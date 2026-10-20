Condenan a trabajador municipal por incendio forestal en Cusco: pagará S/6 mil, tendrá pena suspendida por tres años y reforestará 10 hectáreas

Mario Córdoba, trabajador de la Municipalidad Distrital de Accha, fue condenado por provocar un incendio forestal en Paruro, Cusco. Composición: Infobae

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Un trabajador de la Municipalidad Distrital de Accha, en la provincia cusqueña de Paruro, recibió una sentencia por provocar un incendio forestal durante labores de reparación de una tubería de agua o desagüe. El fuego afectó aproximadamente 10 hectáreas de cobertura vegetal en el sector de Jabonciniyuc.

El sentenciado, Mario Córdoba, de 53 años, fue condenado por el delito contra los bosques o formaciones boscosas. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cusco, que estableció las circunstancias en las que se originó el fuego el 15 de octubre de 2026.

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La emergencia comenzó cuando el trabajador encendió una fogata para calentar una tubería y facilitar su reparación. Las llamas se extendieron hacia la vegetación del lugar, donde la presencia de material susceptible de inflamarse favoreció la propagación del fuego.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco aprobó el acuerdo de terminación anticipada entre la Fiscalía y la defensa, con la aceptación de la procuradora del Ministerio del Ambiente (Minam). La sentencia quedó consentida durante la audiencia del 19 de octubre, debido a que ninguna de las partes presentó recursos de impugnación.

Cómo se originó el incendio forestal en Paruro

Encendió una fogata con hierbas secas y charamuscas para calentar una tubería durante trabajos de reparación de agua o desagüe. Difusión

Según la imputación fiscal, Córdoba utilizó hierbas secas y charamuscas del sector para encender una fogata con el propósito de calentar una tubería. La actividad se realizó en una zona con abundante vegetación, sin medidas adecuadas para prevenir que las llamas se extendieran.

El fuego salió del área donde comenzó y alcanzó la vegetación circundante en Jabonciniyuc, distrito de Accha. El incidente ocurrió mientras el trabajador municipal realizaba labores vinculadas con la reparación de tuberías de agua o desagüe.

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La investigación fiscal permitió establecer la relación entre el uso del fuego durante esos trabajos y los daños registrados en la cobertura vegetal. Los hechos fueron materia del proceso penal que concluyó con la aprobación judicial del acuerdo de terminación anticipada.

Informe de Serfor identificó daños en 10 hectáreas

El incendio afectó aproximadamente 10 hectáreas de bosque plantado, formación boscosa, vegetación arbustiva y pastos naturales. Difusión

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), mediante su informe de Cusco, determinó que el área afectada comprendía aproximadamente 10 hectáreas de bosque plantado y formación boscosa.

Entre las especies forestales identificadas en la zona figuran:

Eucalipto.

Pino.

Chachacomo.

Queuña.

El documento también registró afectaciones en vegetación arbustiva y pastos naturales. Estos elementos formaron parte de las diligencias y de los elementos de convicción incorporados a la investigación fiscal para determinar la magnitud del daño ambiental.

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El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco impuso a Mario Córdoba una pena de tres años, 10 meses y 20 días de privación de libertad, cuya ejecución quedó suspendida por un periodo de prueba de tres años.

Como parte de la sentencia, también deberá cumplir 44 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Estas obligaciones se suman a las medidas de reparación económica y recuperación de la superficie afectada por el incendio.

La suspensión de la pena está sujeta al cumplimiento de las reglas de conducta establecidas por el órgano judicial. El incumplimiento de esas disposiciones puede dar lugar a la revocatoria del beneficio y a la ejecución de la pena privativa de libertad.

Reparación civil y reforestación de la zona afectada

El informe del Serfor identificó eucaliptos, pinos, chachacomos y queuñas en el área afectada. Difusión

La sentencia fijó una reparación civil de S/ 6.000. De ese monto, Córdoba ya pagó S/ 3.000, mientras que los S/ 3.000 restantes deberán cancelarse hasta el 30 de noviembre de 2026.

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Otra de las obligaciones impuestas consiste en reforestar las 10 hectáreas afectadas con eucalipto y pino. El plazo establecido para ejecutar esta medida es de dos años, con una distribución de cinco hectáreas durante el primer año y las otras cinco durante el segundo.

La recuperación de la superficie afectada forma parte de las condiciones que deberá cumplir el sentenciado durante el periodo fijado por la justicia. La ejecución de la reforestación y el cumplimiento de las demás reglas de conducta estarán sujetos a verificación.