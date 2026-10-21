La ‘economía de la piel’: el auge de los bioestimuladores abre paso a más hombres en la medicina estética de Perú

El descenso acelerado de peso por cirugías o medicamentos GLP-1 eleva las consultas médicas para tratar la flacidez cutánea.

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La medicina estética está ampliando su base de consumidores en Perú con tratamientos que apuntan a prevenir o atenuar la pérdida de firmeza de la piel. Los bioestimuladores de colágeno forman parte de esa tendencia, junto con procedimientos como láser, radiofrecuencia y microagujas, en un mercado donde las mujeres mantienen la mayor demanda y los hombres comienzan a tener más presencia.

El crecimiento del sector también abre desafíos vinculados con la informalidad, la venta de productos sin trazabilidad y la publicidad de tratamientos a bajo costo en redes sociales. La procedencia de los insumos, el registro sanitario y la formación de quien aplica el procedimiento aparecen como factores centrales para los consumidores.

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Para Aldo Valeriani, director médico de Clínica Vizu, el avance de los bioestimuladores refleja un cambio en las preferencias dentro de la medicina estética. El especialista señaló que los pacientes se alejan de los rellenos que buscan aportar volumen al rostro y se interesan más por tratamientos enfocados en la firmeza y la definición facial.

“El tratamiento ha ido transformándose”, afirmó Valeriani. Según explicó, antes se indicaba un producto para perfiles de pacientes más acotados, mientras que la mayor variedad de insumos permite ajustar la elección según la edad, el tipo de piel y los objetivos de cada persona.

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Las mujeres lideran las consultas y los hombres ganan espacio

El segmento conserva una participación mayoritariamente femenina. Valeriani calculó que los hombres representan casi la quinta parte de pacientes en este tipo de procedimientos. La proporción equivale a una fracción creciente de la demanda, frente a una presencia femenina de entre 80% y 90%.

Aunque los hombres todavía ocupan un lugar minoritario en el uso de bioestimuladores de colágeno, el especialista consideró que su presencia crece en la medicina estética. Sus consultas, sin embargo, se concentran en procedimientos distintos de los que suelen pedir las mujeres.

Lo que más buscan las mujeres:

Bioestimuladores de colágeno para el rostro.

Tratamientos para la flacidez abdominal.

Procedimientos en glúteos orientados a mejorar la firmeza.

Combinaciones con láser, radiofrecuencia y microagujas.

Lo que más buscan los hombres:

Bótox para arrugas.

Rellenos para definir la mandíbula.

Tratamientos capilares.

Rellenos genitales para engrosamiento.

El costo mínimo de una sesión con insumos certificados oscila entre mil quinientos y dos mil soles para garantizar trazabilidad.

Los mayores de 35 años concentran la demanda

Valeriani indicó que la producción natural de colágeno empieza a disminuir alrededor de los 25 años, aunque su recomendación es considerar este tipo de tratamiento desde los 35 años.

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Según su experiencia, hasta el 70% de los pacientes que recibe bioestimuladores supera esa edad. El médico añadió que las personas mayores de 40 años forman el principal grupo de consulta, aunque no brindó una proporción exacta para ese segmento.

En su lectura, los cambios de peso, los embarazos, las cirugías bariátricas y la pérdida acelerada de kilos pueden llevar a más personas a buscar alternativas para tratar la flacidez.

También mencionó el uso de medicamentos GLP-1 para bajar de peso como un factor que puede elevar las consultas vinculadas con la piel luego de una reducción importante de masa corporal.

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Aldo Valeriani, director médico de Clínica Vizu.

En el sector, el costo depende del producto y la trazabilidad

El precio es una de las variables que define el acceso a estos tratamientos. Según Valeriani, en el sector una aplicación de bioestimuladores no debería ubicarse por debajo de cierto rango debido al costo de los insumos, el seguimiento médico y la necesidad de emplear productos con certificaciones.

“El promedio no debería bajar de S/1.500 a S/2.000”, señaló. El médico vinculó las ofertas muy por debajo de esos montos con el riesgo de insumos sin registro sanitario o sin documentación de origen.

La advertencia cobra relevancia en un mercado donde los procedimientos se promocionan en redes sociales y donde la diferencia de precios puede ser amplia.

Una persona que reciba tres aplicaciones puede desembolsar entre S/4.500 y S/7.500 solo por los bioestimuladores, de acuerdo con los valores mencionados por el especialista. Esa estimación no incorpora consultas, controles ni tratamientos complementarios.

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Las aplicaciones de bioestimuladores en abdomen y glúteos requieren evaluación médica y productos con autorización sanitaria.

La demanda se orienta hacia tratamientos preventivos

La oferta de bioestimuladores se inserta en un modelo de consumo que no se agota en una consulta. Los centros de medicina estética apuntan a pacientes que buscan mejorar la firmeza de la piel a través de procedimientos cuyos efectos aparecen de manera progresiva y requieren seguimiento.

En este segmento operan marcas como Sculptra, Radiesse y Ellansé. Cada producto tiene componentes y aplicaciones distintas, por lo que su uso depende de la evaluación médica y del objetivo estético del paciente.

Según Valeriani, los primeros cambios suelen percibirse alrededor de los 30 días y el resultado se vuelve más visible entre el segundo y el tercer mes. Ese plazo extiende el vínculo entre el paciente y la clínica, con controles posteriores y la posibilidad de sumar tratamientos complementarios.

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Los tratamientos combinados amplían el gasto por paciente

Los inyectables no son la única alternativa dentro de la llamada economía de la piel. Láser, radiofrecuencia y microagujas también forman parte de la oferta de las clínicas, con la promesa de complementar la estimulación de colágeno.

Valeriani sostuvo que esos procedimientos no se reemplazan entre sí y que pueden combinarse, siempre con intervalos para evitar una inflamación excesiva del tejido. Esa lógica amplía el gasto potencial de cada paciente, que puede contratar más de un servicio a lo largo de varios meses.

El especialista aclaró que algunos usos corporales de los bioestimuladores, como aplicaciones en abdomen o glúteos, pueden ser off label. Es decir, no corresponden necesariamente a las indicaciones específicas aprobadas para cada producto, por lo que requieren una evaluación médica y la verificación de la autorización sanitaria del insumo.

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El dato

El collagen banking propone estimular la producción de colágeno antes de que aparezcan arrugas o flacidez visibles.

La producción natural de colágeno empieza a descender desde mediados de los 20 años , con una pérdida estimada de alrededor de 1% anual .

La tendencia se apoya en tratamientos como el láser CO₂ fraccionado , la radiofrecuencia, las microagujas, los retinoides tópicos y los bioestimuladores inyectables.

No todas las personas requieren procedimientos estéticos desde los 25 o 30 años: la recomendación depende de la genética, los hábitos y el estado de la piel.

La protección solar, una alimentación equilibrada, el ejercicio y evitar el tabaco siguen como medidas básicas para conservar la calidad de la piel.