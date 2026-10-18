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“Tienes 24 horas”: extorsionan a alcalde electo de Piura y amenazan con asesinarlo en nombre de ‘La Nueva Generación’

El virtual alcalde de Veintiséis de Octubre, Percy Fiestas, denunció que presuntos extorsionadores le exigen dinero bajo amenazas de atentar contra él y su familia

El virtual alcalde de Veintiséis de Octubre, Percy Fiestas, denunció que presuntos extorsionadores le exigen dinero bajo amenazas de atentar contra él y su familia
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El alcalde electo del distrito de Veintiséis de Octubre (Piura), Percy Fiestas, denunció este domingo que recibe amenazas de muerte y exigencias de pagos mensuales atribuidas a presuntos integrantes de la organización criminal ‘La Nueva Generación del Norte’.

Las amenazas quedaron registradas en un video enviado al teléfono móvil de su madre y difundido este domingo por 24 Horas, de Panamericana Televisión, en el que un sujeto que se identifica como ‘Gran Franco’, presunto integrante de esa banda, le exige negociar en un plazo de 24 horas.

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El remitente advierte que conoce la dirección de su vivienda y los nombres de sus familiares. “Entra en diálogo con nosotros, entrar en una negociación y así va la fiesta en paz. Es lo mejor que se puede hacer, ¿ya, doctor? Espero una respuesta tuya lo más antes posible dentro de las 24 horas y, si no, después no te quejes”, se escucha decir al sujeto.

Fiestas afirmó que es la primera vez que recibe llamadas y mensajes de este tipo. “Nos piden que paguemos sumas de dinero y, además, que entremos en diálogo con ellos porque nos quieren, entre comillas, brindar seguridad”, declaró a la televisora.

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Piura
Los extorsionadores mencionaron el asesinato de Víctor Hugo Febre, exalcalde del distrito, como parte de las intimidaciones

“Las amenazas mencionan la dirección exacta de mi casa y los nombres de los miembros de mi familia. Como entenderán, esto nos genera temor, por eso hacemos un llamado a las autoridades para que se investigue el caso y se pueda sancionar a los responsables”, manifestó.

Añadió que, entre las intimidaciones, los remitentes mencionaron el asesinato de Víctor Hugo Febre, quien fue burgomaestre del mismo distrito y fue atacado a balazos en mayo pasado en una zona populosa de su jurisdicción conocida como San Sebastián.

Fiestas informó que presentó la denuncia correspondiente y entregó a la Policía el teléfono que recibió las llamadas y los mensajes. El caso quedó a cargo de la División de Investigación Criminal (Divincri).

“Esto se da en el contexto de un distrito que ha sido convulsionado por la delincuencia, donde un alcalde ha fallecido a manos de sicarios y que incluso los mismos extorsionadores lo mencionan. Y, además, en un momento en el que hemos sido elegidos por el voto popular como alcaldes”, declaró.

El alcalde electo precisó que no ha identificado a ningún sospechoso y que, hasta el momento de sus declaraciones, no había recibido nuevas amenazas ese domingo. Sin embargo, señaló que las comunicaciones se prolongaron durante varias horas y que su esposa contestó una de las llamadas.

Piura
Un sujeto que se identificó como “Gran Franco” exigió que el funcionario negocie y respondió con un ultimátum de 24 horas

Tras la denuncia, la Policía dispuso patrullajes en los alrededores de su vivienda y remitió oficios a las comisarías de San Martín y Veintiséis de Octubre para solicitar medidas de seguridad.

En esta misma jornada, Fiestas se reunió con el general Daniel Jares Reyme, jefe de la Región Policial Piura, para abordar la situación. “La seguridad no se improvisa y requiere que todos unamos esfuerzos”, señaló en su cuenta de Facebook.

En los últimos comicios, celebrados apenas cuatro meses después de las elecciones presidenciales, los peruanos eligieron a sus autoridades locales para el período 2027-2030, entre ellas 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.

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