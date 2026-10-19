Horas punta de tráfico en Lima, en qué horarios conviene evitar salir en auto

La congestión vehicular genera pérdidas cercanas a S/ 30.000 millones al año en Lima, equivalentes al 2,3% del PBI, según información de la AAP. Foto: Canal N

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Conducir en Lima durante las horas de mayor congestión puede significar hasta 33 minutos adicionales de viaje en trayectos que normalmente toman una fracción de ese tiempo, según datos de TomTom Traffic. La capital peruana figura entre las cinco ciudades con mayor congestión vehicular de América Latina, donde los conductores pierden un promedio de 68 horas al año atrapados en el tráfico, de acuerdo con un informe citado por el portal Panamericana.

Las principales vías afectadas incluyen la avenida Javier Prado, Canaval y Moreira, Tomás Marsano, Huánuco y Aviación, arterias que concentran los mayores niveles de congestión durante los desplazamientos matutinos y vespertinos. La División de Tránsito y Seguridad Vial del Ministerio del Interior identificó estos corredores como puntos críticos de la red vial metropolitana.

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A esta problemática se suma la ejecución simultánea de obras públicas en distritos como San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita y Miraflores, que reducen carriles disponibles y generan desvíos temporales. La situación se repite en Chorrillos y San Isidro, donde la construcción de puentes vehiculares y la ampliación de avenidas buscan aliviar el tránsito a largo plazo, aunque en el corto plazo intensifican la congestión.

Una bicicleta de uso recreativo puede alcanzar entre 16 y 22 km/h, superando ampliamente la velocidad promedio proyectada para los vehículos en Lima. Foto: difusión

Para quienes deben planificar sus desplazamientos en auto, conocer los horarios de mayor saturación y las zonas con mayor riesgo de demoras resulta clave para optimizar el tiempo de viaje. A continuación, el detalle de los tramos horarios y las vías más afectadas en la capital.

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Horario pico de la mañana, zonas de ingreso a centros laborales

El primer bloque crítico del día se extiende de 7:00 a 9:30 de la mañana, franja en la que miles de conductores se dirigen hacia sus centros de trabajo ubicados en distritos como San Isidro, Miraflores y el Cercado de Lima. Según el Ministerio del Interior, el tramo específico de mayor saturación matutina va de las 6:00 a las 9:00, con picos de intensidad entre las 8:00 y las 9:00.

Durante este período, la avenida Javier Prado registra congestión sostenida en dirección este-oeste, en especial en el tramo que conecta San Isidro con San Borja y La Molina. La avenida Paseo de la República, conocida como el Zanjón, también presenta tránsito denso de norte a sur, mientras que el ingreso al Centro de Lima por la Vía Expresa suele congestionarse hasta la altura del Estadio Nacional.

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Managua, Nicaragua. 15/Abril/2015.Embotellamiento de trafico vehicular en carretera sur, del Kil8 hasta el kilometro 10 en hora de 6 a 7:30 de la mañana. Oscar Navarrete/LA PRENSA.

Otro punto conflictivo se registra en la avenida Camino Real y la avenida Javier Prado Oeste, ambas en San Isidro, donde el tráfico se vuelve pesado desde temprano por la confluencia de vehículos particulares y unidades de transporte público que convergen hacia el distrito financiero. La avenida Faustino Sánchez Carrión, que conecta con San Miguel, también figura entre las vías con mayor densidad vehicular en este horario.

Horario pico de la noche, el retorno masivo hacia las zonas periféricas

El segundo tramo crítico se ubica entre las 6:00 y las 9:00 de la noche, cuando el flujo se invierte y los trabajadores regresan hacia distritos periféricos como San Juan de Lurigancho, Comas, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. TomTom Traffic señaló que el incremento más pronunciado en el tiempo de viaje ocurre entre las seis y las siete de la tarde, con un aumento de hasta 33 minutos respecto a un trayecto sin congestión.

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Durante esta franja, la Panamericana Sur presenta tráfico en caravana entre Santiago de Surco y San Juan de Miraflores, mientras que la avenida Túpac Amaru, en Comas, registra niveles de congestión descritos como muy intensos. La Vía Expresa Sur, en Surco, y la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores, completan el listado de arterias con mayor saturación vehicular en el retorno vespertino.

El Plan de Movilidad Urbana de la ATU proyecta la integración del Metro, buses y teleféricos para Lima y Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avenida Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima, y la avenida Nicolás de Piérola también concentran tráfico pesado durante la noche, en particular cuando coinciden con el cierre de actividades comerciales en el centro histórico. A esto se añade la circulación simultánea de transporte público y vehículos particulares, lo que reduce la velocidad promedio de desplazamiento en toda la red vial cercana al núcleo urbano.

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Tráfico de mediodía en zonas escolares y distritos comerciales

Entre las 12:00 y las 2:00 de la tarde se registra un repunte del tráfico vinculado a la salida de instituciones educativas y al movimiento comercial en San Isidro y Miraflores. En este último distrito, la avenida Santa Cruz y sus alrededores, en especial cerca del Óvalo Gutiérrez, presentan tráfico en caravana debido a la concentración de centros comerciales, oficinas y colegios en un radio reducido.

En San Isidro, la avenida Paseo de la República experimenta un tránsito que comienza a intensificarse desde la Torre Begonias hasta el estacionamiento del Centro Comercial San Isidro, un patrón que se repite de manera habitual en el horario de almuerzo. La avenida Javier Prado Oeste, que atraviesa el distrito, también suele saturarse por la combinación de tránsito vehicular y actividad peatonal en las inmediaciones de oficinas corporativas.

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Un autobús del sistema Metropolitano transporta a numerosos pasajeros durante el horario de tránsito en una de las vías de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Óvalo de Miraflores constituye otro punto sensible durante el mediodía, en particular cuando se registran cierres parciales de calles aledañas por eventos o trabajos de mantenimiento vial. En esos casos, se recomienda trasladarse por la avenida Paseo de la República o la avenida Diagonal como rutas alternativas para evitar el congestionamiento del óvalo central.

Comportamiento del tráfico en días viernes y vísperas de feriado

Los viernes presentan un patrón de congestión distinto al resto de la semana, con un incremento sostenido del tráfico desde media tarde hasta altas horas de la noche. Este comportamiento se intensifica en vísperas de feriado, cuando se suma el desplazamiento de personas hacia zonas de compras, restaurantes y centros de entretenimiento, además del tránsito habitual de regreso a casa.

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Durante estas jornadas, avenidas como Nicolás de Piérola y jirón de la Unión, en el Centro de Lima, registran tráfico intenso incluso después de la medianoche, un fenómeno vinculado a la actividad comercial en zonas como el Mercado Central, Mesa Redonda, Gamarra y Polvos Azules. La avenida Salaverry, en Jesús María y San Isidro, también mantiene niveles de congestión elevados durante la noche de los viernes.

En fechas cercanas a feriados extendidos o celebraciones masivas, como ocurrió durante las fiestas de fin de año, se registran además restricciones vehiculares temporales por eventos religiosos o conmemorativos, lo que obliga a las autoridades a disponer desvíos específicos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) suele difundir con anticipación los cambios de ruta en estos casos, a través de sus canales oficiales.

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Una pantalla digital muestra el mapa de la herramienta Facilito de Osinergmin con estaciones de combustible frente al tránsito vehicular de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas de navegación para monitorear el tráfico en vivo

Las aplicaciones Waze y Google Maps se han convertido en recursos habituales entre los conductores limeños para anticipar el estado de las vías antes de iniciar un trayecto. Ambas plataformas ofrecen reportes en tiempo real sobre la densidad del tráfico, identificados mediante colores: las líneas rojas señalan vías con congestión severa, mientras que las verdes indican rutas con circulación fluida.

La aseguradora Mapfre recomendó planificar las rutas con anticipación y recurrir a este tipo de herramientas digitales como estrategia para minimizar los riesgos asociados a la conducción en condiciones de alto tráfico. La compañía señaló que el monitoreo constante del estado de las vías permite ajustar el horario de salida o elegir trayectos alternativos antes de quedar atrapado en una zona congestionada.

Waze, en particular, permite a los usuarios reportar de manera colaborativa incidentes como cierres de calles, accidentes o controles policiales, lo que enriquece la información disponible para el resto de los conductores. Google Maps, por su parte, integra datos históricos de tráfico que permiten estimar con mayor precisión el tiempo de viaje según el día de la semana y la hora específica del desplazamiento, una función útil para quienes deben planificar trayectos recurrentes hacia el trabajo o centros educativos.