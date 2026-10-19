Comisión de Ética debate hoy informe que recomienda la suspensión de diputado Pérez Mallqui por agredir a su expareja

Caso Pérez Mallqui: la Fiscalía amplió las diligencias por 60 días| Foto: Andina

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La Comisión de Ética Parlamentaria debatirá esta tarde el informe que recomenda suspender por 120 días al diputado Julián Pérez Mallqui, de la bancada de Juntos por el Perú, por la presunta agresión física y psicológica contra su expareja, una medida que también contempla el descuento de sus haberes.

La sesión, que será presidida por el diputado Henry Albañil, del Partido Cívico Obras, fue programada para hoy a las 4:00 p.m.. La propuesta figura en el expediente 001-2026-2027/CEP-CD, que cerró la investigación parlamentaria sobre el caso y su informe final sostiene que la conducta atribuida al legislador afectó la imagen institucional del Congreso y contravino las obligaciones propias de su cargo.

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El grupo de trabajo afirmó que se aplicaron criterios de razonabilidad y proporcionalidad previstos en su reglamento para recomendar la sanción máxima. La eventual suspensión todavía deberá atravesar el procedimiento parlamentario correspondiente después de la votación en la comisión. La Fiscalía mantiene abierta una investigación por los mismos hechos.

Diputado fue detenido a días de asumir el cargo

Pérez Mallqui fue detenido el 30 de julio, pocos días después de asumir como integrante de la Cámara de Diputados, tras una denuncia de su expareja por presuntas agresiones físicas y psicológicas. La intervención policial derivó en una investigación de la Fiscalía Suprema de Familia, informó Correo.

Diputado Julián Pérez Mallqui fue detenido en San Miguel por un caso de agresión a una mujer. Canal N

El abogado de la denunciante, Juan Barrantes, afirmó que el diputado ingresó sin autorización a la vivienda de su defendida y la amenazó. Después de su detención en la Comisaría de San Miguel, señaló que el legislador sujetó a la mujer del brazo y le dio una patada.

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El certificado médico legal registró lesiones traumáticas recientes en la agraviada: moretones en el codo, antebrazo y pierna derechos, además de marcas de presión. Pérez Mallqui solicitó al Poder Judicial que ese certificado fuera excluido como prueba.

La denuncia parlamentaria fue presentada por el diputado Christian Aranda Vásquez, de Renovación Popular, quien pidió la máxima sanción. La Comisión de Ética abrió la investigación el 31 de agosto por unanimidad.

Expareja de Julián Pérez Mallqui reafirmó denuncia

A inicios de octubre, la expareja del congresista de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, reafirmó la denuncia por presuntas agresiones físicas y psicológicas y rechazó la versión del legislador sobre los hechos ocurridos en su vivienda y luego en una comisaría. La mujer declaró ante la Comisión de Ética del Congreso y aseguró que cuenta con mensajes, registros de llamadas y otros elementos que, según dijo, respaldan su testimonio.

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En una entrevista exclusiva para 'Esta Noche', la expareja del congresista Julián Pérez Mallqui detalla la agresión física y psicológica que sufrió. Su valiente testimonio contradice la versión del parlamentario y exige justicia ante la Comisión de Ética.| Video: Panamericana

En entrevista a Panamericana Noticias, la denunciante sostuvo que el parlamentario ingresó a su casa sin autorización el 30 de julio, después de que su padre salió del inmueble. Según su relato, el congresista subió al tercer piso, la increpó y la sujetó del brazo.

“Él me agarró de acá”, afirmó la mujer al señalar una zona de su brazo. También sostuvo que las lesiones no corresponden con la versión pública de Pérez Mallqui, quien negó haber ejercido violencia contra ella.

“Yo rechazo tajantemente la agresión física, psicológica hacia la mujer”, afirmó hace días. Además, negó haber ingresado a la vivienda de manera forzada y dijo que había sido recibido por el padre de la denunciante.

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La expareja del congresista contradijo esa versión. Aseguró que nunca presentó a Pérez Mallqui como su pareja ante su padre y que el hombre “jamás le abrió la puerta”.