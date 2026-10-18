Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 17 de octubre de 2026

Una persona con guante presiona el botón de cambio de precio en la pantalla digital de un surtidor de combustible en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las diferencias entre los precios declarados en los grifos de Lima pueden modificar el gasto de los conductores al momento de cargar combustible. Para este domingo 18 de octubre, el diésel B5 S-50 UV presenta una brecha de hasta S/ 4,54 por galón, según los valores disponibles en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

La herramienta permite revisar los precios que declaran las estaciones de servicio antes de trasladarse al establecimiento. La búsqueda se puede realizar por tipo de combustible, departamento, provincia, distrito y distancia desde la ubicación del usuario.

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Los importes pueden cambiar durante el día, de acuerdo con las actualizaciones que efectúan los operadores. Por ese motivo, quienes planeen abastecer su vehículo deben revisar la consulta poco antes de iniciar el recorrido y verificar que el local figure como operativo.

La diferencia más amplia corresponde al diésel B5 S-50 UV, un producto utilizado por vehículos particulares, unidades de transporte de pasajeros y camiones. El precio informado parte desde S/ 23,45 y llega hasta S/ 27,99 por galón en los registros generales disponibles para Lima.

Una estación de servicio en Lima expone precios de combustibles junto al letrero oficial de Osinergmin mientras varios conductores abastecen sus vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 S-50 UV mostró una diferencia de S/ 4,54 por galón

La brecha de S/ 4,54 entre el menor y el mayor precio del diésel B5 puede trasladarse al presupuesto de quienes recorren trayectos extensos o realizan cargas frecuentes. Un vehículo que requiera 15 galones, por ejemplo, puede registrar una diferencia de S/ 68,10 entre abastecerse al precio más bajo o al más alto, sin considerar el costo del desplazamiento hasta el grifo.

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El gasohol regular figura entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón. La distancia entre ambos extremos alcanza S/ 3. Para una carga de 12 galones, la elección de una estación con el valor menor puede representar un ahorro de S/ 36 frente a una con el precio más elevado.

La aplicación Facilito de Osinergmin ubica estaciones de combustible como GNV, GLP, diésel y gasohol en un mapa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del gasohol premium, los registros parten de S/ 21,29 y llegan a S/ 26,19 por galón. La diferencia alcanza S/ 4,90 por galón, aunque la conveniencia de trasladarse hacia un punto de venta más económico depende de la distancia, el tráfico y el combustible que se consumirá durante el recorrido.

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Los conductores deben tomar en cuenta que los precios que aparecen en la plataforma corresponden a declaraciones de establecimientos específicos. No representan una tarifa única para cada distrito ni para toda la ciudad.

Entre los valores de referencia para la jornada figuran los siguientes:

Gasohol regular: entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón.

Gasohol premium: entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón.

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón.

Mayor diferencia en diésel B5 S-50 UV: S/ 4,54 por galón.

Ahorro potencial en 12 galones de gasohol regular: S/ 36 entre el menor y el mayor precio consultado.

Un mapa urbano de Lima compara los precios de referencia de los combustibles en siete distritos de la capital peruana junto con el logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Los Olivos y San Miguel tuvieron referencias menores en algunos combustibles

La ubicación de cada grifo puede cambiar el costo final de una carga. En Villa El Salvador, el gasohol regular fue registrado desde S/ 20,09 por galón, mientras que el gasohol premium apareció desde S/ 21,39.

En Los Olivos, el gasohol regular tuvo valores desde S/ 20,48 por galón. En San Juan de Lurigancho, el mismo producto figuró desde S/ 20,65. Para los conductores que utilizan gasohol premium, una de las referencias menores se ubicó en San Miguel, con S/ 21,99 por galón.

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El diésel B5 también presentó diferencias entre zonas de Lima. En Comas, la tarifa inicial fue de S/ 24,10 por galón. En Carabayllo, algunos registros partieron de S/ 23,29, mientras que en el Rímac el valor mínimo consignado fue de S/ 24,94.

Un surtidor de combustible en Lima señala los precios por galón de GNV, GLP, diésel y gasohol con la etiqueta de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un precio menor no siempre implica un ahorro efectivo. Si el grifo se encuentra lejos, el gasto en combustible, el tiempo empleado en el traslado y la congestión vehicular pueden reducir o eliminar la diferencia calculada. La comparación debe incluir el recorrido habitual del conductor y la cantidad de galones que planea comprar.

Estos son algunos de los valores mínimos identificados por distrito:

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 20,09 y gasohol premium desde S/ 21,39.

Los Olivos: gasohol regular desde S/ 20,48.

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 20,65.

San Miguel: gasohol premium desde S/ 21,99.

Comas: diésel B5 desde S/ 24,10.

Carabayllo: diésel B5 desde S/ 23,29.

Rímac: diésel B5 desde S/ 24,94.

Surtidores de GNV, GLP, diésel y gasolina muestran las tarifas vigentes en soles en una estación de servicio en Lima recomendada por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se comercializa por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

La búsqueda de precios no se limita a los gasoholes y el diésel. Facilito también incluye puntos de venta de Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular.

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El GNV se vende por metro cúbico, por lo que su valor no debe compararse de forma directa con el precio por galón de otros combustibles. El GLP vehicular, en cambio, se despacha por galón. Cada conductor debe seleccionar el producto que utiliza su unidad antes de revisar los importes disponibles.

Surtidores de una estación de servicio en Lima exhiben tarifas variadas de combustibles junto a logotipos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los establecimientos ofrecen las cuatro alternativas. Algunos grifos cuentan con gasolina y diésel, mientras otros disponen de GLP, GNV o una combinación limitada de productos. También puede haber variaciones en la disponibilidad durante el día.

La plataforma del Osinergmin muestra la ubicación del establecimiento, los combustibles declarados, el precio de cada producto y la condición operativa. Los resultados pueden ordenarse por cercanía o por tarifa, una función que permite evaluar las opciones según el trayecto previsto.

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Un surtidor de combustible marca un precio de 16.89 para el diésel B5 junto a las tarifas de otros carburantes en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de cargar combustible, los usuarios pueden revisar los siguientes puntos:

Que el establecimiento aparezca como operativo.

Que el producto requerido figure como disponible.

Que el precio informado coincida con el monto indicado en el surtidor.

Que la distancia hasta el grifo no elimine el ahorro previsto.

Que el combustible corresponda a las especificaciones del vehículo.

Que la información se actualice si transcurrieron varias horas desde la primera consulta.

El costo por galón o metro cúbico constituye una parte del gasto mensual de un vehículo. El consumo también depende del estado del motor, los filtros, los inyectores, la presión de los neumáticos, la carga transportada y el estilo de conducción. Mantener las llantas con la presión recomendada por el fabricante y evitar aceleraciones bruscas puede reducir el consumo en los recorridos cotidianos.

Un usuario consulta los precios de combustible y estaciones cercanas mediante la aplicación Facilito de Osinergmin desde un automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta de precios puede realizarse en la plataforma oficial Facilito de Osinergmin, donde las estaciones de servicio declaran los valores correspondientes a cada combustible y zona del país.