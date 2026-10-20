El rival que enfrentará Perú en el Garcilaso de la Vega tras el rechazo de Venezuela: no querían jugar en el Cusco por la altura

La Federación Peruana de Fútbol cerró el calendario de fin de año con Bolivia en Lima y Panamá en Cusco el 9 de diciembre, mientras dos selecciones sudamericanas declinaron presentarse en altura. (Selección Peruana)

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La Federación Peruana de Fútbol terminó de trazar su hoja de ruta para los últimos meses del año con una serie de definiciones que combinan fútbol de alto nivel, gestión institucional y una estrategia que empieza a incomodar a más de un rival del continente.

El Estadio Monumental de Lima será el escenario del primer amistoso de la ventana de noviembre, cuando la selección blanquirroja reciba a Bolivia el viernes 13. Las entradas tendrán precios accesibles para garantizar tribunas llenas en lo que además representará el debut de Mano Menezes como técnico en suelo peruano. El brasileño acumula ocho partidos al frente del equipo, todos disputados fuera del país.

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De igual manera, se confirmó que para la fecha FIFA de diciembre, el primer rival confirmado es Panamá, que reemplazará a Venezuela que se negó a jugar en la altura de Cusco

El rival en Cusco y el acuerdo con los agremiados

La selección peruana continúa definiendo sus compromisos de fin de año y ya tiene a Panamá como rival para el 9 de diciembre en Cusco, en un encuentro que contará con una convocatoria distinta a la habitual. (Selección Peruana)

Para el segundo compromiso de noviembre, programado para el martes 17 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, Honduras quedó descartado como posible adversario. Según el periodista Gustavo Peralta, del programa Hablemos de MAX, el conjunto centroamericano nunca estuvo cerca de cerrar el acuerdo. “Honduras nunca fue posibilidad”, precisó. En su lugar, la FPF avanza en la firma de contrato con otro seleccionado de la CONCACAF, con documentos que se esperaban rubricar en las últimas horas.

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El tercer encuentro del calendario quedó fijado para el 9 de diciembre, también en Cusco y también en el Garcilaso de la Vega. El partido surgió de una coordinación entre la federación y los futbolistas agremiados, y el rival confirmado es Panamá. A diferencia de los amistosos de noviembre, la convocatoria para ese duelo tendrá una composición particular: una mezcla de jugadores sub-23 y futbolistas con experiencia en la altura, en un esquema que busca ampliar el universo de opciones disponibles para Menezes de cara al proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

Venezuela se bajó a último momento y Uruguay tampoco quiso ir a Cusco

Venezuela y Uruguay aparecen entre las selecciones que no aceptaron disputar amistosos en Cusco, una situación que, según el periodista Gustavo Peralta, podría extenderse a otros equipos sudamericanos. (Selección Peruana)

La confirmación de Panamá como rival para diciembre llegó después de que otra alternativa se desvaneciera. Perú estuvo cerca de llevar a Venezuela a Cusco durante la ventana de noviembre, pero la negociación se rompió cuando el combinado venezolano rechazó presentarse en altura a último momento. “Venezuela se tiró para atrás y no quiso ir a la altura”, señaló Peralta, quien interpretó esa negativa como una señal de lo que puede convertirse en una tendencia. “Eso es una muestra para la gente de la selección de que a algunos rivales les empieza a agarrar algo de temor”, agregó el comunicador.

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Venezuela no fue el único caso. Uruguay también estuvo en conversaciones para disputar un amistoso en la ciudad imperial y tampoco aceptó las condiciones. Ambas negativas se suman a la ya conocida postura de Argentina y Brasil, que igualmente evitaron presentarse en la altura cusqueña. Para Peralta, el fenómeno podría extenderse: “No me sorprendería que haya otras selecciones que se sumen a Argentina y Brasil” en esa lista de equipos que prefieren no enfrentar a Perú a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Una agenda que combina negocios y planificación deportiva

Los amistosos de noviembre y diciembre tendrán objetivos diferentes para Perú: acercar al equipo a sus hinchas en el Monumental y ampliar las opciones deportivas de Mano Menezes con encuentros en la ciudad imperial. (Selección Peruana)

La doble fecha de noviembre tendrá dos escenarios y dos propósitos bien diferenciados. En Lima, el objetivo es llenar el Monumental con precios que no alejen al hincha común, en un partido que la FPF presenta como un reencuentro masivo entre la selección y su público. En Cusco, la apuesta pasa por seguir consolidando la altura como un factor de presión psicológica y física sobre los rivales, algo que las últimas negociaciones fallidas con Venezuela y Uruguay parecen confirmar que está funcionando.

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El partido del 9 de diciembre con Panamá, en tanto, tendrá un carácter formativo sin perder competitividad. La convocatoria mixta —con sub-23 y jugadores aclimatados a la altitud— le permitirá al cuerpo técnico observar alternativas que de otro modo quedarían fuera del radar en partidos de mayor exigencia. Menezes tendrá así tres encuentros para afinar el equipo antes de que arranque la siguiente etapa del proceso eliminatorio.

La agenda ya está trazada. Bolivia el 13 de noviembre en el Monumental, un rival de CONCACAF todavía por confirmar el 17 en Cusco, y Panamá el 9 de diciembre en el Garcilaso de la Vega. Lo que falta resolver es quién se animará a subir a la altura cuando el calendario lo exija de verdad.

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