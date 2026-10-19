Perú

Línea 1 del Metro de Lima: conoce las normas de convivencia y seguridad que deben respetar los pasajeros dentro de los vagones

El Ministerio de Transportes difunde estas disposiciones para reducir incidentes dentro de un sistema que transporta a miles de usuarios a diario

Una mano sostiene una tarjeta verde para adultos frente a un tren verde y blanco de la Línea 1 del Metro de Lima
Una tarjeta de pasaje para adultos figura frente a un tren en funcionamiento de la Línea 1 del Metro de Lima. (Composición: Infobae Perú)
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La Línea 1 del Metro de Lima cuenta con un conjunto de normas de convivencia y seguridad que los pasajeros deben respetar dentro de los vagones, orientadas a garantizar un viaje ordenado y proteger la integridad de los usuarios durante el trayecto. Estas disposiciones abarcan desde la cesión de asientos hasta el uso correcto de los dispositivos de emergencia instalados en cada coche.

El cumplimiento de estas reglas resulta clave en un sistema que transporta a miles de pasajeros a diario entre las estaciones de Lima y Callao. La empresa concesionaria y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) difunden de forma periódica estas pautas para reducir incidentes y mejorar la experiencia de viaje dentro de los trenes.

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Tren verde y negro sobre vías, llegando a una plataforma de estación con cables aéreos. Persona de espaldas en primer plano, edificios al fondo
Un tren de la Línea 1 del Metro de Lima arriba a la plataforma de una estación, mientras una persona espera en primer plano. (Andina)

¿Quiénes tienen prioridad en los asientos del Metro?

El sistema reserva un grupo de asientos para la atención preferencial, dirigidos a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y pasajeros que viajan con niños pequeños. La normativa establece que el resto de los usuarios debe ceder el asiento a quien lo necesite, sin que medie solicitud previa del personal del tren.

Esta disposición se complementa con otras pautas de cuidado hacia los pasajeros vulnerables, como el uso prioritario de los ascensores para personas en silla de ruedas, con coches de bebé, bastón o algún aparato de asistencia de movilidad. Los menores de diez años, además, no deben utilizar los ascensores sin la compañía de un adulto, según las indicaciones difundidas en la guía de pasajeros de la concesionaria.

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Metro de Lima
Metro de Lima

¿Es obligatorio usar audífonos en el tren?

El reglamento de convivencia establece que los pasajeros que deseen escuchar música o contenido audiovisual en sus dispositivos móviles deben hacerlo con audífonos, con el fin de no incomodar a otros usuarios dentro del vagón. Esta medida busca mantener un ambiente ordenado durante el trayecto, en especial en las horas de mayor afluencia de pasajeros.

La recomendación forma parte de un conjunto más amplio de comportamientos esperados dentro de los trenes, que incluye evitar correr, jugar o empujar dentro del sistema, así como prestar atención a los niños durante todo el recorrido, en particular en el momento del embarque y desembarque en los andenes.

Una mujer sentada en el asiento de un tren lleva puestos unos audífonos, junto a un texto informativo sobre normas para reducir el ruido
La Línea 1 del Metro de Lima promueve mediante una campaña informativa el uso obligatorio de audífonos para escuchar contenido sonoro dentro de los trenes. (Línea 1 del Metro de Lima)

Prohibiciones en la Línea 1 del Metro de Lima

Está prohibido comer o beber dentro de los trenes, andenes, escaleras y ascensores del sistema. Tampoco se permite fumar en ninguna de las instalaciones, en concordancia con la Ley N.° 29517, que regula los espacios libres de humo de tabaco en el país.

El reglamento también prohíbe la venta ambulatoria dentro del sistema, así como la reventa de pasajes y el uso de tarjetas adulteradas, clonadas o fraudulentas para acceder a las estaciones. A ello se suma la restricción al ingreso de animales, salvo perros guía o mascotas transportadas en cajas especiales, y de objetos voluminosos o pesados que puedan representar un riesgo para otros pasajeros.

Gamarra encabeza el tráfico en la Línea 1 del Metro de Lima, supera los ocho millones de viajes
Gamarra encabeza el tráfico en la Línea 1 del Metro de Lima, supera los ocho millones de viajes| ATU

¿Cómo actuar ante una emergencia en el Metro?

Cada vagón cuenta con un intercomunicador de emergencia ubicado al costado de las puertas, que cualquier pasajero puede activar para establecer comunicación directa con el conductor en caso de una contingencia. Este dispositivo constituye el primer mecanismo de alerta ante incidentes dentro del tren.

Las puertas de emergencia, por su parte, solo deben utilizarse bajo indicación expresa del personal o del conductor, ya que su uso no autorizado está prohibido fuera de situaciones críticas. Ante un sismo, la recomendación es permanecer dentro del vagón con las puertas cerradas hasta que el Centro de Control de Operaciones confirme la desenergización del tramo y autorice la evacuación. Forzar las puertas mecánicas o descender a las vías por cuenta propia representa un riesgo de electrocución, debido a que las catenarias del sistema transportan 1.500 voltios de corriente continua.

Linea 1 - Metro de Lima
Linea 1 - Metro de Lima

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