El sentido mensaje de despedida de Milagros Leiva a su fallecida madre: “Se fue en paz y sin dolor”

La periodista Milagros Leiva pronuncia unas palabras tras el fallecimiento de su madre en su programa televisivo, acompañada por un retrato de ambas.

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Milagros Leiva habló por primera vez tras el fallecimiento de su madre, Norma Lyra Gálvez Abarca, ocurrido el lunes 19 de octubre. La periodista, de 57 años, se había ausentado de su programa Esta noche, que conduce en Panamericana TV, a raíz de la delicada situación de salud que atravesaba su progenitora.

A través de sus redes sociales, la entrevistadora compartió un comunicado para despedirse de su madre y relatar las últimas semanas que vivió junto a sus hermanas. En su publicación, explicó que la familia hizo todo lo que estuvo a su alcance para intentar lograr la recuperación de Gálvez Abarca, quien padecía encefalopatía.

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La conductora contó que sus hermanas la acompañaron en los últimos momentos de vida. Según relató, las cuatro permanecieron junto a su madre, rezaron, recordaron episodios familiares y cantaron para ella antes de su partida.

Una publicación en la red social Instagram de la periodista Milagros Leiva comunica el fallecimiento de su madre junto con un texto de despedida.

“Mamá se ha ido. Se fue en paz y sin dolor. Se fue acompañada por sus cinco hijas; las cuatro aquí en la tierra rezamos, recordamos anécdotas y hasta cantamos para ella. La quinta, Mariana, estoy segura de que está con ella y con papá”, escribió Milagros Leiva.

En ese mensaje, la periodista recordó a Mariana, una de sus hermanas fallecidas, y a su padre. La comunicadora expresó la convicción de que su madre se reencontró con ellos y con otros integrantes de la familia que ya murieron.

Leiva también se refirió a los momentos que atravesaron durante las últimas seis semanas. La periodista señaló que, junto a sus hermanas, enfrentó un periodo de lucha por la recuperación de Norma Lyra Gálvez Abarca, aunque finalmente debieron aceptar la gravedad de su condición.

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“No han sido fáciles estas últimas seis semanas. Hemos batallado largamente contra la muerte y la encefalopatía, pero también hemos aprendido a soltar”, sostuvo la figura televisiva en su despedida pública.

La conductora reveló que, pese a los esfuerzos que realizó la familia, llegó un momento en que le dijo a su madre que podía partir. La decisión, según explicó, fue parte de un proceso doloroso en el que entendieron que debían dejarla ir.

Norma Lyra Gálvez Abarca, madre de la periodista Milagros Leiva, falleció el lunes 19 de octubre tras complicaciones de salud.

“Es la primera vez que luchando tanto, le digo a mamá que ya es hora de partir. Que vaya con Marianita al encuentro de mi papá, de mis abuelos, de mis tíos”, manifestó Leiva.

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En la parte final de su texto, la periodista resaltó la protección y el cuidado que recibió de su madre a lo largo de su vida. También expresó su orgullo por haber sido su hija y le dedicó un mensaje de agradecimiento.

“Ha sido un honor ser tu hija, mamá, gracias por haberme cuidado, por haberme protegido incluso cuando eras anciana. Dios ya te tiene en su gloria”, escribió la conductora de Panamericana TV.

Milagros Leiva anunció la muerte de su madre

El lunes 19 de octubre murió la madre de Milagros Leiva. La noticia comenzó a conocerse luego de que el excandidato presidencial Rafael López Aliaga expresara sus condolencias a la periodista por la muerte de Norma Lyra Gálvez Abarca.

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Milagros Leiva habló de la muerte de su madre| Foto: Panamericana

La conductora había contado que su madre también padecía diabetes. En su reciente publicación, precisó que su progenitora enfrentaba una encefalopatía, una condición que compromete el funcionamiento del cerebro y puede causar alteraciones en el estado mental, la conducta y otras funciones neurológicas.

A raíz de la pérdida, Leiva recibió mensajes de respaldo de políticos, entidades y compañeros de Panamericana TV. Las expresiones de afecto se sumaron al comunicado con el que la periodista describió la despedida de su madre y el proceso que atravesó junto a sus hermanas durante las últimas semanas.