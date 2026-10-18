Youna explota contra Samahara Lobatón por insultos a su madre en medio de su relación con Renato Rossini Jr.: "Estoy harto"

Youna acusó a su expareja de difundir mentiras para perjudicar su imagen pública ante la audiencia.

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Youna volvió a enfrentarse públicamente con Samahara Lobatón luego de conocer un episodio ocurrido durante la participación de la influencer en el reality ‘El Sultanato’. El barbero expresó su indignación en redes sociales tras enterarse de que su expareja habría llamado “bruja” a su madre durante una emisión del programa, un comentario que desató su molestia y lo llevó a cuestionar públicamente a la hija de Melissa Klug.

A través de sus redes sociales, el padre de la hija que tiene en común con Lobatón calificó las presuntas declaraciones como una falta de respeto hacia su progenitora y advirtió sobre el ejemplo que esa conducta podría transmitirle a la menor.

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“Ya no solamente son insultos hacia mi madre, la mujer que me parió, que no le guarda respeto por el simple hecho de ser la abuela de su hija, a la cual ni yo, siendo su propio hijo, me atrevo a tan semejante barbaridad de hacerlo; sino también enseñando a su hija a insultar y faltarle el respeto a su abuela”, escribió Youna.

El barbero denuncia un desgaste por los enfrentamientos públicos constantes

El reclamo del joven no se limitó al comentario sobre su madre. Youna también manifestó su cansancio ante lo que describió como una exposición constante de su nombre en medio de conflictos con Lobatón, a quien acusó de buscar dañar su reputación pública.

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“Estas cosas solo demuestran que la imagen que vendes jamás es ni será la real. Estoy harto de que solo sea mi nombre el que se dice todo el tiempo y las faltas de respeto con demasiadas mentiras que lo único que generas es el odio hacia mi persona, con el único objetivo de dañar mi imagen”, sentenció.

Youna expresa en sus redes sociales su rechazo a las declaraciones de Samahara Lobatón y denuncia presuntas faltas de respeto hacia su madre.

En su pronunciamiento, el barbero también se distanció de cualquier conducta similar hacia la familia de su expareja y negó haber incurrido en faltas de respeto contra sus familiares o haber transmitido ese comportamiento a su hija. “Por mi lado, jamás le he faltado el respeto a ningún miembro de su familia con adjetivos calificativos ni mucho menos enseñándole a mi hija cosas como esas”, manifestó.

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El reclamo coincidió con la oficialización del romance de Lobatón con Rossini Jr.

Las declaraciones de Youna se produjeron en un momento en el que Samahara Lobatón acaparaba la atención mediática por motivos distintos. La influencer confirmó su relación con Renato Rossini Jr. a través de una publicación en redes sociales, en la que compartió fotografías junto al modelo, entre ellas una imagen de ambos besándose.

“Los realities sí te dejan cosas bonitas”, escribió Lobatón al difundir las postales, en referencia al vínculo que surgió durante su participación en ‘El Sultanato’.

La pareja había mostrado acercamientos constantes durante la convivencia del reality, transmitido a través de YouTube, aunque ambos habían señalado inicialmente que se trataba solo de una amistad.

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Con el paso de los días, la cercanía se tornó evidente y derivó en un beso frente a cámaras que generó comentarios entre los seguidores del programa. Rossini Jr. reconoció en su momento que al inicio no veía un futuro sentimental con la hija de Melissa Klug, aunque esa percepción cambió conforme avanzó la convivencia.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. oficializan su relación al salir del reality ‘El Sultanato’

La confirmación pública del romance llegó 20 días después de que ‘El Sultanato’ concluyera de forma anticipada. El reality, que estaba previsto para extenderse durante 45 días, cerró su primera temporada a los 20 días de su estreno, sin que se definiera un ganador.

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La producción explicó que el abandono de varios participantes desestabilizó la dinámica de competencia por la corona. “Al abandono de diferentes participantes, deja el juego un poco desestabilizado y provoca que no haya una buena disputa por la corona”, señalaron durante el anuncio del cierre, realizado el 16 de octubre.

El desenlace representó un nuevo revés para Lobatón en el terreno de los realities, luego de que su participación en ‘La Prisión de Destino 2’ también quedara interrumpida en medio de temores por una posible intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Pese al cierre anticipado del formato, la influencer y Rossini Jr. decidieron mostrar públicamente que su vínculo continuó una vez finalizada la convivencia, mientras Youna mantenía su reclamo centrado en la controversia relacionada con su madre y con la exposición mediática que, según afirmó, viene enfrentando de manera reiterada.

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