Perú

El 42% de limeños viaja con estrés por las mañanas y el 39% termina exhausto por las tardes

Un estudio sobre los hábitos de movilidad de 7,5 millones de personas identificó que el ruido del tráfico, la música a alto volumen y las conversaciones son las principales fuentes de contaminación sonora durante los desplazamientos en la capital

El informe también identifica el tráfico, la música y las conversaciones a alto volumen como principales fuentes de ruido durante los viajes.
El informe también identifica el tráfico, la música y las conversaciones a alto volumen como principales fuentes de ruido durante los viajes. Foto: ATU
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Los desplazamientos diarios en el transporte público de Lima están marcados por el ruido y sus efectos en el estado de ánimo de los pasajeros. Un estudio elaborado por Insight Hunting para RadioBus, que examinó los hábitos de movilidad de 7,5 millones de personas, identificó que el 42% experimenta estrés o ansiedad durante las mañanas, mientras que el 39% termina agotado por las tardes y noches.

El informe Oportunidades en el sector transporte público Lima 2026 también revela que el ruido del tráfico, la música reproducida en las unidades y las conversaciones a alto volumen forman parte de los principales factores que afectan la experiencia de viaje. Frente a este panorama, los usuarios muestran interés por contenidos que los acompañen durante sus recorridos, desde música hasta información sobre el tránsito y noticias breves.

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El ruido del tráfico domina los viajes en Lima

El 85% de los pasajeros identifica los sonidos de la calle, como las bocinas y los motores, como el principal componente del ambiente acústico durante sus desplazamientos. A esta fuente se suma la música que seleccionan los conductores o cobradores, mencionada por el 68% de los usuarios consultados.

Las conversaciones, las llamadas telefónicas a alto volumen y el comercio informal también contribuyen al ruido dentro de las unidades. Estas actividades fueron señaladas por el 55% de los pasajeros. En contraste, apenas el 8% consigue percibir momentos de silencio relativo durante sus trayectos, lo que evidencia la escasa presencia de pausas acústicas en la experiencia cotidiana de movilidad.

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Ante esta situación, los pasajeros prefieren escuchar música, noticias breves e información sobre el tránsito durante sus viajes
Ante esta situación, los pasajeros prefieren escuchar música, noticias breves e información sobre el tránsito durante sus viajes. Foto: EFE

Estrés por las mañanas y agotamiento al finalizar el día

El estado emocional de los pasajeros varía según el horario en que utilizan el transporte público. Entre las 6:00 y las 9:00 horas, el 42% experimenta estrés o ansiedad como principal sensación durante el recorrido. La situación cambia por las tardes y noches, cuando el 39% manifiesta cansancio o agotamiento entre las 17:30 y las 21:00 horas.

La sensación de bienestar es menos frecuente entre los usuarios. Solo el 7% relaciona sus desplazamientos con la relajación o el disfrute. Los resultados ponen de relieve el impacto que puede tener el entorno sonoro en la percepción del viaje, más allá del tiempo que toma llegar a un destino.

“Estos resultados plantean la necesidad urgente de concebir el transporte no solo como un traslado físico de un punto a otro, sino como un espacio donde la gestión de la experiencia del pasajero resulta decisiva”, señala la investigación.

Música y noticias, entre los contenidos más solicitados

El estudio también identifica qué tipo de programación despierta mayor interés entre los pasajeros. La música variada encabeza las preferencias, con una aceptación del 88%. Además, el 18% realiza búsquedas de música durante sus recorridos con el propósito de mantenerse despierto o relajarse.

El estudio también revela las preferencias de los pasajeros en cuanto a contenidos.
El estudio también revela las preferencias de los pasajeros en cuanto a contenidos. Foto: ATU

La información del tránsito en tiempo real ocupa el segundo lugar, con un 74% de aceptación, mientras que las noticias breves alcanzan el 66%. En este último grupo, el 22% consulta activamente información de último minuto relacionada con Lima, lo que muestra el interés por mantenerse al tanto de los acontecimientos de la ciudad durante los traslados.

Entretenimiento ligero y promociones durante los recorridos

Las alternativas recreativas también tienen presencia entre las preferencias de los usuarios. El 52% acepta contenidos de humor y entretenimiento ligero, mientras que el 12% busca podcasts de comedia e historia. Por su parte, los resultados deportivos interesan al 49% de los pasajeros y un 13% realiza búsquedas activas sobre este tema.

Las promociones comerciales también forman parte de los hábitos identificados en el informe. Un 14% de los usuarios busca ofertas y descuentos mientras viaja en transporte público. En conjunto, los resultados muestran una demanda por contenidos variados y de consumo ágil que puedan acompañar los recorridos sin exigir una atención constante.

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