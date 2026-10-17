Juan Pablo II venció 2-0 a Sport Boys en Chongoyape: goles y resumen del triunfo ‘papal’ por Torneo Clausura 2026

Resumen del Partido JPS VS SB - Liga 1

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Juan Pablo II derrotó 2-0 a Sport Boys en Chongoyape por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 y volvió a involucrarse en la disputa por los primeros lugares. Erinson Ramírez abrió el marcador antes del descanso y Álvaro Rojas liquidó el encuentro en los minutos finales, cuando el conjunto rosado buscaba el empate.

El equipo de Jorge Araujo extendió su invicto a siete presentaciones y alcanzó los 22 puntos. La victoria lo dejó a tres unidades de Sport Huancayo, líder de la clasificación con 25. Sport Boys, en cambio, se quedó en 18 puntos y cedió terreno después de una jornada que podía acercarlo a la pelea.

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El partido tuvo varios pasajes de tensión por las decisiones del árbitro Jordi Espinoza. El reclamo principal de la visita se produjo en la acción que derivó en el primer gol: Gustavo Dulanto cometió una falta sobre Álvaro Rojas cerca del área y el juez sancionó tiro libre. Los jugadores de Sport Boys cuestionaron el cobro, aunque Juan Pablo II aprovechó la pelota detenida.

A los 45 minutos, Erinson Ramírez ejecutó con derecha y colocó el balón lejos del alcance de Diego Melián. El remate superó la barrera y estableció el 1-0 antes del entretiempo. Tras la conquista, el delantero argentino Tito Urruti aplaudió de manera irónica en señal de disconformidad con la decisión arbitral.

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Juan Pablo II derrotó 2-0 a Sport Boys por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Liga 1.

Juan Pablo II había generado las aproximaciones más claras de la primera parte, pero la anotación aumentó el malestar en el cuadro chalaco. Sport Boys necesitaba reaccionar en el complemento, en un contexto complejo para el plantel de Carlos Desio, que acumuló cuatro derrotas consecutivas entre la Liga 1 y la Copa de la Liga.

El segundo tiempo quedó marcado por las protestas y las interrupciones. La visita tuvo mayor posesión en varios tramos, aunque le costó transformar ese dominio en situaciones claras frente al arco local. Juan Pablo II, con orden en defensa, esperó espacios para salir rápido por las bandas y atacar a una última línea que dejó espacios en el cierre.

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A los 74 minutos, Jostin Alarcón ejecutó un tiro libre que se fue lejos del arco de Juan Pablo II. Fue una de las oportunidades que tuvo Sport Boys para igualar el resultado, aunque el remate no exigió al arquero del conjunto local.

La visita volvió a acercarse a los 81 minutos. Yuriel Celi elaboró una jugada individual dentro del área y estuvo cerca de vencer la resistencia papal, pero no logró definir con precisión. Más tarde, a los 89, Miguel Trauco sacó un disparo rasante que pasó junto a uno de los postes.

Juan Pablo II llegó a los 22 puntos en el Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram Juan Pablo II College.

Cuando Sport Boys había adelantado sus líneas en busca de la igualdad, Juan Pablo II encontró el espacio que necesitaba para definir el partido. En una salida rápida, el local aprovechó una defensa desordenada del elenco ‘rosado’ y extendió la diferencia en el marcador.

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Álvaro Rojas apareció en el minuto 89 para firmar el 2-0. Melián respondió ante un primer disparo de Héctor Bazán, pero el rebote quedó en zona de peligro y el volante, formado en Universitario de Deportes, definió para asegurar el triunfo. Rojas llegó a tres goles en el Torneo Clausura.

¿Cómo queda la tabla de posiciones?

Con el resultado en Chongoyape, Juan Pablo II llegó a 22 puntos en 12 partidos, producto de seis victorias, cuatro empates y dos derrotas. El equipo ‘papal’ comparte esa cifra con Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético, aunque la posición final de la fecha dependerá de los demás resultados.

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Sport Huancayo encabeza la clasificación con 25 unidades tras 12 presentaciones. Sport Boys permanece en el décimo lugar con 18 puntos y quedó a siete del primer puesto. El cuadro del Callao había tenido un inicio que despertó expectativa entre sus hinchas, pero la racha reciente redujo sus opciones en la lucha por el Clausura.

Tabla del Torneo Clausura tras la victoria de Juan Pablo II ante Sport Boys por fecha 12. Crédito: Captura Sofascore.

Próximos partidos de Sport Boys y Juan Pablo II

Sport Boys volverá a jugar como local ante FC Cajamarca el domingo 25 de octubre, a las 15:30, en el Callao. El elenco de Desio buscará cortar su serie adversa y recuperar posiciones antes de la recta final del torneo.

Juan Pablo II tendrá una prueba exigente frente a Universitario de Deportes. El compromiso se disputará el sábado 24 de octubre, a las 19:30, en el estadio Monumental. El conjunto de Araujo llegará con siete encuentros sin derrotas y con la posibilidad de mantenerse cerca de la cima.

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