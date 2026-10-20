Lluvias en Piura se intensificarán desde noviembre, según Abraham Levy

Dos motocicletas transitan por una calle anegada por las lluvias registradas en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. (Lambayeque Noticias)

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Las lluvias registradas desde la madrugada del 20 de octubre dejaron calles anegadas y viviendas afectadas en diversos puntos de Piura. En el distrito Veintiséis de Octubre, el agua acumulada en el sector Dos Grifos dificultó el paso de vehículos y llegó hasta inmuebles ubicados al borde de la vía. Las unidades que cruzaban el aniego levantaban olas que ingresaban nuevamente a las casas.

Las precipitaciones también alcanzaron Tambogrande, Chulucanas, Morropón, Castilla, Sullana, Paita, Ayabaca y Huancabamba.

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En zonas urbanas y rurales, el agua formó charcos y barro, mientras la población siguió con atención el aumento del caudal en quebradas y riachuelos. En Chulucanas, la acumulación de agua obligó a detener la procesión del Señor de los Milagros para resguardar la imagen y evitar incidentes en las calles.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las lluvias respondían a un núcleo convectivo y podían continuar hasta el mediodía. La entidad mantuvo la vigilancia sobre la costa y la sierra norte, donde también se esperaban ráfagas de viento y descargas eléctricas. En el aeropuerto de Piura se registraron dos milímetros de lluvia, aunque los acumulados podían variar entre distritos.

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Las autoridades de Defensa Civil (Indeci) y los municipios iniciaron la vigilancia de los sistemas de drenaje y la limpieza de canaletas en sectores expuestos a aniegos.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y el Senamhi emitieron alertas por una posible activación de quebradas en Ayabaca y Huancabamba. La recomendación fue no cruzar cauces secos y mantenerse atento a los reportes oficiales.

Varios postes de electricidad permanecen inclinados sobre una obra de canalización inundada por las lluvias en Piura. (Piura en la Noticia)

Lluvias recientes serían menores frente a las previstas para noviembre

El meteorólogo Abraham Levy señaló que las lluvias registradas durante octubre y las primeras tres semanas de noviembre formarían parte de una etapa inicial, con episodios intermitentes y de menor magnitud.

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Explicó que podrían ocurrir dos o tres días de precipitaciones, seguidos de pausas, antes de que vuelvan a presentarse. Para Piura y el resto de la costa norte, esa alternancia exigirá vigilancia ante aniegos y huaicos.

“Las lluvias durante octubre, lo que queda ya de octubre, y noviembre, yo te diría las primeras tres semanas de noviembre, van a ser esporádicas”, sostuvo Levy.

El especialista indicó que el cambio esperado se relaciona con el incremento de la temperatura superficial del mar, que aportaría mayor humedad a la atmósfera sobre el litoral peruano en general.

Levy anticipó que el escenario cambiaría hacia fines de noviembre, cuando el calentamiento del océano alcanzaría un nivel capaz de elevar la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones.

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“Hacia noviembre, la temperatura del mar ya debe ser lo suficientemente alta para que la frecuencia de la lluvia aumente y la intensidad también”, afirmó. No precisó acumulados previstos.

El meteorólogo advirtió que el aumento de la temperatura del mar podría coincidir con precipitaciones en Tumbes, Piura, Talara y Chiclayo, además de la activación de quebradas en distintos puntos.

“Ya empieza el problema de que te llueve en Tumbes, te llueve en Piura, te llueve en Talara, te llueve en Chiclayo, tienes el huaico aquí, el huaico allá”, declaró.

El especialista agregó que el actual calentamiento del mar podría generar lluvias fuera de los lugares considerados críticos en episodios anteriores. Mencionó a Lima, Ica, Chimbote, Barranca y Cañete como ciudades donde podrían presentarse precipitaciones mayores a las habituales. Las autoridades deberán contrastar estas proyecciones con los avisos del Senamhi y los reportes.

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