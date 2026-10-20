Perú

Revolut ingresará al Perú como banco digital y la SBS destaca el atractivo del mercado financiero

La reducción de 40% en el tiempo de evaluación de licencias bancarias y los avances en la regulación de las finanzas abiertas impulsan el interés de nuevos participantes por operar en el país

Revolut, entidad británica, se incorporará al mercado peruano con un modelo de negocio íntegramente digital
Revolut, entidad británica, se incorporará al mercado peruano con un modelo de negocio íntegramente digital. Foto: Finect
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El mercado financiero peruano se ha vuelto atractivo para nuevos participantes tras los cambios normativos que permiten la operación de bancos completamente digitales. Así lo afirmó el titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, quien destacó las condiciones que facilitan el ingreso de nuevas entidades y agilizan los procedimientos para obtener licencias.

Entre los próximos ingresos figura Revolut, de origen británico, que operará bajo un formato totalmente digital. Durante el Perú Banking & Finance Summit 2026, organizado por El Dorado Investments, Espinosa también resaltó el crecimiento de las solicitudes de autorización y el desarrollo de las finanzas abiertas, cuyo marco regulatorio se encuentra en elaboración.

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¿Por qué el mercado peruano atrae a nuevos bancos digitales?

Espinosa explicó que, desde 2022, la legislación permite que los bancos operen sin agencias físicas y bajo las mismas exigencias regulatorias que las entidades tradicionales.

“Desde el verano del 2022 se modificó la ley de bancos y hoy permite que existan entidades financieras completamente digitales, sin una sola agencia abierta al público y sin ninguna diferencia de regulación”, explicó el titular de la SBS.
Este microinformativo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presenta el servicio Herederos Informados. También incluye datos estadísticos sobre los depósitos en el sistema bancario. Las imágenes muestran pantallas del sitio web de la SBS, un grupo de personas en un evento formativo y una entrevista a un funcionario. El video finaliza con un fondo blanco.

A este cambio se suma la reducción de los plazos para evaluar solicitudes. Según el funcionario, la entidad ha recortado en 40% el tiempo de análisis de las licencias bancarias, mientras que los procedimientos para entidades que no captan recursos del público son más breves.

“Hemos reducido en 40% el tiempo de análisis de una nueva licencia para el caso de bancos, mientras que para entidades que no captan recursos es más corto. Ese cóctel, también teniendo en cuenta finanzas abiertas, ha vuelto muy atractivo el mercado peruano”, agregó.

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Nuevas licencias y movimientos en el sistema financiero

Durante el evento, Espinosa informó que BTG Pactual, de Brasil, obtuvo una licencia bancaria. Además, tres financieras —Santander Consumer, Efectiv Bank y Compartamos— se convirtieron en bancos durante los últimos dos años.

También indicó que las cooperativas de ahorro y crédito Kori y Santa Isabel solicitaron licencias para operar como financieras. A estos movimientos se suma el próximo ingreso de Revolut, que se incorporará al mercado peruano mediante un modelo completamente digital.

Espinosa indicó que BTG Pactual, de Brasil, obtuvo una licencia bancaria y que Santander Consumer, Efectiv Bank y Compartamos se convirtieron en bancos en los últimos dos años.
Espinosa indicó que BTG Pactual, de Brasil, obtuvo una licencia bancaria y que Santander Consumer, Efectiv Bank y Compartamos se convirtieron en bancos en los últimos dos años. Foto: El Peruano

“Acaba de salir una licencia para un banco (BTG Pactual de Brasil), además tres financieras (Santander Consumer, Efectiv Bank y Compartamos) se convirtieron en bancos en los últimos dos años”, detalló.

“También tenemos dos cooperativas de ahorro y crédito (Kori y Santa Isabel) que han solicitado licencia para ser financieras y otro banco (Revolut de Gran Bretaña) ingresará con el formato totalmente digital”, añadió.

Finanzas abiertas: la SBS consulta nuevas reglas

El desarrollo de las finanzas abiertas también forma parte de los cambios regulatorios. El 19 de octubre, la SBS autorizó la consulta pública de un proyecto que comprende disposiciones sobre infraestructura digital, seguridad e intercambio de datos entre los participantes del sistema.

La iniciativa fue aprobada mediante la Resolución SBS N.º 02519-2026 y establece un plazo de 18 días calendario para recibir comentarios y observaciones. Las reglas buscan establecer estándares técnicos y mecanismos de confianza que permitan la interoperabilidad y el funcionamiento adecuado del sistema.

La SBS propone nuevas obligaciones para las entidades financieras en transparencia, comunicación de incidentes, contratación digital y cobro de comisiones para fortalecer los derechos de los usuarios

¿Cómo beneficiaría una mayor competencia a los usuarios?

Espinosa sostuvo que la llegada de nuevos participantes y la transformación de entidades existentes pueden ampliar la variedad de servicios financieros disponibles. Según indicó, el mercado peruano cuenta actualmente con 48 entidades financieras, en un entorno que considera altamente competitivo.

“Hay que tener en cuenta que en el mercado peruano existen 48 entidades financieras, estamos hablando de un sistema donde la competencia es enorme. En ese sentido, creo que habrá un entorno muy positivo, por lo cual las condiciones del mercado peruano llaman la atención”, señaló.

La SBS considera que estos cambios pueden favorecer una mayor diversificación de la oferta y contribuir a la inclusión financiera, mientras avanzan las reglas para implementar las finanzas abiertas.

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