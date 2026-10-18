Huancavelica: Incendio forestal arrasó la casa del alcalde de Chupamarca y dejó cuatro heridos

Un adulto mayor de 76 años resultó con quemaduras en el 70 % de su cuerpo tras intentar apagar un incendio forestal en Huancavelica. El afectado permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Departamental de Huancavelica, mientras sus familiares y el medio informativo solicitan su traslado a un centro médico de alta complejidad en Lima para recibir atención especializada.

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Un incendio forestal destruyó la vivienda del alcalde de Chupamarca y dejó cuatro personas heridas por inhalación de humo en este distrito de la provincia de Castrovirreyna, en Huancavelica. El fuego avanzó desde la parte baja de la localidad hacia el área poblada y obligó a varias familias a abandonar sus viviendas ante la presencia de una densa humareda.

La casa del alcalde distrital, Agripino Gustavo Pauyac Huaraca, quedó destruida por las llamas. De acuerdo con el testimonio de una pobladora, el funcionario no se encontraba en el inmueble cuando el fuego alcanzó la zona. La misma vecina indicó que las ráfagas de viento favorecieron la expansión del incendio y dificultaron las tareas de los residentes que intentan contenerlo.

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Los cuatro afectados recibieron atención de urgencia en el centro de salud local tras presentar síntomas vinculados con la inhalación de humo. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de sus cuadros médicos. La emergencia mantiene en alerta a los habitantes del distrito, donde persiste el temor por la cercanía de las llamas a otras viviendas, áreas de cultivo e infraestructura pública.

Enlace informativo sobre la situación médica de Sabino Sulcaray, un agricultor de 76 años internado en Huancavelica con quemaduras en el 70 % de su cuerpo tras intentar sofocar un incendio forestal. Durante la emisión, su hija Deysi Sulcaray solicita a las autoridades del sector salud el traslado urgente de su padre a una unidad de cuidados intensivos en Lima debido a la gravedad de sus lesiones.

El fuego se originó cerca del río San Juan y avanzó hacia el poblado

Según los primeros reportes de los vecinos, el incendio comenzó en una zona baja próxima al río San Juan. Desde ese punto, el fuego se extendió por la vegetación y avanzó en dirección al centro poblado de Chupamarca, impulsado por el viento. La rapidez con la que se propagaron las llamas redujo el margen de respuesta de las familias que viven en los sectores cercanos.

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La humareda cubrió parte del distrito y llevó a varios residentes a evacuar por precaución. Algunos pobladores salieron de sus viviendas con sus pertenencias esenciales, mientras otros permanecieron en la zona para intentar impedir que el incendio alcance más construcciones. La visibilidad disminuyó en algunos sectores, lo que sumó dificultades a las labores de auxilio.

Los habitantes solicitaron la intervención de las autoridades de la provincia de Castrovirreyna y del Gobierno Regional de Huancavelica. El pedido apunta al envío de personal, equipos y recursos que permitan controlar el siniestro antes de que se extienda a otros puntos de la comunidad. La población reclama apoyo para proteger a las familias, los cultivos y los espacios educativos amenazados por el avance del fuego.

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Un poblador con una mochila pulverizadora observa el avance de un incendio forestal en una ladera del distrito de Chupamarca, en la región de Huancavelica.

Las llamas amenazan un colegio y plantaciones de pinos

Una pobladora advirtió que el incendio se aproxima a la institución educativa José Carlos Mariátegui, donde estudian alrededor de 30 alumnos. La cercanía de las llamas genera preocupación entre los padres de familia y docentes, debido a que el fuego podría comprometer las instalaciones o afectar los accesos al plantel por la presencia de humo.

El incendio también se dirige hacia sectores con plantaciones de pinos. La eventual afectación de estas áreas podría ampliar los daños ambientales y económicos en una comunidad que depende de sus actividades agrícolas y del uso de sus recursos naturales. Los vecinos intentan vigilar los puntos por donde avanza el fuego para alertar sobre cualquier cambio en su dirección.

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Un habitante camina por una trocha con un pulverizador de espalda frente a las llamas de un incendio que se aproxima a Chupamarca.

La falta de agua representa uno de los principales obstáculos para enfrentar la emergencia. Las mujeres y los pocos pobladores que permanecen en Chupamarca utilizan baldes y mangueras de riego para mojar las áreas cercanas a las viviendas y contener las llamas. Se trata de una respuesta limitada frente a un incendio que se propaga por la vegetación y las pendientes de la zona.

Gran parte de los varones de la comunidad se encuentra en un sector próximo, donde trabaja en la instalación de una vía de abastecimiento de agua mediante mangueras. Esa situación redujo la cantidad de personas disponibles para combatir el incendio en el poblado. Los residentes que permanecen en el distrito se organizan con los recursos a su alcance mientras esperan refuerzos.

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La destrucción de la vivienda del alcalde y las atenciones médicas por inhalación de humo marcaron las primeras consecuencias confirmadas de la emergencia. La población mantiene el pedido de ayuda ante el riesgo de que el fuego alcance el colegio, las plantaciones y otros inmuebles. Las próximas horas serán determinantes para establecer la magnitud de los daños y el estado de control del incendio forestal.