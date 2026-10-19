Alex Valera tras marcar su gol 90 con Universitario: “Todavía queda mucho, tenemos que pensar partido tras partido”

Su anotación aporta un alivio anímico al plantel crema, que responde con orden bajo la exigencia de la fecha y centra ahora su preparación en el próximo compromiso del sábado (L1)

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El atacante de Universitario de Deportes Álex Valera fue elegido como la figura del partido tras la victoria por 4-1 ante Alianza Atlético que su equipo necesitaba con urgencia, dado el estrecho margen que separa a los equipos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

El delantero celebró el resultado por su valor anímico y emocional, aunque reconoció que el marcador pudo haber sido más abultado. Con 90 goles acumulados en su carrera con la institución, Valera apunta ahora a llegar al centenar antes de que termine el año.

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La victoria que el equipo necesitaba

Universitario encontró en el triunfo un impulso anímico para afrontar la recta decisiva del Torneo Clausura. Álex Valera destacó la solidez colectiva del equipo y reconoció que la efectividad pudo ser mayor durante el encuentro. (Liga 1)

El triunfo llegó en un momento de alta tensión competitiva. Los resultados del resto de la jornada habían puesto presión sobre Universitario, y ganar no era una opción sino una obligación. Valera lo reconoció sin rodeos al término del encuentro: “Este partido era importante porque teníamos que levantar. Sabíamos que podíamos levantarlo y creo que este partido ha sido algo bueno para nosotros en lo anímico y en lo emocional”.

El conjunto crema respondió con una actuación sólida, compacta, que le permitió imponerse con claridad sobre el rival. Para el delantero, esa cohesión colectiva fue la clave del resultado: “El equipo estuvo muy compacto y creo que eso ha sido lo principal en todo”. La efectividad también acompañó, aunque el propio Valera admitió que el marcador final no reflejó por completo las oportunidades que el equipo generó a lo largo del partido.

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“Tuvimos bastantes goles que pudimos hacer, pero ya está, el partido ya acabó”, señaló el atacante con pragmatismo. La mirada, dijo, ya está puesta en el siguiente compromiso: el partido del sábado, que el equipo deberá afrontar con la misma determinación.

Un punto del líder, con la mente en el próximo partido

El panorama en la tabla obliga al conjunto crema a sostener la regularidad si pretende alcanzar el primer lugar. El atacante evitó anticipar escenarios y defendió una estrategia basada en sumar partido a partido, sin perder de vista el objetivo (Liga 1)

La victoria dejó a Universitario a tan solo un punto del puntero del Torneo Clausura (Sporting Cristal), lo que convierte cada fecha en una definición anticipada. La tabla apretada, con varios equipos compitiendo por el título, exige que el conjunto merengue no ceda terreno en ningún compromiso.

Sin embargo, Valera prefiere no mirar demasiado lejos. Su mensaje fue claro y directo: “Esta lucha está muy apretada. Hay equipos importantes que están adelante de nosotros, pero nosotros todavía tenemos que pensar partido tras partido. Todavía queda mucho”. La frase resume la filosofía que el grupo parece haber adoptado para navegar una recta final de campeonato que no admite distracciones ni cálculos apresurados.

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La mentalidad de ir paso a paso, sin proyectar el título ni subestimar a los rivales, aparece como el eje central del discurso del plantel. Para Valera, el objetivo inmediato es acumular puntos, no especular con lo que hagan los demás. Ganar todos los partidos que restan es la meta que el atacante se plantea con convicción, aunque también con la lucidez de quien sabe que en el fútbol nada está garantizado hasta el pitazo final.

Noventa goles y la ilusión de llegar al centenar

El gol ante su último rival no solo contribuyó al resultado colectivo, sino que también acercó al atacante a una cifra simbólica. Valera suma 90 anotaciones con Universitario y mantiene viva la ilusión de llegar a los 100 antes de terminar el año (Liga 1)

Al margen del resultado colectivo, la jornada tuvo un significado personal para Valera. El tanto que convirtió en el encuentro fue el número 90 de su carrera con la camiseta de Universitario, una cifra que lo acerca a una marca que él mismo se fijó como objetivo a comienzos del año: los 100 goles.

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“Estoy feliz porque estoy cumpliendo el sueño que quiero y espero seguir anotando más goles para el equipo”, expresó el delantero, quien no ocultó la emoción que le genera avanzar hacia esa meta. Consultado sobre si considera posible alcanzar el centenar antes de que finalice la temporada, Valera fue cauto pero esperanzado: “No sé, Dios mediante se pueda”.

El camino hacia los 100 goles dependerá, en buena medida, de cuántos partidos más dispute Universitario en el Torneo Clausura y de la continuidad que el propio delantero mantenga dentro del equipo titular. Por ahora, cada tanto que convierte suma en dos direcciones: en la tabla de posiciones y en su cuenta personal de anotaciones.

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