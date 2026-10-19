Línea 1 del Metro de Lima. Composición: Infobae

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Antes de ingresar a los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima, conviene revisar qué objetos puedes llevar y cuáles están prohibidos. Las restricciones abarcan desde las dimensiones de las mochilas y maletas hasta el transporte de bicicletas, scooters, mascotas y productos inflamables que podrían poner en riesgo a los pasajeros.

La guía de usuarios establece condiciones para trasladar equipaje y artículos de movilidad personal. También contempla controles de seguridad en las estaciones y la posibilidad de impedir el acceso a quienes intenten ingresar con objetos restringidos o incumplan las disposiciones del sistema.

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Si utilizas este servicio para ir al trabajo, estudiar o desplazarte por Lima, conocer las reglas te ayudará a evitar contratiempos antes de pasar por los torniquetes. Estas son las principales condiciones que debes tener en cuenta para viajar con tus pertenencias en la Línea 1.

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Objetos permitidos y prohibidos en la Línea 1 del Metro de Lima

No todos los artículos de uso cotidiano pueden ingresar a los trenes. El reglamento de la Línea 1 del Metro de Lima distingue entre los objetos que pueden transportarse bajo determinadas condiciones y aquellos que representan un peligro para la seguridad de los usuarios.

Las mochilas, maletas y paquetes están permitidos si respetan las dimensiones establecidas y no contienen elementos peligrosos. También se admite el ingreso de tanques de oxígeno de hasta 1,7 litros, siempre que sean necesarios para el pasajero y estén guardados en un contenedor adecuado.

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En cambio, algunos artículos están prohibidos por el riesgo de provocar incendios, lesiones o interferencias con el funcionamiento del sistema. Entre ellos figuran los siguientes:

Materiales inflamables: gasolina, kerosene, tíner, pinturas inflamables y recipientes con gas licuado de petróleo (GLP).

Artículos pirotécnicos: fuegos artificiales, cohetones y otros elementos explosivos.

Objetos punzocortantes: cuchillos, navajas, cúteres y otros artículos que puedan utilizarse para causar lesiones.

Globos metálicos: están prohibidos por el riesgo de contacto con las redes eléctricas.

Vehículos eléctricos personales: bicicletas eléctricas, scooters eléctricos y otros dispositivos similares.

Mascotas sin transportadora: los animales domésticos pequeños deben viajar dentro de un contenedor adecuado y cerrado.

Asimismo, el reglamento prohíbe fumar en las instalaciones, ingresar bajo los efectos del alcohol o las drogas y realizar actividades comerciales no autorizadas dentro de las estaciones y los trenes.

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Dimensiones máximas de maletas, mochilas y paquetes para ingresar al tren

El tamaño del equipaje es uno de los aspectos que debes comprobar antes de viajar. La Línea 1 del Metro de Lima establece límites para los bultos y dispone de medidores en sus estaciones para que los usuarios verifiquen si sus pertenencias cumplen con las condiciones de ingreso.

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Según la información proporcionada, las medidas máximas para mochilas son de 45 centímetros de alto, 35 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Para las maletas, se indican dimensiones de hasta 62 centímetros de alto, 52 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho.

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La guía también contempla un medidor general para bultos con dimensiones de referencia de hasta 80 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 73,5 centímetros de alto. Como las cifras varían según el tipo de artículo y la versión de la guía consultada, es recomendable confirmar las medidas aplicables en los canales oficiales antes de acudir a la estación.

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Otro aspecto importante es la cantidad de equipaje. La información facilitada establece que cada pasajero puede llevar un solo bulto, siempre que cumpla con las condiciones correspondientes y no dificulte el desplazamiento de otras personas.

Durante las horas de mayor afluencia, el ingreso de bultos también está sujeto a restricciones. Estos son los horarios señalados:

De lunes a domingo, de 06:00 a 10:00.

De lunes a domingo, de 17:00 a 21:00.

Reglas para el transporte de bicicletas, scooters mecánicos y eléctricos en la Línea 1

Si necesitas combinar el tren con otro medio de transporte, debes tener en cuenta que las condiciones cambian según el tipo de vehículo. La Línea 1 permite el ingreso de bicicletas plegables mecánicas, pero establece restricciones para los scooters y las alternativas eléctricas.

Las bicicletas plegables tradicionales deben estar completamente plegadas al ingresar y mantenerse en esa posición durante el viaje. Además, deben cumplir con las dimensiones admitidas y pasar por debajo de los torniquetes regulares.

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La Línea 1 del Metro de Lima prohíbe el ingreso de scooters eléctricos, monopatines, bicicletas eléctricas, motos y trimotos desde enero de 2025, buscando prevenir incendios y resguardar la seguridad de los pasajeros. (Crédito: Línea 1 del Metro de Lima)

Dentro de las estaciones, sus propietarios pueden trasladarlas por las escaleras fijas o utilizar los ascensores. No está permitido llevarlas por las escaleras eléctricas. Una vez dentro del tren, deben ubicarse de manera que no bloqueen las puertas ni ocupen los espacios reservados para personas con discapacidad o movilidad reducida.

En el caso de los scooters mecánicos, los patines y los skates, las condiciones son diferentes. Estos artículos deben ir plegados y guardados dentro de una mochila o maleta que cumpla con las dimensiones permitidas para el equipaje.

La principal restricción afecta a los vehículos eléctricos, cuyo ingreso está prohibido por motivos de seguridad. La medida busca prevenir incidentes relacionados con las baterías, como incendios, cortocircuitos y la emisión de gases peligrosos.

Estas son las principales diferencias entre los vehículos:

Bicicleta plegable mecánica: permitida si está plegada y respeta las dimensiones establecidas.

Scooter mecánico, patines o skate: deben ir plegados y guardados dentro de una mochila o maleta autorizada.

Bicicleta eléctrica: prohibida.

Scooter eléctrico y otros vehículos de movilidad personal con motor: prohibidos.

La restricción para vehículos eléctricos personales rige desde enero de 2025. La excepción indicada corresponde a las sillas de ruedas eléctricas convencionales utilizadas por personas con movilidad reducida.

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Prohibición estricta de elementos inflamables, pirotecnia y mascotas sin transportadora

Los objetos que pueden provocar incendios o explosiones están entre los artículos que no pueden ingresar a las estaciones. La prohibición comprende combustibles, recipientes con GLP y materiales pirotécnicos, además de otros productos que puedan comprometer la seguridad de los pasajeros.

Por ello, antes de trasladar productos de limpieza, pinturas o aerosoles, conviene comprobar si están autorizados y cuáles son las condiciones aplicables. No todos los artículos que se utilizan habitualmente en casa pueden transportarse en el tren, especialmente cuando contienen sustancias inflamables.

Las reglas también alcanzan a los animales domésticos. Si deseas viajar con una mascota pequeña, debes llevarla dentro de una transportadora cerrada y adecuada para su traslado. No está permitido ingresar con el animal suelto, en brazos o sujeto únicamente con una correa.

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Perro ingresó a los rieles del metro 1 de Lima.

El contenedor debe respetar las dimensiones admitidas para los bultos y permitir un traslado seguro. La medida busca evitar que las mascotas interfieran con el paso de los usuarios o generen situaciones que afecten la higiene y la seguridad durante el recorrido. Los perros guía debidamente identificados que acompañan a personas con discapacidad están contemplados como excepción.

Protocolo de revisión de equipaje con detectores de metales e inspección visual

Los controles de seguridad forman parte del procedimiento de ingreso a las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima. El personal puede comprobar el tamaño del equipaje y verificar visualmente si los objetos que lleva un pasajero cumplen con las disposiciones del sistema.

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Si una mochila o maleta parece superar las dimensiones autorizadas, el usuario puede ser dirigido al medidor de bultos. Cuando un artículo presenta características que despiertan sospechas, el personal de seguridad puede solicitar una revisión para comprobar su contenido.

Los detectores de metales portátiles también pueden utilizarse como parte de las medidas preventivas. Sin embargo, la información disponible no permite afirmar que todos los pasajeros deban pasar por este control ni que se aplique de manera uniforme en cada estación.

En caso de que una inspección identifique un objeto prohibido, el personal puede impedir el ingreso. Si la situación requiere una intervención adicional por la posible comisión de una infracción o un delito, también puede solicitarse la participación de la Policía Nacional del Perú.

Un tren de la Línea 1 del Metro de Lima arriba a la plataforma de una estación, mientras una persona espera en primer plano. (Andina)

Sanciones y denegación de ingreso por incumplir el reglamento de usuario

Intentar ingresar con un artículo prohibido o con equipaje que exceda las dimensiones autorizadas puede impedir el acceso a los trenes. La Línea 1 del Metro de Lima faculta al personal correspondiente a denegar el ingreso cuando un pasajero incumple las disposiciones de seguridad.

La medida puede aplicarse si una persona lleva materiales inflamables, objetos peligrosos o vehículos eléctricos restringidos. También puede impedirse el acceso cuando el equipaje no cumple con las condiciones establecidas o cuando el usuario se niega a seguir las verificaciones de seguridad que correspondan.

Las consecuencias dependen de la situación detectada. Si durante una intervención se advierten hechos que podrían constituir una infracción o un delito, el caso puede ponerse en conocimiento de las autoridades competentes. Esto no significa que cualquier incumplimiento genere automáticamente una multa económica.

Antes de viajar, los usuarios pueden consultar la guía oficial de pasajeros de la Línea 1 y la sección de preguntas frecuentes de su página web para verificar las condiciones vigentes. Revisar las medidas del equipaje y las restricciones para bicicletas, scooters y mascotas permite organizar el traslado con anticipación y reducir el riesgo de que se deniegue el ingreso en la estación.