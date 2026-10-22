Perú

Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 22 de octubre

La moneda europea experimentó un retroceso en comparación con la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 3,85 soles, registrando una variación del -0,2% respecto al precio de cierre anterior de 3,86 soles, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,34%, mientras que en el ámbito interanual, su variación se sitúa en una caída del -2,39%.

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