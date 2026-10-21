Aprende a preparar la receta de leche de tigre paso a paso. Créditos: YouTube.

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La leche de tigre es una de las preparaciones más populares de la gastronomía peruana. Se caracteriza por su sabor intenso, cítrico y ligeramente picante, gracias a la combinación de pescado fresco, limón, ají, cebolla y culantro. Es ideal para disfrutar como entrada, acompañamiento de un ceviche o incluso como una bebida marina servida en pequeñas copas.

Aprende cómo preparar leche de tigre casera con ingredientes fáciles de conseguir y sigue estos pasos para conseguir ese sabor fresco y tradicional que caracteriza a la cocina del Perú.

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Ingredientes para preparar leche de tigre

Rinde: 4 porcionesTiempo de preparación: 15 minutosTiempo total: 15 minutosDificultad: Fácil

200 g de pescado blanco fresco, apto para consumo crudo.

8 a 10 limones peruanos, según su tamaño y jugosidad.

1/2 cebolla roja pequeña.

1 diente de ajo pequeño.

1 trozo pequeño de kion (jengibre).

1 rama de apio.

1 o 2 tallos de culantro fresco.

1 ají limo, sin semillas si prefieres reducir el picante.

100 ml de caldo de pescado frío, preparado y refrigerado previamente.

Sal al gusto.

Pimienta al gusto.

Cubos de hielo, en cantidad necesaria.

Para acompañar (opcional):

Choclo cocido.

Cancha serrana.

Chifles.

Camote cocido en rodajas.

Cómo hacer leche de tigre peruana paso a paso

1. Prepara los ingredientes

Lava y corta el pescado en cubos pequeños. Pela el ajo y el kion, corta la cebolla en trozos y pica el apio, el culantro y el ají limo. Mantén los ingredientes refrigerados hasta el momento de utilizarlos.

2. Licúa la base de la leche de tigre

Coloca en la licuadora el pescado, el caldo de pescado frío, el ajo, el kion, el apio, el culantro y una parte de la cebolla. Agrega un poco de sal, pimienta y algunos cubos de hielo para mantener una temperatura baja.

Licúa durante unos segundos hasta obtener una mezcla homogénea. Evita licuar durante demasiado tiempo para no calentar la preparación.

3. Agrega el jugo de limón

Exprime los limones suavemente y añade el jugo a la mezcla. Procura no presionar demasiado las cáscaras, ya que esto puede aportar un sabor amargo.

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Licúa brevemente para integrar todos los ingredientes. Prueba la preparación y ajusta la sal, el picante y la acidez según tu preferencia.

4. Cuela y sirve

Si deseas una textura más fina, pasa la mezcla por un colador. También puedes dejarla sin colar si prefieres una consistencia más espesa.

Sirve la leche de tigre inmediatamente en copas pequeñas o vasos. Decora con cebolla roja en tiras finas y unas hojas de culantro. Acompaña con choclo, cancha serrana o chifles.

Consejos para preparar una leche de tigre deliciosa

Utiliza pescado muy fresco: elige pescado de un proveedor confiable y apto para preparaciones crudas. La apariencia y el olor por sí solos no garantizan su seguridad.

Mantén los ingredientes fríos: la temperatura baja ayuda a conservar la frescura durante la preparación.

Controla el limón: agrégalo poco a poco para conseguir un equilibrio entre acidez y sabor marino.

Regula el picante: el ají limo aporta el toque tradicional, pero puedes utilizar una cantidad menor si prefieres un sabor suave.

No la prepares con demasiada anticipación: para disfrutar su textura y sabor, es mejor elaborarla justo antes de servir.

¿Con qué se puede acompañar la leche de tigre?

La leche de tigre combina muy bien con platos de la cocina marina peruana. Puedes servirla como entrada antes de un ceviche clásico, acompañarla con chicharrón de pescado o presentarla con cancha serrana, choclo y chifles.

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También puedes servir pequeñas porciones como parte de una ronda marina junto con tiradito, causa de langostinos o jalea de pescado.

Preguntas frecuentes sobre la leche de tigre

¿Qué es la leche de tigre peruana?

Es una preparación característica de la gastronomía peruana elaborada con ingredientes como pescado, limón, ají y condimentos. Se sirve como entrada o se utiliza como base y acompañamiento del ceviche.

¿Qué pescado se utiliza para preparar leche de tigre?

Se pueden utilizar pescados blancos de sabor suave, como la corvina o la lenguado, siempre que sean adecuados para consumo crudo y provengan de una fuente confiable.

¿La leche de tigre lleva leche?

No. La receta tradicional no necesita leche de vaca. Su nombre hace referencia a la mezcla de jugos cítricos, pescado y condimentos que produce una preparación blanquecina.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar la leche de tigre?

Lo recomendable es prepararla y consumirla inmediatamente. Si contiene pescado crudo, no debe permanecer a temperatura ambiente y debe mantenerse refrigerada a 4 °C o menos. La refrigeración no elimina todos los riesgos asociados al pescado crudo.

¿La leche de tigre es picante?

Puede serlo, especialmente cuando se prepara con ají limo. La cantidad de ají se puede ajustar para obtener un sabor más suave o más intenso.

Disfruta el sabor de la gastronomía peruana

Preparar leche de tigre en casa es una excelente manera de disfrutar los sabores frescos y tradicionales de la cocina peruana. Con pescado fresco, limón, ají limo y unos pocos ingredientes adicionales, puedes conseguir una preparación llena de sabor para compartir en familia o sorprender a tus invitados.

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