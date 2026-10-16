Efemérides del 16 de octubre en Perú: A 18 años de que un fallo judicial pusiera tras las rejas a Magaly Medina

Paolo Guerrero vs Magaly Medina: el juicio que terminó con la cárcel de la periodista de ATV. (Composición Infobae)

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El 16 de octubre reúne en el calendario peruano hechos militares, culturales, políticos y sociales que van desde la defensa del territorio durante la Guerra del Pacífico hasta el reconocimiento de la educación inclusiva y los derechos de las personas con discapacidad. La fecha recuerda al contralmirante Manuel Villar Olivera, conmemora el nacimiento de Arturo Woodman Pollit y marca aniversarios vinculados con instituciones, medios de comunicación y expresiones tradicionales.

Villar, uno de los marinos peruanos de mayor trayectoria del siglo XIX, murió el 16 de octubre de 1889 en el Callao. Había nacido en 1801 y participó en la Guerra de Independencia, en acciones navales de las primeras décadas de vida nacional y, años más tarde, en la Guerra del Pacífico. Sus restos fueron trasladados en 2017 a la Cripta de los Héroes, donde permanecen junto a los de otros protagonistas de las campañas militares peruanas.

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Su carrera incluyó la participación en la captura de la fragata Esmeralda y en la capitulación de Guayaquil de 1829. En 1866 comandó la escuadra aliada peruano-chilena durante el combate de Abtao, una acción desarrollada en el contexto del conflicto contra España. Tras esa intervención recibió la distinción de Benemérito de la Patria. Años después, cuando tenía 78 años, asumió tareas en la defensa del Morro Solar durante la batalla de San Juan y Chorrillos.

Diversos objetos representativos de las instituciones, la cultura y la historia del Perú reposan sobre una mesa de madera frente a la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manuel Villar encabezó la defensa del Morro Solar a los 78 años

La participación de Manuel Villar en la defensa de Lima quedó asociada a uno de los momentos de mayor presión militar durante la guerra. El Morro Solar era un punto estratégico en el litoral sur de la capital y formó parte de la línea defensiva peruana frente al avance de las tropas chilenas en enero de 1881. La presencia del marino en ese escenario fue uno de los últimos episodios de una vida dedicada a la actividad naval.

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El 16 de octubre también corresponde al nacimiento, en 1931, de Arturo Woodman Pollit, ingeniero, empresario y dirigente deportivo peruano. Woodman presidió el Instituto Peruano del Deporte entre 2004 y 2005, y volvió al cargo entre 2006 y 2011. Durante esos períodos estuvo al frente de la preparación de eventos internacionales realizados en el país y de proyectos vinculados con la infraestructura deportiva.

Entre sus funciones, lideró la organización de la Copa América de 2004 y del Mundial Sub-17 de 2005. También presidió la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas entre 1994 y 1995. Su trayectoria pública incluyó cuestionamientos y denuncias por presunto peculado relacionados con la privatización de un puerto. Murió en Lima en 2023, a los 91 años.

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El Morro Solar exhibe la bandera de Perú junto a cañones históricos y una placa conmemorativa en homenaje a la memoria naval del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio Médico y Panamericana Televisión cumplen aniversarios el 16 de octubre

Otra efeméride de la jornada corresponde a la creación del Colegio Médico del Perú, instituido el 16 de octubre de 1964 mediante la Ley N.º 15173, durante el gobierno de Fernando Belaúnde. La entidad reúne a los médicos habilitados para ejercer en el país y participa en debates sobre salud pública, condiciones laborales, formación profesional y políticas sanitarias.

A lo largo de su historia, el Colegio Médico del Perú tuvo entre sus autoridades a Raúl Urquizo, quien ocupó el decanato nacional en 2022, y a Pedro Riega López, elegido para el período iniciado en 2024. La institución interviene en la emisión de pronunciamientos técnicos y en la defensa de la práctica médica, con presencia a través de consejos regionales en distintas zonas del país.

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Colegio Médico del Perú

El 16 de octubre de 1965 fue inaugurada Panamericana Televisión, luego de un cambio de frecuencia y la puesta en marcha de un nuevo transmisor. La señal se consolidó durante las décadas siguientes mediante informativos, programas de entretenimiento, espacios de ficción y producciones que alcanzaron difusión fuera del Perú. En 2009, Ernesto Schutz Freundt retomó la administración de la empresa tras un proceso judicial y asumió una etapa marcada por la reorganización interna y las obligaciones financieras acumuladas.

Cristian Rivero regresa a Panamericana Televisión.

La fecha también recuerda la muerte, en 2006, de Valentín Paniagua, abogado y político que asumió la presidencia transitoria del Perú entre noviembre de 2000 y julio de 2001. Llegó al cargo después de la salida de Alberto Fujimori y encabezó un gobierno de transición que convocó a elecciones generales. Tras dejar la Presidencia, fue candidato en los comicios de 2006 y mantuvo actividad política dentro de Acción Popular.

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Valentín Paniagua fue un abogado y político que se convertiría en un líder clave de la transición democrática en Perú tras la caída de Alberto Fujimori. (El Peruano)

En el ámbito judicial, el 16 de octubre de 2007 quedó asociado a la demanda presentada por el futbolista Paolo Guerrero contra Magaly Medina por difamación. El caso surgió después de la difusión de imágenes y versiones sobre una salida del delantero con su entonces pareja antes de un partido de la selección peruana frente a Brasil. La defensa del jugador rechazó la información difundida.

Magaly Medina pasó 76 días en prisión por difamar al futbolista Paolo Guerrero.

Medina fue condenada en 2008 y permaneció 76 días en prisión antes de obtener la libertad condicional en diciembre de ese año. La sentencia estableció el pago de S/ 200 mil a Guerrero y una multa adicional. El proceso se convirtió en uno de los casos más conocidos sobre los límites de la difusión de información vinculada con la vida privada de figuras públicas.

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Tras 72 días de cárcel, la excarcelación de Magaly Medina se convirtió en símbolo de una etapa polémica de la televisión peruana y su relación con la justicia. (GEC)

La Morenada y la educación inclusiva concentran las conmemoraciones culturales y sociales

El 16 de octubre de 2012, el Ministerio de Cultura declaró a la Morenada Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Viceministerial N.º 056-2012-VMPCIC-MC. La danza forma parte de festividades religiosas y comunitarias en varias regiones del sur andino, entre ellas las celebraciones dedicadas a Santiago y a la Virgen del Carmen.

Los danzantes, conocidos como morenos, utilizan máscaras que representan rasgos afrodescendientes y visten trajes de gran volumen, con bordados, campanas y accesorios propios de cada agrupación. La coreografía integra desplazamientos colectivos y escenas rituales, cuyo desenlace incluye un enfrentamiento simbólico. La declaratoria reconoció el valor histórico y social de una expresión transmitida entre generaciones.

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Dancers wearing Moreno costumes perform the traditional Morenada dance in the streets during celebrations honouring the Christ of Great Power, in La Paz, Bolivia, August 1, 2026. REUTERS/Claudia Morales

La jornada también está dedicada a las personas con discapacidad y a la educación inclusiva. La Ley N.º 27050, promulgada a fines de 1998, estableció una protección específica de derechos en áreas como salud, empleo, educación y rehabilitación. Esa norma fue reemplazada posteriormente por la Ley N.º 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que mantiene el 16 de octubre como fecha de conmemoración nacional.

La Organización Mundial de la Salud estima que cerca del 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad. En el Perú, la fecha busca visibilizar las barreras físicas, educativas, laborales y comunicacionales que afectan la participación plena de este sector de la población, además de reafirmar el deber estatal de garantizar igualdad de oportunidades.

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Un grupo de estudiantes comparte actividades didácticas en un aula adaptada que promueve la educación inclusiva en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Resolución Ministerial N.º 0580-2005 declaró el 16 de octubre como Día de la Educación Inclusiva en el país. El enfoque toma como referencia los principios aprobados en la Conferencia de Salamanca de 1994, que planteó la necesidad de adaptar los sistemas educativos a la diversidad de necesidades de los estudiantes. La meta es que las escuelas aseguren acceso, permanencia, aprendizaje y participación para todos los alumnos.