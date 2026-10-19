Madre es acusada de asesinar a su hijo de dos año: MIMP le regresó la custodia hace seis meses

Un caso espeluznante conmociona a la comunidad: una madre es señalada como presunta responsable de la muerte de su hijo, encontrado sin vida en su propia casa. Las autoridades investigan las circunstancias de negligencia y posible violencia.| Video: Día D

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Un menor de casi dos años murió por un traumatismo encefálico causado por un golpe contuso en la cabeza, según los resultados preliminares de la necropsia difundidos por Día D. Su madre, María Benítez, permanece detenida por el caso, ocurrido el 11 de octubre en una vivienda de Chorrillos, mientras la Policía busca esclarecer la participación de todas las personas que se encontraban en el inmueble.

El menor había retornado con su madre seis meses antes de su muerte, luego de permanecer alrededor de un año bajo tutela del Estado. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció que su Secretaría Técnica de Procesos Administrativos revisará la actuación de los funcionarios que participaron en el proceso de protección y restitución de la custodia, a fin de determinar si hubo responsabilidades administrativas.

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“No vamos a minimizar o tratar de apañar alguna falta técnica”, señaló la representante.

El menor fue hallado sin vida en la casa donde residía con su madre y otros familiares, en el pasaje Francisco Bolognesi. De acuerdo con la investigación preliminar, el cuerpo presentaba signos de desnutrición severa y llevaba varias horas fallecido.

Chorrillos, investigan muerte de niño que volvió con su madre hace seis meses tras tutela estatal| Foto: DÍA D

Necropsia estableció que la muerte fue causada por un golpe en la cabeza

La versión inicial atribuida a la madre señalaba que había tapado la boca y presionado la nariz del niño para detener su llanto, debido a que un bebé de tres meses dormía cerca. Sin embargo, el examen forense determinó que esa explicación no basta para establecer la causa del fallecimiento.

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El médico forense Carlos Chirinos indicó que la muerte se produjo por un traumatismo encefálico generado por un objeto o una fuerza contundente. “La energía lesiva letal que se ejerció a nivel del impacto contuso en el cráneo genera la muerte”, declaró durante un reportaje de ATV.

Los peritos también recogieron muestras biológicas en la vivienda, entre ellas rastros de sangre y saliva, que serán analizadas como parte de la investigación. La reconstrucción de los hechos incluyó a los integrantes del entorno familiar del menor.

La hermana de la víctima afirmó que la pareja de la madre también se encontraba en el inmueble el día de los hechos. Esa versión deberá ser contrastada con los testimonios, los peritajes y otros elementos que reúna el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Barranco-Chorrillos, debido a que el hombre niega estas acusaciones.

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Madre es investigada por muerte de su hijo en Chorrillos seis meses después de recuperar su custodia| Foto: Día D

MIMP regresó custodia a la madre

Familiares indicaron que el niño volvió en buenas condiciones físicas, pero que luego empezó a perder peso. Una de sus hermanas sostuvo que habían comunicado su preocupación a una representante del Ministerio de la Mujer. Esa versión también deberá ser corroborada por las autoridades responsables de la investigación administrativa.

La madre tenía antecedentes de intervenciones y reportes policiales, de acuerdo con el informe televisivo. Además, algunos de sus otros hijos ya habían sido separados previamente de su cuidado.

La madre fue detenida y trasladada a la comisaría Mateo Pumacahua antes de que el caso pasara a la Depincri Barranco-Chorrillos. La Fiscalía y la Policía deberán definir si existieron responsabilidades de otras personas que estuvieron en la vivienda o que tuvieron conocimiento de posibles actos de violencia contra Alexis.

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Vecinos del sector afirmaron que desde el inmueble se escuchaban llantos y gritos de menores.