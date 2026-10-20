Perú

Austin Palao defiende a Said Palao y rechaza que dependa económicamente de Alejandra Baigorria

El artista aseguró que el exchico reality forjó su patrimonio durante años de trabajo y pidió poner límites a los ataques recibidos en redes por su vínculo con la empresaria

Composición fotográfica con Alejandra Baigorria y Said Palao a la izquierda y Austin Palao junto a un vaso de café a la derecha
Austin Palao descarta en una entrevista que su hermano Said dependa económicamente de Alejandra Baigorria.
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Austin Palao salió al frente para defender a su hermano Said Palao luego de las críticas que recibió en redes sociales por su situación económica, en comparación con el éxito empresarial de su esposa, Alejandra Baigorria. El cantante negó de forma categórica que el exchico reality dependa financieramente de la empresaria conocida como ‘La Gringa de Gamarra’ y remarcó que ambos hermanos construyeron su patrimonio con años de trabajo en el entretenimiento.

Durante una entrevista con ‘Instarándula’, Austin abordó los cuestionamientos constantes que enfrenta Said en plataformas digitales. “Mi hermano no es ningún mantenido. Yo ya le he dicho a mi hermano que cada vez que quiera decir algo, acá está su hermanito que lo puede coachear”, expresó el cantante, quien se ofreció a asesorar a su hermano frente a este tipo de críticas.

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Austin Palao habló sobre el límite de la exposición mediática

El artista reflexionó sobre el desgaste que genera la exposición pública constante en las figuras de la farándula local. Consideró que existe un margen de tolerancia frente a los cuestionamientos antes de que estos afecten de forma directa a la persona señalada.

“Pero ya yendo a un lado más humano, todo tiene un límite, la gota que derramó el vaso. Mi hermano no deja de ser un humano, de sentir cosas, le pasan cosas. Me imagino que habrá estado en un cuadro donde claramente la realidad no es así. Mi hermano no es ningún mantenido”, enfatizó, en declaraciones recogidas por ‘Instarándula’.

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Austin Palao rompe el silencio y defiende a su hermano Said ante los comentarios que lo tildan de "mantenido", asegurando que ha logrado todo con esfuerzo. Video: Instagram Instarándula

Austin también destacó que Said Palao atraviesa un buen momento personal y profesional, y afirmó que confía en que su hermano consolidará nuevos proyectos en los próximos meses. “A mi hermano y a mí nos va súper bien y no tenemos la necesidad que se pudo haber tenido antes, pero en base a trabajo y esfuerzo los resultados llegan a la larga. Creo que mi hermano está pasando por un buen momento y le va a ir mucho mejor. Ya sé que en unos meses más le va a ir excelente”, agregó.

El cantante fue consultado por un posible embarazo de Alejandra Baigorria

En la misma entrevista, Austin fue consultado sobre las especulaciones en torno a un posible embarazo de Alejandra Baigorria. Ante la pregunta directa, respondió con entusiasmo y señaló su preferencia por la llegada de un varón, ya que actualmente tiene dos sobrinas mujeres.

“Eso es lo que todos esperamos. Yo espero un varoncito porque tengo dos sobrinas mujeres. A mí sí me encantaría que haya un varón”, respondió el cantante.

El también exintegrante de reality shows añadió que consideraba a la empresaria preparada para la maternidad y deslizó, en tono de broma, que la pareja podría estar planificando la llegada de su primer hijo. “Vamos a ver si Ale ya está preparada. Yo siento que ya está preparada, por ahí que ya están haciendo el calendario, porque les gusta hacer todo así”, comentó.

Austin Palao comparte su entusiasmo y sus expectativas ante la posibilidad de tener un sobrino de parte de Alejandra Baigorria y su hermano Said, revelando que preferiría que fuera niño, ya que tiene sobrinas. Video: Instagram Instarándula

Las declaraciones de Austin llamaron la atención de Samuel Suárez, conductor de ‘Instarándula’, quien interpretó la reacción del cantante como un indicio de que podría conocer información que aún no se hizo pública. “Mi reportera me dice: tienes que percatarte cuando Austin aborda el tema de Alejandra Baigorria, lo que va a tener un sobrino, y pareciera que ya supiera algo. Miren la reacción, la carita, como que sabe algo que no puede decir”, señaló el periodista, según consignó ‘Instarándula’.

Austin cerró la entrevista con entusiasmo sobre la posibilidad de convertirse en tío por tercera vez y adelantó los planes que tiene en caso de que su sobrino sea varón. “Nosotros encantados de que ya de una vez tengan su hijito. Hombre, yo quiero hombre para raptarlo, llevármelo a la playa, saltar en paracaídas”, concluyó entre risas.

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