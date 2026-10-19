Fotopapeletas por exceso de velocidad en Lima y Callao 2026: ¿Dónde están los radares?

Cuatro entidades públicas fiscalizan el exceso de velocidad en Lima y Callao mediante cámaras y radares viales. (Mavac)

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Los conductores que circulen por Lima y Callao pueden recibir fotopapeletas por exceder los límites de velocidad en decenas de vías donde existen puntos de control con cámaras. La Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las municipalidades provinciales y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) participan en la fiscalización.

Las infracciones por exceso de velocidad se aplican según el nivel de incumplimiento. Superar el máximo permitido hasta por 10 km/h implica una multa de S/ 963, equivalente al 18% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). La sanción asciende a S/ 1.284 cuando el exceso se ubica entre 10 km/h y 30 km/h, mientras que exceder el límite en más de 30 km/h genera una multa de S/ 2.675.

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La UIT de 2025 equivale a S/ 5.350. Las infracciones M20, referidas al incumplimiento de los límites máximos de velocidad, no acceden a descuentos ni al beneficio de pronto pago.

El MTC señaló que una de las principales causas de la ocurrencia de siniestros viales es el exceso de velocidad.

Ubicación de los radares de velocidad y cámaras fotopapeleta en avenidas de Lima

Los puntos de control de velocidad identificados en Lima son los siguientes:

Altura del peaje Puente Piedra .

Avenida Universitaria, cuadra 40, en Comas.

Avenida Colonial, desde la cuadra 51 hasta la cuadra 60, en Cercado de Lima.

Avenida Colonial , cuadra 21, en Cercado de Lima.

Avenida Venezuela, cuadra 8, en Cercado de Lima.

Avenida Venezuela, cuadra 21, en Cercado de Lima.

Jirón Huancavelica, cuadra 14, en Cercado de Lima.

Avenida Túpac Amaru, a la altura de la avenida Los Alisos, en Independencia.

Avenida Los Alisos, en Los Olivos.

Avenida José Gálvez , cuadra 2, en La Victoria.

Vía Expresa Javier Prado, a la altura de la avenida Aviación, en San Borja.

Vía Expresa Javier Prado, a la altura de la avenida Guardia Civil, en San Borja.

Vía Expresa Paseo de la República, en el puente Gonzales Prada.

Avenida Mateo Pumacahua, a la altura del parque zonal, en San Juan de Miraflores.

Alameda del Corregidor, cuadra 4, en La Molina.

Avenida Raúl Ferrero, cuadra 2, a la altura de la Universidad Agraria.

Avenida del Ejército, cuadra 7, en Miraflores.

Vía Expresa Alfredo Benavides, en Miraflores.

Circuito de playas La Estrella, en Miraflores.

Circuito de playas Redondo, en Miraflores.

Vía Expresa Paseo de la República , en el puente Gonzales Prada, en Barranco.

Circuito de playas, a la altura de Rústica, en Barranco.

Avenida Chorrillos, cuadra 3, en Chorrillos.

Pantanos de Villa, a la altura de Lucchetti, en Chorrillos.

Avenida La Marina , cuadra 11, en San Miguel.

Circuito de playas Marbella, en sentido sur-norte, en Magdalena.

Calle Los Jilgueros, cuadra 2, en Surquillo.

Vía Expresa Domingo Orué, en Surquillo.

Costa Verde, a la altura del grifo Repsol.

Circuito de playas Marbella.

Carretera Central, kilómetro 25, en Chaclacayo.

Carretera Central, kilómetro 29, a la altura del centro recreativo El Bosque.

Agentes de la Policía Nacional del Perú realizan un operativo de control de velocidad en una vía principal de Lima, donde un letrero digital muestra "SU VELOCIDAD 57" junto a la señal de límite de 50 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Callao, los controles de velocidad señalados se ubican en:

Avenida Argentina, cuadra 30.

Avenida Argentina, cuadra 51.

Avenida Buenos Aires con avenida Guardia Chalaca.

Avenida Colonial, cuadra 21.

Avenida Colonial, cuadra 51.

Avenida Faucett con avenida Olavide.

Avenida Faucett, cuadra 18.

Avenida Faucett, cuadra 20.

Avenida Faucett, cuadra 29.

Avenida Faucett, cuadra 37.

Avenida Guardia Chalaca, cuadra 7.

Avenida Néstor Gambeta, kilómetro 12.

Avenida Néstor Gambeta, kilómetro 14.

Avenida Néstor Gambeta, kilómetro 2.

Avenida Néstor Gambeta, kilómetro 22.

Avenida Néstor Gambeta, kilómetro 27.

Avenida Néstor Gambeta, kilómetro 7,5.

Avenida Palacios, cuadra 1.

Avenida Sáenz Peña con avenida Vigil.

Avenida Santa Rosa, cuadra 8.

Avenida Pacasmayo.

Avenida Tomás Valle, cuadra 31.

Avenida Venezuela, cuadra 8.

Avenida Vigil, cuadra 5.

Avenida La Marina, cuadra 3.

Avenida Sáenz Peña, cuadra 4.

Avenida Japón, antes Bertello.

Límites de velocidad permitidos en avenidas (50 km/h) y calles residenciales (30 km/h)

El MTC establece que la velocidad máxima en las zonas urbanas del país es de 30 km/h en calles y jirones. Para las avenidas, el límite es de 50 km/h.

Las carreteras que atraviesan centros poblados también tienen restricciones. En zonas comerciales, el máximo es de 30 km/h. En las zonas residenciales, el límite indicado es de 50 km/h. En zonas escolares y hospitales, la velocidad máxima permitida es de 30 km/h.

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Dos funcionarios de la Sutran, acompañados por un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), miden la velocidad con la que circulan en sus autos los conductores. (Sutran)

Tolerancia de los cinemómetros y márgenes de error en la medición

La información proporcionada identifica los puntos de control y las sanciones por exceso de velocidad, pero no precisa la tolerancia de los cinemómetros ni los márgenes de error aplicables a la medición. Tampoco detalla los parámetros técnicos utilizados por las cámaras instaladas en Lima y Callao.

Cómo consultar si tu vehículo registra fotopapeletas pendientes en el SAT

Para las infracciones registradas en Lima Metropolitana, el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) dispone de una plataforma de Consultas en Línea. El sistema permite revisar deudas, pagos, infracciones de tránsito, papeletas y otros conceptos bajo su administración.

La búsqueda puede efectuarse con la placa del vehículo o, según la consulta seleccionada, con el número de papeleta. El procedimiento general consiste en ingresar al portal oficial del SAT, elegir la consulta correspondiente, registrar la placa, completar el código de seguridad si el sistema lo solicita y revisar la información disponible.

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El SAT también cuenta con una consulta destinada a verificar si un vehículo registra una orden de captura por deuda tributaria o papeletas. Antes de efectuar un pago, la información disponible recomienda revisar el detalle de la infracción, la fecha, el código y el monto que aparece en la plataforma.

Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), de la división de Tránsito, registra las velocidades con la que circulan vehículos particulares por la Panamericana Sur. (Andina)

Para papeletas por exceso de velocidad vinculadas con cinemómetros, la SUTRAN recomienda consultar con el número de placa o de acta y el Documento Nacional de Identidad (DNI) en Consulta de papeletas por cinemómetros de la SUTRAN. Ante inconvenientes con los datos presentados, los usuarios pueden escribir a comunicate@sutran.gob.pe.

Procedimiento para impugnar o apelar una fotopapeleta considerada injusta

En el sistema de consulta del estado de expedientes de tránsito del SAT permite realizar búsquedas por tipo de documento, número de papeleta, expediente o placa.

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En esa plataforma pueden verificarse actuaciones vinculadas con descargos, reconsideraciones, improcedencias, prescripciones, devoluciones o compensaciones.