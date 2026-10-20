Expresidente de CONAR reveló inédita imagen sobre primer gol de Universitario ante Alianza Atlético: “Es fuera de juego”

Winston Reátegui mostró una imagen que podría significar la nulidad del autogol del cuadro 'churre' tras disparo de Gianluca Lapadula. (Video: L1 Radio / L1 MAX)

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La polémica por el primer gol de Universitario de Deportes volvió a instalarse después de la victoria por 4-1 sobre Alianza Atlético en Trujillo. Aunque el equipo ‘crema’ logró un resultado amplio en la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, nuevas imágenes de la jugada reabrieron el debate sobre la posición de Gianluca Lapadula antes de la acción que terminó en autogol.

El expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros, Winston Reátegui, consideró que la anotación debió ser anulada. Tras revisar un ángulo distinto de la jugada, sostuvo que ‘Lapa’ estaba adelantado cuando recibió el pase y cuestionó el procedimiento utilizado por el VAR para validar la conquista.

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“En la imagen que debió ser, en el momento exacto que sale el balón, es fuera de juego”, afirmó en primera instancia en su cuenta de Twitter.

El tuit de Winston Reátegui donde aclara que hubo posición adelantada de Gianluca Lapadula en el primer gol de Universitario ante Alianza Atlético.

Reátegui sostuvo que el problema no estaba en la existencia de una toma televisiva, sino en el fotograma elegido para definir la acción. “El trazado en el fuera de juego fue mal hecho, ¿por qué? Porque no se marcó en el momento que sale el balón. El hombro sí está bastante adelantado”, explicó después en el programa L1 Radio.

El análisis apuntó directamente al uso de la tecnología en la revisión. “El tema es que acá no se trazaron las líneas porque no la hicieron en el momento que sale el balón. Reitero, debió trazarse mejor o, en todo caso, para ser más preciso, establecer fehacientemente en qué momento toca el balón para cumplir con la regla de juego”, remarcó.

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La conclusión del expresidente de la CONAR fue tajante respecto a la acción protagonizada por Gianluca Lapadula: “Esto es estrictamente responsabilidad del VAR”.

Expresidente de CONAR reveló inédita imagen sobre primer gol de Universitario ante Alianza Atlético.

Fabián Bustos destacó la respuesta de Universitario ante Alianza Atlético

Por otro lado, el técnico Fabián Bustos valoró el rendimiento colectivo de Universitario y destacó que sus futbolistas llevaron al campo lo trabajado durante la semana. “Hicieron un gran trabajo los chicos, aplicaron todo. En su medida colaboraron para que el resultado sea ese. Enfrentamos a un gran equipo, que venía haciendo las cosas muy bien”, declaró para Fútbol en América.

El DT argentino consideró que el funcionamiento mostrado en Trujillo respondió a un proceso grupal. “Es mérito de ellos, de todo el trabajo del grupo”, indicó el entrenador. Luego añadió que la ‘U’ empezó a realizar “cosas que nos gustan y que nos ayudan a ser más fuertes en defensa y más sueltos en ataque”.

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Fabián Bustos reconoció que vivió el encuentro con tensión desde la tribuna. “Estuve apoyando a los chicos desde el palco, abajo es más lindo. Arriba se sufre; se sufre en todos lados, pero abajo se sufre menos”, comentó.

Asimismo, el entrenador ‘gaucho’ explicó que la competencia interna determina sus elecciones. “No tiene nada que ver. Yo miro desde cuando llegamos para adelante. No sé si antes tuvieron poco menos minutos. Veo lo que veo en el día a día y lo saben ellos”, manifestó.

En la misma línea, sostuvo que busca mantener equilibrio al elegir a los titulares. “Me pasa en casi todos los puestos que hay mucha paridad, entonces uno se inclina por detalles y los que le toca entrar lo están aprovechando”, acotó.

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Tras el triunfo en Trujillo, el entrenador argentino resaltó la competencia interna del plantel y aseguró que el rendimiento diario es determinante para elegir a su once inicial. (Video: Fútbol en América)

Universitario afrontará cinco partidos para cerrar el Torneo Clausura

Universitario tendrá cinco compromisos para terminar su participación en el Torneo Clausura 2026. Tres de esos encuentros se disputarán en el estadio Monumental, mientras que el cuadro ‘merengue’ tendrá dos salidas, incluida una visita final a Sport Huancayo.

El siguiente rival será Juan Pablo II, el sábado 24 de octubre a las 19:30 horas. Cuatro días después, el equipo de Fabián Bustos recibirá a Sport Boys el miércoles 28 de octubre a las 20:30 horas.

La tercera presentación será ante Atlético Grau el domingo 1 de noviembre a las 15:30 horas en Trujillo. Luego, la ‘U’ volverá a Lima para enfrentar a CD Moquegua el domingo 8 de noviembre a las 20:30 horas. El calendario ‘crema’ terminará con el encuentro ante Sport Huancayo como visitante.

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