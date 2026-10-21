Puedes ganar hasta S/1.000 en gift cards si vives en el Cercado de Lima y cumples este requisito: así puedes participar en el sorteo del SAT

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Los vecinos del Cercado de Lima podrán ganar hasta S/1.000 en gift cards y vales de combustible si cumplen con el pago de su impuesto predial 2026. El SAT de Lima lanzó una campaña especial para premiar a los contribuyentes puntuales.

La iniciativa, denominada “Paga tu impuesto predial en octubre y gana”, reúne 43 premios: 14 gift cards de S/1.000, 18 de S/500 y 11 vales de combustible de S/300. Para participar, los propietarios deben cancelar las cuatro cuotas del tributo hasta el 31 de octubre.

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Además, quienes pagaron el monto total del impuesto predial hasta el 27 de febrero tendrán el doble de oportunidades de ganar. Según informó el SAT de Lima el 16 de octubre, el sorteo se realizará el 13 de noviembre en un evento público con presencia de un notario y transmisión en vivo por las redes sociales de la entidad.

Foto: SAT

SAT de Lima: ¿qué requisitos debes cumplir para participar en el sorteo?

El sorteo está dirigido a los propietarios de inmuebles del Cercado de Lima que cumplan con el pago de las cuatro cuotas del impuesto predial correspondiente a 2026. La fecha límite para completar esta obligación es el sábado 31 de octubre, por lo que los interesados deben verificar si mantienen alguna cuota pendiente.

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El SAT de Lima estableció que los contribuyentes que cancelen el tributo dentro del plazo ingresarán automáticamente al sorteo. De esta manera, no necesitan realizar una inscripción adicional para participar, siempre que cumplan con la condición anunciada por la institución.

La entidad también contempla una ventaja para quienes pagaron la totalidad del impuesto predial hasta el 27 de febrero de 2026. Estos contribuyentes tendrán el doble de oportunidades de llevarse uno de los premios disponibles. La medida forma parte de la campaña excepcional lanzada durante octubre para incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

¿Cuáles son los 43 premios que entregará el SAT de Lima en noviembre?

La campaña contempla 43 premios para los contribuyentes que cumplan con los requisitos. Entre ellos figuran 14 gift cards de S/1.000, que representan el monto individual más alto ofrecido en el sorteo.

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SAT Lima

La lista también incluye 18 tarjetas de regalo de S/500, destinadas a otros participantes seleccionados. A estos premios se suman 11 vales de combustible de S/300, que completan el total anunciado por la administración tributaria municipal.

En conjunto, los premios buscan incentivar el pago oportuno del impuesto predial entre los propietarios de inmuebles del Cercado de Lima. La participación dependerá del cumplimiento de las condiciones establecidas por el SAT, incluida la cancelación de las cuatro cuotas dentro del plazo previsto.

¿Cómo pagar el impuesto predial 2026 en línea y participar en el sorteo del SAT de Lima?

Los contribuyentes que aún tienen cuotas pendientes pueden consultar su deuda y realizar el pago a través de la plataforma oficial del SAT de Lima. El procedimiento se efectúa en línea y requiere seguir estos tres pasos:

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“Pagos en línea”. Ingresar a www.gob.pe/satlima y seleccionar la opción Digitar el documento de identidad y hacer clic en “Buscar” para consultar la información correspondiente. Seleccionar la cuota pendiente y pulsar el botón que muestra el monto para completar la transacción.

Quienes deseen participar en el sorteo deben asegurarse de cancelar las cuatro cuotas del impuesto predial 2026 hasta el 31 de octubre. Para resolver dudas sobre su situación tributaria, pueden revisar la información disponible en los canales oficiales del SAT de Lima.

Impuesto predial. (Foto referencial)

SAT de Lima: estos son los beneficios por pagar tus impuestos a tiempo

El cumplimiento de las obligaciones tributarias también permite acceder a otros beneficios. Según informó el SAT de Lima, los contribuyentes puntuales se incorporan automáticamente a la comunidad Vecino Limeño Puntual (VLP), que ofrece ventajas adicionales a sus integrantes.

Entre los beneficios figuran las visitas guiadas gratuitas por recintos históricos de la ciudad. Esta alternativa permite a los participantes conocer espacios vinculados con el patrimonio y la historia de Lima.

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La comunidad también ofrece descuentos en establecimientos de salud, belleza, educación, alimentación y turismo. De esta manera, mantenerse al día con los pagos puede facilitar el acceso a beneficios adicionales, además de permitir la participación en campañas como el sorteo anunciado para octubre.

Impuesto predial. (Foto referencial)

¿Cuándo se realizará el sorteo del impuesto predial 2026?

La selección de los ganadores está programada para el 13 de noviembre de 2026, de acuerdo con el anuncio del SAT de Lima. La actividad se desarrollará en un evento público oficial con la presencia de un notario, como parte de las medidas previstas para garantizar la transparencia del proceso.

La entidad también anunció que transmitirá el sorteo en vivo a través de sus redes sociales oficiales. Los contribuyentes interesados podrán seguir la actividad por esos canales para conocer los resultados de la campaña.

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