Olva Latino organiza una rifa para recaudar fondos tras el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Olva Latino compite como uno de los 12 equipos de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latino Amisa

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Olva Latino busca el apoyo de sus seguidores para afrontar los gastos de la temporada. Luego de disputar su primer partido en la Liga Peruana de Vóley 2026/27, el club de Pueblo Libre anunció la organización de una rifa con premios en efectivo y otras sorpresas, con el objetivo de recaudar fondos para el equipo. Cada boleto tendrá un costo de S/ 10 y el sorteo se realizará el viernes 6 de noviembre.

A través de sus redes sociales, la institución invitó a los aficionados a participar en esta iniciativa y contribuir con el desarrollo del plantel durante la campaña. “¡Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y persiguiendo nuestros objetivos! Participa en nuestra gran rifa y gana increíbles premios”, publicó el club al dar a conocer la actividad.

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¿Cuáles son los premios de la rifa de Olva Latino?

La rifa organizada por Olva Latino contará con tres premios principales en efectivo, además de otros obsequios que serán anunciados como parte de la actividad. El primer ganador recibirá S/ 1.000 soles, mientras que el segundo se llevará S/ 500 y el tercero obtendrá S/ 250.

A estos montos se sumarán varios premios sorpresa, que forman parte de la convocatoria realizada por el equipo. Los boletos tendrán un precio único de S/ 10, una cifra accesible para los aficionados que deseen colaborar con la institución y, al mismo tiempo, participar por alguno de los premios.

Olva Latino está organizando una rifa para recaudar fondos. Crédito: Latino Amisa

El club también remarcó la importancia de cada aporte para continuar con sus objetivos deportivos. “Cada ticket suma y nos acerca a nuestros sueños. ¡Sé parte de esta gran familia y ayúdanos a seguir dejando en alto los colores de Olva Latino! ¡Gracias por su apoyo!”, señaló en su mensaje.

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De esta manera, la institución busca involucrar a su comunidad en una actividad que le permita reunir recursos para afrontar los compromisos económicos que implica competir en la máxima categoría del vóley peruano.

Olva Latino busca recaudar fondos para afrontar la temporada

La organización de rifas y otras actividades de recaudación forma parte de las iniciativas a las que recurre Olva Latino para reunir fondos y atender las necesidades del equipo. Participar en la máxima categoría supone una inversión importante para los clubes, que deben afrontar distintos gastos relacionados con la preparación, la logística y el desarrollo de la competencia.

En ese escenario, el conjunto de Pueblo Libre vuelve a impulsar una iniciativa de este tipo en el inicio de la temporada 2026/27. La recaudación puede contribuir a cubrir parte de las necesidades del plantel y sostener el trabajo deportivo durante el campeonato. Además, las jugadoras, el comando técnico y las personas vinculadas al equipo suelen sumarse a estas actividades para respaldar los objetivos de la institución.

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Olva Latino debuto en la nueva temporada enfrentando a Atlético Atenea. Crédito: FPV

¿Cómo le fue a Olva Latino en su debut en la Liga Peruana de Vóley?

Olva Latino comenzó su participación en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 con una derrota ante Atlético Atenea por la primera fecha de la competencia. El equipo dirigido por César Arrese no pudo quedarse con el triunfo y cayó por 3-0, con parciales de 25-16, 25-19 y 25-18 a favor del conjunto conocido como las ‘diosas’.

Tras este resultado, el cuadro de Pueblo Libre buscará recuperarse en su siguiente presentación y conseguir su primera victoria en el campeonato. Su próximo rival será la selección peruana sub 19, que participa en el torneo como equipo invitado para sumar rodaje competitivo.

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El enfrentamiento representará una nueva oportunidad para que las dirigidas por Arrese mejoren su rendimiento y empiecen a sumar en la tabla de posiciones. Mientras se prepara para ese compromiso, Olva Latino también apela al respaldo de sus seguidores mediante la rifa, con la expectativa de reunir fondos que contribuyan a su campaña en la máxima categoría del vóley nacional.