Cristina Colmenares y los ocho años detrás de "Memoria Colectiva"

El cortometraje animado 'Memoria Colectiva', dirigido por Cristina Colmenares y producido con Qamaqi, presenta testimonios sobre el Santuario de la Memoria en La Hoyada. A través de ilustraciones en dos dimensiones, la obra muestra a mujeres andinas rindiendo homenaje con flores y compartiendo recuerdos de sus familiares ausentes en un espacio conmemorativo al aire libre.

Guardar

La socióloga y directora peruana convirtió la historia de Adelina García y las mujeres de ANFASEP en un documental animado. Su realización tomó ocho años y reunió a un equipo de Perú, Francia y Colombia.

Las primeras en ver la versión terminada de Memoria Colectiva fueron las mujeres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). Cristina Colmenares llevó el cortometraje a Ayacucho y, mientras lo proyectaba desde su computadora, decidió mirar más a las asistentes que a la pantalla.

PUBLICIDAD

Cerca de cien mujeres reconocieron el edificio de su asociación, el mural y otros detalles de un espacio que conocían bien. También reconocieron una historia que les pertenecía. Después conversaron en quechua. Colmenares recuerda que la película las hizo reencontrarse con la misión que las había unido durante tantos años.

Desde entonces, el cortometraje ha recorrido más de 70 festivales y espacios internacionales y ha recibido más de 15 reconocimientos. Ganó el premio a mejor cortometraje animado en la edición 2026 del LA Femme International Film Festival Europe. El galardón incluía una semana de exhibición en Los Ángeles, lo que permitió presentar la película a consideración de la Academia en la categoría de mejor cortometraje animado.

PUBLICIDAD

La obra animada ‘Memoria Colectiva’, dirigida por Cristina Colmenares, fue presentada a los premios ‘Oscar’, en la categoría de animación

De Alemania a Ayacucho

Colmenares nació en Lima en 1992 y vive en Frankfurt. Formada como socióloga y dedicada profesionalmente a temas de sostenibilidad, llegó al cine a partir de una inquietud que fue creciendo durante su primera etapa en Alemania, donde cursó estudios universitarios y conoció de cerca cómo ese país se relaciona con la memoria del Holocausto.

Esa experiencia la llevó a preguntarse cómo podía contribuir a la conversación sobre el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000.

En 2017 viajó a Ayacucho para entrevistar a personas afectadas por la violencia. Imaginaba entonces un largometraje que reuniera distintas historias. Allí conoció a Adelina García, una de las figuras de ANFASEP, organización que llegó a presidir.

PUBLICIDAD

Según el testimonio que recoge el cortometraje, en 1983 soldados encapuchados ingresaron a la casa de Adelina y se llevaron a su esposo, a quien nunca volvió a ver. Ante la falta de respuestas, ella se unió a otras mujeres que también buscaban a sus esposos e hijos desaparecidos.

El proyecto quedó detenido por un tiempo. Cristina regresó a Alemania, retomó su trabajo y descubrió que reunir entrevistas no era suficiente para hacer una película. Durante la pandemia decidió darle una última oportunidad. La propuesta inicial de un largometraje terminó centrándose en Adelina y en la experiencia colectiva de ANFASEP.

PUBLICIDAD

La obra animada ‘Memoria Colectiva’, dirigida por Cristina Colmenares, fue presentada a los premios ‘Oscar’, en la categoría de animación

Animar lo que no podía reconstruirse

La decisión de utilizar animación nació de una dificultad concreta: ¿cómo mostrar aquello de lo que no existen imágenes sin realizar una reconstrucción explícita de la violencia?

La animación le permitió representar recuerdos, lugares y situaciones difíciles de imaginar. También buscaba reducir la distancia entre el público y las protagonistas, y acercar la historia a personas jóvenes que no vivieron aquellos años.

Pero Cristina no quería que Adelina apareciera únicamente detenida en el sufrimiento. Durante las conversaciones y visitas a Ayacucho entendió que su historia también trataba sobre lo que ocurrió después: la organización junto con otras mujeres, el activismo y la posibilidad de rehacer la vida sin negar lo sucedido.

PUBLICIDAD

“Se trata de cómo transformas el dolor para seguir adelante”, explica. Por eso, la película no se centra solo en una protagonista. Las escenas colectivas muestran que muchas mujeres atravesaron pérdidas similares y que también encontraron juntas una manera de continuar.

Terminar el cortometraje tomó cerca de ocho años. El proyecto se sostuvo con parte de los ahorros de Colmenares y con el respaldo de embajadas y organizaciones.

La obra animada ‘Memoria Colectiva’, dirigida por Cristina Colmenares, fue presentada a los premios ‘Oscar’, en la categoría de animación

Memoria Colectiva es una coproducción entre Perú, Francia y Colombia. Andrés Cotrina estuvo a cargo de la dirección de animación y Qamaqi Studio fue la productora peruana. Alrededor de sesenta personas participaron únicamente en el trabajo de animación.

PUBLICIDAD

Cristina describe el resultado con humor: “Me siento como una persona que ha hecho un cake en su casa, en su tiempo libre, lo ha llevado a esas competencias de repostería en la televisión y ha ganado”.

Entre todos los encuentros que le dejó la película, conserva especialmente dos. El primero fue aquella proyección ante las mujeres de ANFASEP. El segundo ocurrió en Pixelatl, en Guadalajara, cuando una espectadora reconoció el nombre del corto y le contó que había llorado al verlo.

Ahora, espera a que la película continúe su recorrido por el Perú. Existe una versión doblada al quechua y se busca que llegue a escuelas, cineclubes y organizaciones, especialmente fuera de Lima. Su público, dice, son adolescentes y jóvenes que no conocen esta historia y que quizá, después de verla, sientan curiosidad por investigar.

PUBLICIDAD

Las novedades sobre sus próximas proyecciones y su futura disponibilidad pueden seguirse en la cuenta oficial de Memoria Colectiva en Instagram.

Daniel Rejas