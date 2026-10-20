Perú

Detienen a dos policías implicados en la venta de un arma robada a suboficial en Barranca: pedían S/ 4.000

El jefe de la Región Policial Lima Norte, Manuel Farías, informó que se incautaron cuatro teléfonos móviles durante el operativo

El jefe de la Región Policial Lima Norte, Manuel Farías, informó que se incautaron cuatro teléfonos móviles durante el operativo
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Dos oficiales de la Policía Nacional (PNP) y un tercer sujeto fueron detenidos en la provincia de Barranca, al norte de Lima, por su presunta implicación en la venta de una pistola robada a un suboficial, informó este martes el jefe de la Región Policial Lima Norte, Manuel Farías.

Los agentes fueron identificados como Kevin Sosa Mejía y Johan Rumay Gamarra, ambos destinados a una comisaría de Barranca. Al tercer detenido, Blazer Norabuena Alva, se le atribuyen las negociaciones para la compra del arma.

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En declaraciones al programa 24 Horas, de Panamericana Televisión, Farías explicó que la investigación comenzó tras la denuncia de Francesco Vázquez, suboficial de tercera que reportó el robo de su pistola cuando viajaba en un vehículo de transporte colectivo.

“Él abordó un colectivo que cubría la ruta de Barranca a Paramonga, donde fue interceptado por dos personas que viajaban como pasajeros y le robaron el arma. Tras el asalto, presentó la denuncia en la comisaría para que se iniciaran las investigaciones”, dijo.

César Astudillo
La investigación comenzó tras la denuncia del suboficial Francesco Vázquez, quien reportó el robo de su arma mientras viajaba en un colectivo entre Barranca y Paramonga

Las pesquisas permitieron hallar, en el teléfono móvil de un presunto integrante de la banda criminal ‘Los Guardianes del Norte Chico’, detenido previamente, mensajes relacionados con la posible compra de una pistola.

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Los investigadores compararon la fotografía del arma compartida en esas comunicaciones con la información de la denuncia y determinaron que se trataba de la sustraída al suboficial.

“A partir de esos mensajes, la Policía coordinó una intervención en Barranca, donde detuvo a un hombre identificado como Blazer Norabuena, el delincuente a quien se le incautó el arma”, agregó.

La intervención se produjo cuando se coordinaba una transacción en la provincia. Según Farías, Norabuena manifestó que la pistola iba a ser vendida por el teniente Sosa a cambio de 4.000 soles, lo que condujo a la detención del oficial y, posteriormente, del segundo agente presuntamente involucrado.

“En ese instante, el personal policial, conjuntamente con el jefe de la división policial de Barranca, capturan a este oficial, y él dice que también está inmerso otro oficial. Ambos trabajan en la comisaría de Barranca”, agregó.

Durante el operativo, los agentes incautaron la pistola y cuatro teléfonos móviles. Los tres detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

En la víspera, el ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que los policías implicados en delitos serán “expulsados y sancionados”, al rechazar que la institución los proteja bajo el argumento del espíritu de cuerpo.

César Astudillo
Los detenidos quedarán a disposición del Ministerio Público, mientras el ministro del Interior, César Astudillo, anticipó sanciones y expulsiones para policías involucrados en delitos

“Con ellos no hay ningún espíritu de cuerpo (...) Serán expulsados y serán sancionados y puestos en las autoridades que correspondan, porque malogran toda la imagen. No solamente la malogran, la corrompen”, declaró durante la ceremonia por el Día del Policía en Situación de Retiro.

El titular del portafolio aseguró que no tolerará estas conductas y promoverá cambios en la PNP, al tiempo que distinguió a los agentes involucrados en delitos de quienes “honran el uniforme”, incluidos los policías fallecidos o heridos en servicio.

“Vamos a tomar las acciones necesarias para que estas conductas disminuyan y dejen de ser una constante”, afirmó en el acto, al que también asistieron el comandante general de la PNP, Freddy López, y el viceministro de Seguridad Pública, Alberto Jordán.

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