Natalie Vértiz quedó fuera del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, pero celebra haber cumplido el sueño del casting con sentido mensaje

La modelo desfiló con un conjunto negro frente a los representantes de la firma durante la prueba presencial de mayo.

Guardar

Natalie Vértiz confirmó que no formará parte del grupo de modelos que desfilará en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, uno de los eventos más reconocidos de la industria de la moda y la lencería a nivel internacional. La conductora de televisión reveló la noticia este domingo, horas antes de la presentación del desfile, luego de haber participado meses atrás en el casting presencial de la firma estadounidense.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió sus impresiones sobre el proceso de selección y agradeció a quienes la acompañaron durante esta etapa. Pese a no conseguir el resultado que esperaba, destacó el significado personal de haber llegado hasta esa instancia frente a los representantes de la marca.

PUBLICIDAD

“¿Listas para nuestro Super Bowl, chicas? Este año se siente diferente. Tuve la oportunidad de hacer el casting y aunque no llegué a esa pasarela, el simple hecho de haber estado ahí fue un sueño hecho realidad. ¡La pequeña yo estaría súper orgullosa!”, escribió Vértiz en su cuenta de Instagram.

La modelo destacó el respaldo de sus seguidores durante el proceso

En sus historias de Instagram, la esposa de Yaco Eskenazi amplió sus impresiones sobre la experiencia y resaltó el cariño que recibió de su comunidad digital a lo largo de la selección, un aspecto que consideró tan valioso como el propio proceso de audición. “Haber participado en el casting fue lindísimo y surreal, pero el cariño y el apoyo de ustedes fue lo mejor”, expresó la conductora.

PUBLICIDAD

Natalie Vértiz confirmó que no integrará el elenco de modelos del Victoria's Secret Fashion Show 2026 tras participar en el casting presencial.

Vértiz también dedicó un mensaje directo a sus seguidores, a quienes agradeció por haber sido parte del proceso desde el inicio. “Soñamos juntos, lo vivimos juntos, gracias por eso y por todos estos años juntos. Realmente son increíbles”, escribió. La modelo cerró sus publicaciones con una reflexión sobre las expectativas y los resultados que pueden surgir al perseguir una meta profesional.

“A veces el resultado no es el que esperábamos, pero lo intentamos, y eso es lo que vale. ¡A seguir soñando!”, añadió, mensaje al que sumó una invitación a sus seguidores a no dejar de intentar nuevas oportunidades. “Un pequeño recordatorio de que siempre vale la pena atreverse, aprovechar las oportunidades y nunca dejar de soñar en grande”, manifestó.

PUBLICIDAD

La publicación generó muestras de respaldo entre familiares, amistades y seguidores de la modelo. Entre los comentarios destacó el de su hermana, Mariana Vértiz, quien reaccionó con un breve mensaje de apoyo a la reflexión compartida por la conductora.

El vínculo de la modelo con la marca se remonta a su adolescencia

La participación de Vértiz en el casting de Victoria’s Secret se realizó en mayo de este año, cuando la modelo compartió en sus redes sociales un video de su recorrido por la pasarela ante los representantes de la firma. En las imágenes, la peruana apareció con un conjunto negro y desfiló con seguridad, además de posar y saludar al público presente en el lugar antes de finalizar su participación con sonrisas y besos hacia las cámaras.

PUBLICIDAD

La conductora agradeció a su comunidad digital por las muestras de afecto recibidas a lo largo del proceso de selección.

Días después de esa audición, la conductora explicó en una entrevista con el programa En Escena, de RPP, el vínculo que mantiene con la marca desde su adolescencia. “A mí me encanta la marca. Sigo la marca desde que era adolescente. Victoria’s Secret es todo un universo. A mí me encanta porque apuesta por la mujer, por sentirte bien”, declaró Vértiz en esa ocasión.

La modelo peruana no fue la única figura nacional que se presentó al proceso de selección de este año. Otras modelos como Alessia Rovegno, Luciana Fuster y Alexandra Morillo también participaron en el casting de la firma estadounidense para la edición 2026 del desfile.

PUBLICIDAD

La relación de Vértiz con la marca no se limitó al proceso de selección de este año. En octubre de 2025, la modelo había asistido como invitada al Victoria’s Secret Fashion Show en Nueva York, experiencia que documentó en sus redes sociales mediante fotografías de distintos espacios vinculados al evento.

La ex Miss Perú sorprendió al mostrar su belleza natural ante el jurado de la firma estadounidense. La esposa ade Yaco Eskenazi deslumbró en la pasarela, Ric Latorre

Antes de ese viaje, la conductora había anunciado su asistencia con entusiasmo a través de un video en el que expresó: “Por fin puedo contarles que me voy al desfile más icónico ever”.

Pese a no conseguir un lugar en la pasarela de este año, Vértiz manifestó su intención de seguir de cerca el desarrollo del evento y expresó su respaldo hacia las modelos que sí fueron seleccionadas para desfilar en esta edición. “Ansiosa por ver el show este año, apoyando a todas mis ángeles originales”, concluyó la modelo en sus redes sociales.

PUBLICIDAD