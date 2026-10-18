Universitario vs Independiente del Valle EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina 2026

¡A recuperarse! Universitario de Deportes se enfrentará a Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil de Quito, por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026 . Las ‘leonas’ necesitan sumar su primer triunfo para mantener intactas sus chances de clasificar a los cuartos de final.

10:02 hs

¿Cómo llega Universitario al choque?

Universitario resistió los ataques de Palmeiras y cayó por 1-0 en un partido donde sostuvo sus opciones hasta los minutos finales. El cuadro crema afrontó una exigente prueba ante el conjunto brasileño, que presionó alto desde el inicio y buscó imponerse en campo rival.

El único gol llegó a los 15 minutos. Brena Carolina aprovechó un rebote luego de una primera atajada de Shalit y convirtió la anotación que definió el encuentro.

La arquera peruana tuvo intervenciones que evitaron una diferencia más amplia. Diany Martins marcó un segundo tanto, pero la acción fue anulada por posición adelantada. Más tarde, Pati Maldaner falló un penal al enviar su remate contra el palo.

La ‘U’ también tuvo una oportunidad para igualar a los 80 minutos. Sofía Oxandabarat quedó frente a Natascha, pero la portera brasileña salió con rapidez y bloqueó su definición. El elenco dirigido por Véliz mantuvo la disputa abierta pese a la presión rival.