El 12,8% de los adultos en Perú inicia o gestiona un nuevo negocio, revela reporte

Reconocer problemas específicos y comprender qué buscan los consumidores permite diseñar soluciones con mayores opciones de mantenerse en el mercado. Foto: difusión

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El emprendimiento mantiene una presencia importante en la actividad económica peruana, aunque consolidar un negocio sigue siendo un desafío. El Reporte Nacional del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Perú 2025/2026 revela que el 12,8% de los adultos está poniendo en marcha o administrando un nuevo emprendimiento, mientras que apenas uno de cada veinte cuenta con una empresa establecida.

En este contexto, identificar necesidades concretas y conocer las expectativas de los potenciales clientes puede ayudar a desarrollar propuestas con mayores posibilidades de permanencia. La experiencia de Trova, una plataforma vinculada al fútbol amateur, ilustra cómo una dificultad cotidiana puede convertirse en una oportunidad para desarrollar un producto y ajustarlo a partir de la interacción con sus usuarios.

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Identificar una necesidad como punto de partida

El desarrollo de un emprendimiento puede comenzar con la identificación de un problema que afecta a un grupo de personas. Reconocer quiénes lo experimentan, con qué frecuencia ocurre y qué alternativas emplean para resolverlo permite evaluar si existe una oportunidad para ofrecer una solución.

En el caso de Trova, la dificultad detectada estaba relacionada con la organización de partidos de fútbol amateur. Encontrar jugadores disponibles para completar una pichanga representaba un obstáculo recurrente, por lo que la iniciativa buscó facilitar el contacto entre personas interesadas en participar en estos encuentros.

El reporte GEM Perú 2025/2026 señala que el 12,8% de los adultos inicia o gestiona un negocio, pero solo uno de cada veinte tiene una empresa consolidada. Foto: Enterados

“Una necesidad real no siempre llega acompañada de una solución evidente. El primer paso fue entender que el problema no era simplemente jugar fútbol, sino todo lo que había que hacer antes para que una pichanga pudiera ocurrir. Cuando empezamos a mirar esa fricción desde la experiencia del jugador, encontramos una oportunidad concreta para construir”, explica Santiago Fernandez, CEO de Trova.

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El desafío de incorporar tecnología y conseguir clientes

El uso de herramientas digitales constituye otra dimensión del emprendimiento en el país. Según el reporte del GEM, alrededor de siete de cada diez personas que inician un negocio esperan incrementar el uso de tecnología digital para comercializar sus productos o servicios durante los próximos seis meses.

Sin embargo, la expansión hacia otros mercados todavía representa un reto. Solo uno de cada ocho nuevos emprendedores señala que tiene clientes en el extranjero. Estas cifras muestran que incorporar recursos digitales no garantiza por sí solo una mayor llegada comercial, pues también es necesario captar usuarios y mantener su interés en la propuesta.

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Escuchar a los usuarios para mejorar la propuesta

La relación con los primeros clientes permite comprobar si una solución responde efectivamente al problema que motivó su creación. En lugar de considerar que el producto inicial está terminado, los emprendedores pueden utilizar las experiencias de quienes lo prueban para reconocer aspectos que requieren ajustes.

El contacto con los primeros clientes ayuda a verificar si la solución responde al problema identificado. Foto: CRP Radios

“Los primeros usuarios son también quienes te muestran qué tan real es el problema que estás intentando resolver. En nuestro caso, conversar con jugadores nos permitió descubrir que la solución tenía que evolucionar con ellos. No se trataba de lanzar una plataforma y esperar que funcionara, sino de escuchar, probar y corregir hasta encontrar una experiencia que realmente quisieran repetir”, señala Fernandez.

La comunidad como fuente de aprendizaje

Los comentarios y las dificultades que encuentran los usuarios durante el uso de un producto pueden aportar información para su desarrollo. Este intercambio ayuda a identificar nuevas necesidades y evaluar qué cambios podrían mejorar la experiencia, además de orientar la evolución del emprendimiento.

“Cuando una solución nace de una necesidad concreta, la comunidad se convierte en una fuente permanente de aprendizaje. Cada partido, cada comentario y cada dificultad que enfrenta un usuario nos ayuda a entender qué debemos mejorar. Esa cercanía es la que permite que un emprendimiento deje de resolver un problema puntual y empiece a construir algo que las personas quieran incorporar a su rutina”, agrega Fernandez.