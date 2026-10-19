31 Minutos se presenta por primera vez en Lima con su gira Radio Guaripolo Tour 2026

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El grupo chileno 31 Minutos se presentará por primera vez en Lima con su espectáculo Radio Guaripolo Tour 2026, el próximo 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La producción peruana De Peso Producciones confirmó el show, que marca el debut del elenco de marionetas en la capital del país tras consolidarse como una de las propuestas de entretenimiento familiar más demandadas de la región en los últimos años.

El espectáculo forma parte de la segunda entrega de Radio Guaripolo, formato que la compañía chilena Aplaplac estrenó el 6 de julio de 2025 como continuación directa de la saga que la banda de marionetas inició en 2013 y que recorrió los escenarios hasta 2016. En esta puesta en escena, el personaje de Guaripolo administra una estación radial desde la que realiza bromas telefónicas al resto del elenco, entre ellos Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Policarpo, figuras centrales del programa televisivo que originó el fenómeno.

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La serie que dio vida a estos personajes se emitió por primera vez el 15 de marzo de 2003 en Televisión Nacional de Chile (TVN), bajo la creación de Álvaro Díaz y Pedro Peirano. Con el correr de los años, el formato trascendió la pantalla para consolidarse como una banda musical en vivo, con giras internacionales que la llevaron a recorrer teatros, auditorios y estadios en distintos países de habla hispana y a sumar presencia en plataformas como Netflix y la señal Cartoon Network.

La gira 2026 recorre varios países de América Latina. Antes de su paso por Perú, la agrupación se presentó en México, con fechas en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Mérida y Toluca, además de un paso previo por Colombia, donde se presentó en el Movistar Arena de Bogotá y participó del Festival Estéreo Picnic ante miles de asistentes. El calendario también contempla presentaciones posteriores en Chile, con shows programados en el Arena Puerto Montt y la Gran Arena Monticello durante el mes de junio.

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Los personajes Tulio Triviño y Juanín Juan Harry del programa de televisión chileno de marionetas "31 Minutos" ofrecen un concierto gratuito para celebrar el Día del Niño en el Zócalo de la Ciudad de México, el jueves 30 de abril de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)

Un escenario histórico para la primera función en Perú

El Anfiteatro del Parque de la Exposición, ubicado en la avenida Paseo de la República, será el escenario elegido para la presentación limeña. El recinto, de uso habitual para conciertos y eventos culturales en la capital peruana, albergará un público que, según las condiciones publicadas por la organización, deberá cumplir con restricciones específicas de edad para poder ingresar a la función.

La elección del lugar no es menor dentro de la agenda de espectáculos de Lima, dado que el anfiteatro suele reservarse para propuestas de mediana convocatoria con una fuerte impronta cultural. La llegada de 31 Minutos se suma así a una cartelera de conciertos que en los últimos meses incluyó presentaciones de artistas internacionales de distintos géneros en la capital peruana, lo que refleja la consolidación de Lima como una plaza relevante para giras latinoamericanas de entretenimiento.

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Tulio Triviño de 31 Minutos saluda desde un escenario iluminado con tonos cálidos, frente al icónico logotipo "31", durante un multitudinario concierto gratuito. (Merary Núñez)

Precios y etapas de preventa para las entradas

La venta de entradas se hace a través de Joinnus y se estructuró en cuatro zonas: Platinum, VIP, General y General Cultural, cada una con un esquema de precios escalonado según la etapa de compra. La preventa con 20% de descuento, habilitada a través del Interbank, estará vigente del 21 de octubre al 8 de noviembre o hasta agotar el stock disponible, con valores de 292 soles para Platinum, 220 soles para VIP y 140 soles para General.

Una segunda etapa de preventa, con 15% de descuento, regirá del 9 de noviembre al 8 de diciembre, también sujeta a la disponibilidad de entradas. En esta fase, los precios ascienden a 310,25 soles para Platinum, 233,75 soles para VIP y 148,75 soles para General. El precio regular, vigente durante todo el período de ventas comprendido entre el 21 de octubre y el 8 de diciembre, se ubica en 365 soles para Platinum, 275 soles para VIP, 175 soles para General y 50 soles para la zona General Cultural, la única categoría que no participa de los descuentos bancarios. La entrada bajo el régimen Conadis mantiene un valor fijo de 292 soles durante todo el período de venta.

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(Crédito: Merary Núñez)

Objetos prohibidos y requisitos para el acceso al recinto

Todos los valores publicados incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV) y la comisión correspondiente a la boletería encargada de la venta. La organización remarcó que el mapa de distribución de zonas es referencial y que el diseño del escenario podría sufrir variaciones menores según los requerimientos técnicos que determine el equipo artístico en los días previos al espectáculo.

La lista de objetos prohibidos para el ingreso al Anfiteatro del Parque de la Exposición incluye cámaras con lentes intercambiables, filmadoras, dispositivos de grabación y drones. También quedan vetados el ingreso de alimentos, bebidas y envases en general, como botellas, tomatodos, tapers y latas, además de armas, objetos cortantes o considerados peligrosos, punteros láser, luces LED, palos de selfie, trípodes, carteles o banderas de gran tamaño, cigarros y cigarrillos electrónicos.

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¡Tulio, estamos al aire! 31 Minutos regresa a la televisión mexicana en los siguientes horarios y canal

Para acceder al recinto, los asistentes deberán presentar su entrada en formato digital o impreso junto con su documento de identidad vigente. La compra de boletos se realiza exclusivamente a través de canales digitales habilitados por la boletería oficial del evento. La organización recomendó a los interesados verificar que sus cuentas bancarias tengan habilitadas las compras por internet y cuenten con saldo suficiente, dado que algunas entidades emisoras podrían solicitar un código de verificación adicional como medida de seguridad durante la transacción.

El evento establece que el ingreso está permitido desde los cinco años de edad en adelante, siempre en compañía de un adulto familiar responsable. Tanto el menor como su acompañante deberán contar con su propia entrada para acceder al recinto, según precisó la organización en la información oficial del espectáculo. La medida busca garantizar condiciones de seguridad y comodidad para el público infantil que asista a la función.

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La organización fue explícita en señalar que los menores de cinco años no podrán ingresar al espectáculo bajo ninguna circunstancia, una restricción que responde a las características técnicas y sonoras de la puesta en escena. Para los asistentes que requieran entradas bajo el régimen del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) o alguna solicitud especial, la organización indicó que las consultas deben canalizarse a través de mensajes directos en la cuenta de redes sociales de Veltrac Music, productora encargada de la logística del evento.