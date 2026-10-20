Partidos de hoy, martes 20 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy martes 20 de octubre habrá una agenda futbolística internacional cargada de partidos, los cuales pondrán en escena a clubes históricos de Europa y Sudamérica, además de dos presencias peruanas fuera del país.
La UEFA Champions League abrirá este día con varios encuentros de alto interés. El cotejo entre PSG y Barcelona sobresale dentro de una programación que también incluye a Liverpool, Manchester City, Atlético Madrid y Porto.
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El equipo parisino recibirá al conjunto catalán en un cruce entre dos aspirantes a tener protagonismo en la fase de liga. La fecha también tendrá a Liverpool como local frente a Villarreal. Además, Manchester City se medirá con AEK Atenas, mientras que Stuttgart jugará ante Atlético Madrid. Porto, por su parte, será local contra PSV Eindhoven en Portugal.
Por otro lado, la Copa Sudamericana tendrá uno de sus partidos decisivos con el encuentro entre Vasco da Gama y Boca Juniors. El choque corresponde a la vuelta de las semifinales y se disputará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.
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El cuadro brasileño afrontará el compromiso con la ventaja 1-0 obtenida en el primer partido, por lo que tiene a tiro la clasificación a la final con un empate. En tanto, los ‘xeneizes’ necesitan ganar por dos goles de diferencia para avanzar directamente. Una victoria argentina por un tanto llevará la definición a una tanda de penales.
Finalmente, la actividad de los peruanos en el exterior también tendrá al técnico Juan Reynoso, quien dirigirá a Necaxa en su visita a Chivas de Guadalajara por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX. El equipo de Aguascalientes intentará poner fin a una racha de 10 partidos sin victorias en el torneo.
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Eso no es todo, ya que el extremo nacional, Joao Grimaldo, podría tener actividad con Sparta Praga, que intentará dar el golpe de visita ante Fenerbahce por la UEFA Champions League.
Partidos de UEFA Champions League
- Fenerbahce vs Slavia Praga (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)
- Sabah FK vs Borussia Dortmund (11:45 horas / ESPN, Disney+)
- PSG vs Barcelona (14:00 horas / ESPN, Disney+)
- Liverpool vs Villarreal (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)
- Napoli vs Bodo/Glimt (14:00 horas / ESPN 4, Disney+)
- Manchester City vs AEK Atenas (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)
- Stuttgart vs Atlético Madrid (14:00 horas / ESPN 7, Disney+)
- AS Roma vs Slovan Bratislava (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)
- Porto vs PSV Eindhoven (14:00 horas / ESPN 6, Disney+)
Partido de Copa Sudamericana
- Vasco da Gama vs Boca Juniors (19:30 horas / ESPN, Disney+)
Partido de Copa Centroamericana de Concacaf
- CD Marathón vs Alianza FC (21:00 horas / Disney+)
Partidos de Mundial Femenino Sub 17
- Argentina vs Nueva Zelanda (10:00 horas / DSports)
- Corea del Norte vs Polonia (10:00 horas)
- Marruecos vs Alemania (13:00 horas)
- Nigeria vs Puerto Rico (13:00 horas)
Partidos de Liga MX
- Chivas de Guadalajara vs Necaxa (19:07 horas / Amazon Prime Video)
- Atlético San Luis vs Querétaro (20:00 horas / Disney+, ViX Premium)
- FC Juárez vs Atlante (20:00 horas / Canal 7 de Azteca, FOX One)
- Tigres vs León (22:00 horas / Canal 7 de Azteca, FOX One)
Partidos de fútbol colombiano
- Deportivo Pereira vs Boyacá Chico (16:30 horas / Win Sports)
- Internacional de Bogotá vs Fortaleza CEIF (18:15 horas / Win Sports)
- Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional (18:30 horas / RCN, Win Sports)
- Millonarios vs Once Caldas (20:30 horas / RCN, Win Sports)
Partido de Copa Chile
- Unión La Calera vs Coquimbo Unido (18:00 horas / TNT Sports, HBO)
Partido de Copa de Bolivia
- Independiente Petrolero vs Aurora (18:00 horas / Fútbol Canal)
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