Perú

La Molina identifica nueve puntos críticos ante lluvias y activa plan por el Fenómeno El Niño

La municipalidad ubicó sectores próximos a laderas, colinas y quebradas, donde prevé reforzar la prevención, los drenajes y la atención a vecinos ante posibles emergencias

Alcalde de Santiago de Surco indicó que continuará retirando los conos hasta que la Municipalidad Metropolitana de Lima emita un fallo.
Alcalde de Santiago de Surco indicó que continuará retirando los conos hasta que la Municipalidad Metropolitana de Lima emita un fallo. (Foto. Carlos Bruce?
Guardar

La Municipalidad de La Molina identificó nueve puntos críticos ante lluvias vinculadas con el fenómeno El Niño, luego de evaluar los sectores que presentaron problemas durante el ciclón Yaku en 2023.

El plan de prevención del distrito, aprobado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), contempla medidas para responder ante lluvias, flujos de detritos y afectaciones viales.

PUBLICIDAD

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Sergio Najar, explicó que el documento delimita dos peligros: sismos y flujos de detritos. Estos últimos pueden surgir cuando las lluvias movilizan agua, barro y otros materiales por laderas o quebradas.

El estudio ubicó zonas de alto riesgo donde viven cerca de 12 mil personas y funcionan 14 instituciones educativas, aunque esa condición no implica que toda la población o todos los locales resulten afectados.

Los nueve lugares están situados alrededor de lomas, praderas, colinas y una parte de La Planicie. “El agua se comenzó a absorber por la tierra. Después comenzó a fluir el agua y posteriormente fluyó con barro y se afectaron algunas vías principales del distrito. Es más, se desplegó a la brigada del Ejército para que apoyara al distrito para que juntos pudiéramos rehabilitar la zona”, recordó la autoridad.

PUBLICIDAD

Fenómeno El Niño podría afectar a casi millón y medio de personas en diversas regiones del Perú. (Foto: Andina)
Fenómeno El Niño podría afectar a casi millón y medio de personas en diversas regiones del Perú. (Foto: Andina)

Plan contempla drenajes y retención de residuos en viviendas

El plan incorpora acciones preventivas dirigidas a los vecinos. Desde antes de mediados de año, personal de la comuna ofrece charlas en coordinación con la Gerencia de Participación Vecinal.

Una recomendación consiste en colocar drenajes en los techos de las viviendas, debido a que muchas construcciones de Lima tienen superficies planas donde el agua de lluvia puede acumularse y añadir presión sobre las estructuras.

El funcionario propuso además instalar mecanismos que retengan los residuos sólidos que arrastra el agua antes de que ingresen a los desagües de los predios. La medida busca evitar bloqueos en las conexiones internas y reducir la presencia de desechos en la vía pública.

Las recomendaciones forman parte de la preparación frente a lluvias en La Molina, uno de los distritos de Lima Metropolitana con sectores cercanos a laderas y cauces naturales.

La municipalidad identificó más de 60 espacios que podrían funcionar como albergues para personas afectadas por una emergencia. Najar precisó que la selección exige visitas técnicas y el diseño de cada instalación.

“Se viene trabajando esto de manera constante y no solamente es identificar la zona; se hace un trabajo de campo donde se envía especialistas, principalmente ingenieros civiles o arquitectos, para poder diseñar el albergue”, indicó.

La Molina figura entre los distritos con zonas expuestas a quebradas

Las acciones se desarrollan ante la posibilidad de precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño durante los últimos meses de 2026 y el verano de 2027. El meteorólogo Jonathan Cárdenas advirtió que Lima podría enfrentar dificultades si registra lluvias comparables con las ocurridas en el norte del país.

Mencionó a La Molina, Carabayllo y Chaclacayo entre los distritos que requieren atención por la presencia de viviendas próximas a pendientes y quebradas.

Las lluvias de 2023 dejaron daños en vías de La Molina y requirieron el apoyo de una brigada del Ejército para rehabilitar zonas afectadas, según Najar. La comuna señaló que el mapa de peligros no anticipa daños en todos los inmuebles incluidos dentro de las áreas identificadas.

Temas Relacionados

La MolinaFenómeno El NiñoLluvias en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El fútbol internacional ofrecerá una agenda con duelos decisivos en Europa y Sudamérica, además de la posible presencia de un jugador peruano en el extranjero

Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Pamela López llora al recordar la indiferencia de su padre en medio de su batalla con Christian Cueva

La influencer confesó, en una entrevista con Lizbeth Cueva, que nunca contó con el respaldo de su progenitor durante los conflictos con el futbolista y relacionó ese dolor con una infancia marcada por la violencia

Pamela López llora al recordar la indiferencia de su padre en medio de su batalla con Christian Cueva

Fenómeno El Niño en Perú EN VIVO: lluvias en Piura y Tumbes producen graves aniegos, zonas afectadas y últimas alertas del Senamhi

Los equipos de emergencia instalaron sistemas de drenaje en cinco sectores de la ciudad, en una jornada marcada por el ingreso de agua a inmuebles y las dificultades para desarrollar actividades cotidianas

Fenómeno El Niño en Perú EN VIVO: lluvias en Piura y Tumbes producen graves aniegos, zonas afectadas y últimas alertas del Senamhi

El gran objetivo de Matías Vega con Juan Pablo II: “Estamos muy felices, disfrutando el momento que nos está tocando atravesar”

El guardameta del conjunto lambayecano habló sobre el gran presente del equipo en el Torneo Clausura de la Liga 1, donde pelean por un puesto en la Copa Sudamericana tras asegurar casi matemáticamente la permanencia en primera división por segundo año consecutivo

El gran objetivo de Matías Vega con Juan Pablo II: “Estamos muy felices, disfrutando el momento que nos está tocando atravesar”

La reacción de Judy Balcazar, gerenta deportiva de San Martín, al fichaje de Fernanda Tomé por Deportivo Soan: “No me sorprende”

La figura dirigencial ‘santa’ ratificó que la salida de la punta brasileña de 36 años no se produjo en malos términos y se “alegró” por los directivos del conjunto de Puente Piedra

La reacción de Judy Balcazar, gerenta deportiva de San Martín, al fichaje de Fernanda Tomé por Deportivo Soan: “No me sorprende”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente del Congreso respalda ampliación de facultades aprobada en el Senado y niega irregularidades en el trámite

Presidente del Congreso respalda ampliación de facultades aprobada en el Senado y niega irregularidades en el trámite

Ministro de Justicia acusa al Congreso de tener un “espíritu mezquino” frente al avance del crimen organizado en los penales

Premier Galarreta agradeció aprobación de 27 facultades legislativas en el Senado y crítico a “sector radical” del Congreso

Senadores Iber Maraví y Calisto Giampietri se sentaron juntos tras su tenso choque que casi acaba a golpes

Ministro Rafael Belaúnde afirma en Piura que es tarde para resolver falta de drenaje: “Igual va a llover, se van a inundar”

ENTRETENIMIENTO

Pamela López llora al recordar la indiferencia de su padre en medio de su batalla con Christian Cueva

Pamela López llora al recordar la indiferencia de su padre en medio de su batalla con Christian Cueva

Yahaira Plasencia sufre dolorosa pérdida familiar y recibe el respaldo de sus seguidores

Sheyla Rojas niega que su romance con Joaquín Ramírez tenga un contrato: “Porque una persona monstruosa lo dice, le creen”

Pati Lorena sorprende al revelar la fecha de estreno de Combate por ATV

Masiel Málaga revela por qué jamás iría a ‘América Hoy’ si está Janet Barboza: “Qué incómodo sería verla”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El gran objetivo de Matías Vega con Juan Pablo II: “Estamos muy felices, disfrutando el momento que nos está tocando atravesar”

La reacción de Judy Balcazar, gerenta deportiva de San Martín, al fichaje de Fernanda Tomé por Deportivo Soan: “No me sorprende”

Comerciantes Unidos recurre nuevamente a Claudio Biaggio para alejarse de la zona de riesgo en Liga 1 2026

La contundente opinión de Eddie Fleischman sobre las ‘cláusulas de miedo’ en la Liga 1 2026: “Debería darles vergüenza”