World Travel Awards 2026, los Óscar del Turismo: cuáles son las 11 nominaciones de Perú y cómo votar

Perú vuelve a competir en la edición mundial de los World Travel Awards 2026 con 11 categorías en disputa, tras coronarse ganador en seis apartados de la edición Sudamérica de este año. El país busca superar los cuatro galardones obtenidos en la edición global de 2025, en lo que se conoce popularmente como los “Premios Óscar del Turismo”, según informó Andina Noticias.
En esta edición mundial, el Perú logró once nominaciones, una cifra que supera las nueve categorías en las que compitió el año pasado. Entre los nominados figuran destinos con un historial consolidado de triunfos, como Machu Picchu, que aspira al título de principal atracción turística del mundo tras haber ganado en siete ediciones anteriores (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 y 2025).
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Perú destaca en gastronomía y cultura
El país también compite por el título de destino culinario líder del mundo, categoría en la que ya acumula 13 victorias desde 2012, y por el de destino cultural líder del mundo, con siete triunfos previos entre 2018 y 2025. A estos se suma Lima, nominada como ciudad patrimonio líder del mundo como destino turístico, título que obtuvo en las ediciones de 2023 y 2025.
Otro de los nominados con trayectoria es Posada Amazonas Lodge, que compite por el Premio Mundial de Turismo Responsable 2026 tras haberlo ganado en 2020 y 2021, además de imponerse en la edición Sudamérica durante cinco años consecutivos, entre 2022 y 2026. Por su parte, Promperú busca revalidar el título de Oficina de Turismo líder del mundo, que obtuvo en 2025 luego de haber sido nominada de manera ininterrumpida desde 2008.
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Cinco premios mundiales más
Además de las categorías con historial de victorias, el país compite por cinco títulos adicionales en esta edición:
- Destino líder del mundo en 2026
- Destino líder mundial de turismo de aventura en 2026
- Principal destino de cruceros del mundo en 2026
- Destino natural líder del mundo 2026
- Contribuyente líder mundial al turismo sostenible 2026
Estas nominaciones amplían el espectro de la candidatura peruana más allá de los rubros tradicionales de cultura y gastronomía, e incluyen por primera vez apartados vinculados al turismo de aventura y a la sostenibilidad ambiental.
Las votaciones para esta edición mundial de los World Travel Awards 2026 comenzaron el 6 de octubre y finalizarán a las 19:00 horas del 30 de octubre, hora de Perú. Para emitir el voto, los interesados deben registrarse en la plataforma oficial del certamen y crear una cuenta. Tras completar el registro, el sistema envía un correo electrónico de verificación con un enlace que debe confirmarse antes de poder iniciar sesión y participar en la votación por las categorías en las que compite el país.
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