afectados.

Los nueve lugares están situados alrededor de lomas, praderas, colinas y una parte de La Planicie. “El agua se comenzó a absorber por la tierra. Después comenzó a fluir el agua y posteriormente fluyó con barro y se afectaron algunas vías principales del distrito. Es más, se desplegó a la brigada del Ejército para que apoyara al distrito para que juntos pudiéramos rehabilitar la zona”, recordó la autoridad.

PUBLICIDAD

Fenómeno El Niño podría afectar a casi millón y medio de personas en diversas regiones del Perú. (Foto: Andina)

Plan contempla drenajes y retención de residuos en viviendas

El plan incorpora acciones preventivas dirigidas a los vecinos. Desde antes de mediados de año, personal de la comuna ofrece charlas en coordinación con la Gerencia de Participación Vecinal.

Una recomendación consiste en colocar drenajes en los techos de las viviendas, debido a que muchas construcciones de Lima tienen superficies planas donde el agua de lluvia puede acumularse y añadir presión sobre las estructuras.

El funcionario propuso además instalar mecanismos que retengan los residuos sólidos que arrastra el agua antes de que ingresen a los desagües de los predios. La medida busca evitar bloqueos en las conexiones internas y reducir la presencia de desechos en la vía pública.

PUBLICIDAD

Las recomendaciones forman parte de la preparación frente a lluvias en La Molina, uno de los distritos de Lima Metropolitana con sectores cercanos a laderas y cauces naturales.

La municipalidad identificó más de 60 espacios que podrían funcionar como albergues para personas afectadas por una emergencia. Najar precisó que la selección exige visitas técnicas y el diseño de cada instalación.

“Se viene trabajando esto de manera constante y no solamente es identificar la zona; se hace un trabajo de campo donde se envía especialistas, principalmente ingenieros civiles o arquitectos, para poder diseñar el albergue”, indicó.

La Molina figura entre los distritos con zonas expuestas a quebradas

Las acciones se desarrollan ante la posibilidad de precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño durante los últimos meses de 2026 y el verano de 2027. El meteorólogo Jonathan Cárdenas advirtió que Lima podría enfrentar dificultades si registra lluvias comparables con las ocurridas en el norte del país.

PUBLICIDAD

Mencionó a La Molina, Carabayllo y Chaclacayo entre los distritos que requieren atención por la presencia de viviendas próximas a pendientes y quebradas.

Las lluvias de 2023 dejaron daños en vías de La Molina y requirieron el apoyo de una brigada del Ejército para rehabilitar zonas afectadas, según Najar. La comuna señaló que el mapa de peligros no anticipa daños en todos los inmuebles incluidos dentro de las áreas identificadas.