World Travel Awards 2026, los Óscar del Turismo: cuáles son las 11 nominaciones de Perú y cómo votar

La campaña de votación para los World Travel Awards 2026 impulsa la candidatura de Machu Picchu y de Perú en diversas categorías turísticas internacionales. (Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perú vuelve a competir en la edición mundial de los World Travel Awards 2026 con 11 categorías en disputa, tras coronarse ganador en seis apartados de la edición Sudamérica de este año. El país busca superar los cuatro galardones obtenidos en la edición global de 2025, en lo que se conoce popularmente como los “Premios Óscar del Turismo”, según informó Andina Noticias.

En esta edición mundial, el Perú logró once nominaciones, una cifra que supera las nueve categorías en las que compitió el año pasado. Entre los nominados figuran destinos con un historial consolidado de triunfos, como Machu Picchu, que aspira al título de principal atracción turística del mundo tras haber ganado en siete ediciones anteriores (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 y 2025).

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Dos turistas caminan frente a una iglesia histórica en una imagen oficial que promueve el voto por Perú en los World Travel Awards 2026. (Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú destaca en gastronomía y cultura

El país también compite por el título de destino culinario líder del mundo, categoría en la que ya acumula 13 victorias desde 2012, y por el de destino cultural líder del mundo, con siete triunfos previos entre 2018 y 2025. A estos se suma Lima, nominada como ciudad patrimonio líder del mundo como destino turístico, título que obtuvo en las ediciones de 2023 y 2025.

Otro de los nominados con trayectoria es Posada Amazonas Lodge, que compite por el Premio Mundial de Turismo Responsable 2026 tras haberlo ganado en 2020 y 2021, además de imponerse en la edición Sudamérica durante cinco años consecutivos, entre 2022 y 2026. Por su parte, Promperú busca revalidar el título de Oficina de Turismo líder del mundo, que obtuvo en 2025 luego de haber sido nominada de manera ininterrumpida desde 2008.

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Un plato de lomo saltado servido junto a una porción de arroz acompaña el logotipo de la nominación a destino culinario en los World Travel Awards 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco premios mundiales más

Además de las categorías con historial de victorias, el país compite por cinco títulos adicionales en esta edición:

Destino líder del mundo en 2026

Destino líder mundial de turismo de aventura en 2026

Principal destino de cruceros del mundo en 2026

Destino natural líder del mundo 2026

Contribuyente líder mundial al turismo sostenible 2026

Estas nominaciones amplían el espectro de la candidatura peruana más allá de los rubros tradicionales de cultura y gastronomía, e incluyen por primera vez apartados vinculados al turismo de aventura y a la sostenibilidad ambiental.

Una tabla detalla las fechas de votación de los World Travel Awards 2026 y señala el período habilitado para la categoría mundial del 6 al 30 de octubre. (Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las votaciones para esta edición mundial de los World Travel Awards 2026 comenzaron el 6 de octubre y finalizarán a las 19:00 horas del 30 de octubre, hora de Perú. Para emitir el voto, los interesados deben registrarse en la plataforma oficial del certamen y crear una cuenta. Tras completar el registro, el sistema envía un correo electrónico de verificación con un enlace que debe confirmarse antes de poder iniciar sesión y participar en la votación por las categorías en las que compite el país.

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Una campaña oficial promueve la votación por Perú en los premios World Travel Awards 2026 junto a una cabaña en la selva amazónica. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)