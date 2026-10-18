Con fecha límite: Comisión de Const. del Senado retoma mañana lunes el debate de facultades, único punto en agenda

La comisión deberá definir si emite un dictamen sobre la delegación legislativa o si deja que entre en vigor el texto aprobado por Diputados, ante el vencimiento del plazo constitucional de revisión

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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado retomará este lunes el debate y la votación del pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño, en una sesión convocada para las 11:00 horas, cuando la iniciativa llega a su fecha límite de discusión.

El presidente de la comisión, Carlos Mesía (Fuerza Popular), convocó a los senadores titulares y suplentes a continuar la primera sesión no ordinaria con un único punto en agenda: el debate y la votación del predictamen sobre el requerimiento de la administración fujimorista.

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La propuesta fue remitida por la Cámara de Diputados y busca autorizar al Gobierno a legislar en dos materias: seguridad ciudadana y prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño. El dictamen aprobado por la Cámara Baja contempla 20 facultades, mientras que el predictamen elaborado por la comisión del Senado incorpora 27 medidas.

Entre las propuestas incluidas en el texto del Senado figuran la restitución de la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la posibilidad de calificar como “grupos hostiles” a organizaciones criminales.

El debate previo quedó interrumpido por falta de quórum, luego de que legisladores de oposición abandonaran la sesión

La convocatoria se produce después de dos episodios de tensión que dificultaron el avance de la iniciativa, el último de los cuales ocurrió cuando senadores de oposición abandonaron la sesión tras cuestionar la conducción de Mesía, lo que dejó al grupo de trabajo sin quórum e impidió continuar con el debate.

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Los legisladores cuestionaron, entre otros aspectos, la respuesta del titular del grupo parlamentario a un pedido para delimitar las competencias del Senado frente a las decisiones de Diputados. Tras su salida, solo permanecieron en la sala representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular, en su mayoría suplentes.

El primer altercado ocurrió la semana pasada, durante la exposición del ministro del Interior, César Astudillo, para sustentar las facultades excluidas del dictamen de la Cámara de Diputados, cuando Ruth Luque, senadora de Ahora Nación, afirmó que parecía tener “miedo” de impulsar una reforma policial.

La discusión escaló cuando su homólogo Iber Maraví, de Juntos por el Perú, cuestionó la respuesta del ministro, lo que desató gritos y enfrentamientos verbales que obligaron a suspender la sesión, que se reanudó minutos después sin que avanzara el debate.

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Comisión de Constitución del Senado suspendió sesión tras cruce verbal entre César Astudillo e Iber Marav - Canal N

Al límite

La Comisión de Constitución de la Cámara Alta tiene hasta este lunes 19 de octubre para dictaminar el pedido de facultades, cuyo plazo de revisión es de siete días hábiles desde su ingreso, el 7 de octubre. Si no lo hace, se aplicaría el artículo 105 de la Constitución, que permite enviar al Ejecutivo el texto aprobado por Diputados sin necesidad de una votación del Senado.

El constitucionalista Enrique Ghersi advirtió que sería la primera vez que se aplica esta disposición, incorporada con el retorno a la bicameralidad. En ese escenario, el texto aprobado por los diputados se convertiría en ley sin pasar por el voto de la Cámara Alta, lo que, a juicio del especialista, supondría un retroceso en el sistema bicameral.

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El gobierno de Fujimori ha puesto como prioridad para avanzar en varios temas de gobierno, como el combate a la criminalidad y la atención por el fenómeno climático de El Niño, el recibir la autorización del Congreso para legislar sobre estos y otros asuntos de Estado, lo cual ha provocado la resistencia de la oposición al cuestionar la pertinencia de esa solicitud