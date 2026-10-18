Fujimorista Alejandro Aguinaga admite que viajó a Argentina mientras el Senado debatía facultades

Alejandro Aguinaga admitió que viajó a Argentina el martes 13 de octubre para asistir a un evento médico, mientras la Comisión de Constitución del Senado debatía las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno

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El senador fujimorista Alejandro Aguinaga reconoció este domingo que viajó a Argentina mientras la Comisión de Constitución de la Cámara Alta debatía el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, una sesión que derivó en una controversia por la conducción del debate y el retiro de cuatro bancadas de oposición.

Aguinaga partió el martes 13 de octubre rumbo a Buenos Aires para asistir a un evento médico y, en una entrevista con RPP, justificó su participación remota al señalar que las normas del Parlamento permiten la asistencia virtual por motivos de viaje.

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Sin embargo, no registró dentro del plazo establecido su voto sobre una cuestión de orden que buscaba delimitar las atribuciones de la cámara alta frente a los textos aprobados por la Cámara de Diputados.

El legislador de Fuerza Popular aseguró que sí votó, aunque admitió que su intervención quedó fuera del tiempo previsto debido a problemas de conexión a internet. “Lo claro y concreto es que sí voté y que se nos permite, por motivos de viaje, una virtualidad”, sostuvo.

El senador reconoció que su voto se registró fuera de plazo en una cuestión de orden sobre las competencias de la cámara alta y atribuyó el retraso a problemas de conexión a internet

Añadió que su desplazamiento no obedeció a razones de ocio, sino a un compromiso cuya preparación tomó meses, y que los organizadores rechazaron su excusa porque ya figuraba “en el programa”.

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Consultado sobre si había sido un error viajar durante una sesión de importancia nacional, Aguinaga evitó establecer qué actividad debía tener prioridad. “En los dos eventos he estado. Yo no te puedo señalar ahorita cuál era el más importante”, respondió.

Respecto al retraso de su voto, atribuyó el incidente a una posible demora en la conexión. “Es cierto que el que maneja también la recepción del internet probablemente entró [...] y probablemente la mía tuvo un desfase”, explicó.

Aguinaga sostuvo que siguió la sesión desde una sala del evento en Buenos Aires y que su voz se escuchó durante la votación. También mencionó el caso de la senadora Katherine Ampuero (Renovación Popular), quien, según dijo, consiguió emitir su voto antes del cierre pese a experimentar dificultades de conexión.

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Indicó que se preparó un documento para designar a un accesitario, aunque precisó que el trámite comenzó después del incidente. Cuando le preguntaron por qué no gestionó la sustitución antes de viajar, respondió: “Sí, pues, pero sucedió de esa manera”.

Aguinaga defendió su participación virtual y afirmó que intentó excusarse del compromiso médico, pero los organizadores rechazaron su petición porque ya figuraba en el programa

El pedido

El Gobierno de Keiko Fujimori busca que el Congreso le delegue facultades para legislar en materias como la lucha contra la criminalidad y la respuesta ante el fenómeno de El Niño. La solicitud ha generado el rechazo de sectores opositores, que cuestionan el alcance de las atribuciones solicitadas, y ha abierto una disputa sobre las competencias del Senado para modificar dictámenes aprobados por la Cámara de Diputados.

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La controversia interrumpió el debate en la Comisión de Constitución, que ha convocado a sus integrantes para este lunes 19 de octubre, a las 11.00, en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, por disposición de su titular, el fujimorista Carlos Mesía.

La sesión requiere un mínimo de siete asistentes para alcanzar el quórum. De los 12 miembros titulares, seis pertenecen al bloque oficialista, integrado por Fuerza Popular y Renovación Popular, y seis a la oposición, representada por Juntos por el Perú, Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los senadores opositores acudirán a la convocatoria.