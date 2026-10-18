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Universitario vs Independiente del Valle EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina 2026

Las ‘leonas’ chocarán con el cuadro ecuatoriano en busca de su primer triunfo por el Grupo B para ilusionarse con los cuartos de final. Sigue las incidencias del cotejo

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10:02 hsHoy

¡A recuperarse! Universitario de Deportes se enfrentará a Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil de Quito, por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las ‘leonas’ necesitan sumar su primer triunfo para mantener intactas sus chances de clasificar a los cuartos de final.

10:02 hsHoy

¿Cómo llega Universitario al choque?

Universitario resistió los ataques de Palmeiras y cayó por 1-0 en un partido donde sostuvo sus opciones hasta los minutos finales. El cuadro crema afrontó una exigente prueba ante el conjunto brasileño, que presionó alto desde el inicio y buscó imponerse en campo rival.

El único gol llegó a los 15 minutos. Brena Carolina aprovechó un rebote luego de una primera atajada de Shalit y convirtió la anotación que definió el encuentro.

La arquera peruana tuvo intervenciones que evitaron una diferencia más amplia. Diany Martins marcó un segundo tanto, pero la acción fue anulada por posición adelantada. Más tarde, Pati Maldaner falló un penal al enviar su remate contra el palo.

La ‘U’ también tuvo una oportunidad para igualar a los 80 minutos. Sofía Oxandabarat quedó frente a Natascha, pero la portera brasileña salió con rapidez y bloqueó su definición. El elenco dirigido por Véliz mantuvo la disputa abierta pese a la presión rival.

El cuadro peruano perdió 1-0 ante el conjunto brasileño por la primera fecha del Grupo B del torneo Conmebol - Crédito: Pluto TV.
10:02 hsHoy

¿Cómo llega Independiente del Valle al choque?

Independiente del Valle igualó 1-1 con Belgrano en su debut por la Copa Libertadores Femenina 2026. El resultado dejó al conjunto ecuatoriano con un punto antes de su cruce ante Universitario de Deportes.

Julieta Alaides Paz abrió el marcador para el equipo argentino a los 23 minutos. Independiente del Valle reaccionó antes del descanso y Karen Páez convirtió el empate desde el punto penal a los 40.

Las ecuatorianas intentaron encontrar el gol de la victoria durante el segundo tiempo, pero la defensa de Belgrano evitó nuevas anotaciones. El cuadro argentino terminó el partido con 10 futbolistas. Nicolle Amaya fue expulsada en tiempo añadido.

Una portera con uniforme blanco atrapa el balón en el aire frente al arco mientras varias futbolistas disputan la jugada
La guardameta de Belgrano atrapa la pelota en su área durante el encuentro ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores Femenina. (@BelgranoFem)
10:02 hsHoy

Dónde ver Universitario vs IDV por la Copa Libertadores Femenino 2026

Los partidos de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores Femenina 2026 estarán disponibles en Perú a través de Pluto TV, plataforma gratuita que también emitirá el torneo para Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

Los seguidores del cuadro crema también podrán seguir los encuentros mediante las transmisiones en directo del canal de YouTube de la Copa Libertadores.

Infobae Perú acompañará la campaña de las ‘leonas’ con la información previa de cada duelo, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, las declaraciones y la tabla de posiciones.

Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026
Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026
10:02 hsHoy

Horarios del Universitario vs Independiente del Valle

Universitario enfrentará a Independiente del Valle el domingo 18 de octubre por la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026. El conjunto crema jugará en condición de visitante en el estadio Banco Guayaquil de Quito, donde las Dragonas ejercerán su localía durante la etapa inicial.

El partido comenzará a las 19:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. La programación establece las 20:00 horas para Bolivia, Venezuela, Guyana y Miami.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam y Guayana Francesa, el encuentro entre Universitario e Independiente del Valle se iniciará a las 21:00 horas.

Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: RRSS clubes.
10:02 hsHoy

Grupos de la Copa Libertadores Femenino 2026

Universitario de Deportes integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026 junto con Independiente del Valle de Ecuador, Belgrano de Argentina y Palmeiras de Brasil.

El Grupo A reúne a Corinthians de Brasil, Colo Colo de Chile, Caracas FC de Venezuela y Santa Fe de Colombia.

En el Grupo C competirán Cruzeiro de Brasil, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Bolívar de La Paz y Olimpia de Paraguay.

El Grupo D estará compuesto por Deportivo Cali de Colombia, Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.

Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Instagram Universitario.

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