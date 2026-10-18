Macabro hallazgo: reciclador encuentra el cadáver de un hombre envuelto entre costales en Ventanilla

Efectivos de la Policía Nacional y personal de criminalística acordonaron una zona en los humedales de Valle Verde, en Ventanilla, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de sacos. El hecho fue alertado por un reciclador, lo que motivó el inicio de las diligencias y el posterior levantamiento del cadáver para su traslado a la morgue del Callao. Fuente: Exitosa Noticias

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Un cadáver envuelto entre costales fue encontrado en una zona cercana a los humedales de Ventanilla, en el Callao. El cuerpo de un hombre fue descubierto por un reciclador en los alrededores del asentamiento humano Valle Verde, quien alertó a las autoridades tras percatarse de su presencia.

La víctima estaba cubierta con una sábana o colchas y dos costales. Según los primeros reportes, el hombre presentaba aparentes signos de violencia y habría estado amordazado. Hasta el momento, su identidad permanece desconocida.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), peritos de Criminalística y representantes de la Fiscalía acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. El hallazgo también generó preocupación entre los vecinos, quienes reclamaron la instalación de más cámaras de seguridad ante la falta de vigilancia en el sector.

Peritos de Criminalística y agentes policiales inspeccionan la zona cercana a los humedales de Ventanilla tras el hallazgo del cuerpo de un hombre. (Captura: Exitosa Noticias)

Reciclador descubre cuerpo de un hombre en Ventanilla

El cuerpo fue encontrado el sábado 17 de octubre en una zona colindante al asentamiento humano Valle Verde, cerca del Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla. Según la información difundida por El Comercio, los restos estaban envueltos en una sábana y cubiertos con dos costales, uno de ellos sobre la cabeza y el otro en la parte de las piernas.

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De acuerdo con Exitosa Noticias, un reciclador de la zona se percató de la presencia del cadáver y dio aviso a las autoridades. Los vecinos también advirtieron la situación después de percibir un fuerte olor y acercarse al lugar, donde encontraron el cuerpo entre los bultos abandonados.

Los primeros reportes periodísticos indicaron que la víctima sería un hombre de contextura gruesa y presentaría moretones en distintas partes del cuerpo. Además, habría estado amordazado. Estos indicios deberán ser evaluados durante las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú custodian la zona acordonada en Ventanilla tras el hallazgo del cuerpo de un hombre cerca de los humedales. (Foto: Facebook / Agenda Ventanilla)

Policía investiga las causas de la muerte e identidad de la víctima

Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar y coordinaron las diligencias con los peritos de Criminalística. El área fue asegurada para facilitar las labores de inspección y la búsqueda de posibles evidencias que contribuyan a reconstruir lo ocurrido.

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La identidad del hombre permanece desconocida y las causas de su fallecimiento deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes. Los indicios reportados sobre posibles golpes y señales de amordazamiento forman parte de la información preliminar, por lo que no permiten determinar por sí solos cómo ocurrió la muerte ni quiénes estarían involucrados.

Según la información difundida por Exitosa Noticias, personal de la Fiscalía también llegó a la zona para participar en las diligencias. El cuerpo sería trasladado a la morgue del Callao, donde se realizarán los procedimientos necesarios para avanzar en su identificación y esclarecer las circunstancias del deceso.

Una cinta policial delimita la zona del hallazgo del cadáver de un hombre en los alrededores de los humedales de Ventanilla, en el Callao. (Foto: Facebook / Roger García)

Vecinos de Ventanilla reclaman más cámaras de seguridad

El hallazgo también reavivó la preocupación de los residentes de Valle Verde por las condiciones de seguridad en el sector. Un vecino declaró a Exitosa Noticias que se trata de la primera vez que ocurre un hecho de estas características en la zona y cuestionó la falta de dispositivos de vigilancia fuera del ingreso al asentamiento humano.

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“Lamentablemente, tenemos más que una sola cámara que está al ingreso. De ahí no hay más cámaras”, señaló el residente al explicar las limitaciones que enfrentan para vigilar los alrededores de la comunidad.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú realizan diligencias en el asentamiento humano Valle Verde en Ventanilla tras el hallazgo del cuerpo de un hombre envuelto en costales. (Captura: Exitosa Noticias)

El vecino agregó que solicitaron al municipio la instalación de dos cámaras adicionales, pero aseguró que el pedido todavía no recibe respuesta. “Sí hemos pedido, tramitado en el municipio para que nos otorguen dos cámaras más, pero siempre las promesas incumplidas”, manifestó. Los residentes esperan que las autoridades atiendan su solicitud, mientras continúan las investigaciones para identificar a la víctima y determinar qué ocurrió antes de que su cuerpo fuera encontrado cerca de los humedales.

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