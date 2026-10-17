Estas calles de Lima estarán cerradas por la procesión del Señor de los Milagros

Las restricciones afectarán vías del Centro de Lima, Barrios Altos y La Victoria, incluidas en el trayecto de la imagen del Cristo Moreno. Foto: Gobierno del Perú

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aplicará restricciones vehiculares y desvíos durante el segundo y tercer recorrido de la procesión del Señor de los Milagros, previstos para el domingo 18 y el lunes 19 de octubre. Las medidas comprenderán diversas calles y avenidas del Centro de Lima, así como sectores de Barrios Altos y La Victoria, por donde transitará la imagen del Cristo Moreno.

De acuerdo con la comuna, los cierres serán progresivos y se ejecutarán desde las 6:00 horas de cada jornada hasta las 4:00 horas del día siguiente. Esto significa que las vías no permanecerán bloqueadas simultáneamente durante todo el operativo, sino que recuperarán la circulación conforme avance la procesión. La Gerencia de Movilidad Urbana desplegará inspectores para orientar a conductores y peatones y facilitar el tránsito en los puntos de interferencia.

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¿Qué calles estarán restringidas?

El domingo 18 de octubre se realizará el segundo recorrido, que comenzará con restricciones desde las 6:00 horas y se extenderá hasta las 4:00 horas del lunes 19. El desplazamiento de la imagen comprenderá los jirones Huancavelica, Ica, de la Unión, Junín, Carabaya, Ucayali, Huanta, Áncash, Maynas y Huánuco, además de las avenidas Tacna y Abancay.

Durante esta jornada, la calzada se cerrará por tramos, según el avance de la procesión. Por ello, los conductores deberán considerar que las condiciones de circulación pueden cambiar a lo largo del recorrido y que algunas calles volverán a habilitarse antes que otras. La municipalidad mantendrá personal de tránsito para orientar a quienes necesiten desplazarse por la zona.

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El segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros se realizará este domingo 18 de octubre. La imagen partirá a las 6:00 del Santuario de las Nazarenas y avanzará por la avenida Tacna, los jirones Ica y de la Unión, hasta llegar a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes de la Municipalidad Metropolitana, Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

El lunes 19 de octubre se desarrollará el tercer recorrido, con restricciones desde las 6:00 horas hasta las 4:00 horas del martes 20. En esta ocasión, los cierres alcanzarán vías del Cercado de Lima y La Victoria, incluidos los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata, Cangallo, Leticia, Carlos Zavala, Miguel Aljovín, Carabaya, de la Unión y Huancavelica.

¿Qué avenidas forman parte del recorrido?

En el segundo recorrido, las avenidas Tacna y Abancay forman parte del trayecto previsto para el domingo. Ambas se suman a los jirones del Centro Histórico incluidos en el itinerario, por lo que los desplazamientos vehiculares por estas zonas estarán sujetos a las restricciones que se apliquen conforme avance la imagen religiosa.

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Para el lunes 19, el recorrido incorporará las avenidas Miguel Grau, Nicolás de Piérola, Abancay, Paseo de la República y Tacna, además de la plaza San Martín. La procesión avanzará por estas vías y por las calles comprendidas en el itinerario hasta llegar a la avenida Tacna y continuar hacia el jirón Huancavelica.

La habilitación de estas avenidas dependerá del paso de los participantes. En consecuencia, los conductores deberán prestar atención a las indicaciones del personal municipal y evitar asumir que una vía estará disponible durante toda la jornada.

La ruta del domingo incluirá las avenidas Tacna y Abancay como parte del segundo recorrido procesional. Foto: Gobierno del Perú

¿Qué rutas alternas pueden tomar los conductores?

La Gerencia de Movilidad Urbana estableció rutas alternas para el transporte público que circula habitualmente por el jirón Huánuco, la avenida Miguel Grau, los jirones Tarata y Cangallo y la avenida Abancay. Los desvíos se determinarán de acuerdo con el punto donde cada servicio encuentre interferencias y el sentido en el que se desplace.

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Entre las vías consideradas para estos recorridos figuran las avenidas Nicolás de Piérola, Miguel Grau, Manco Cápac, Paseo de la República, México y Parinacochas, así como el jirón Amazonas, el puente Huánuco y el jirón García Naranjo. La ruta que corresponda dependerá de las condiciones de circulación en cada sector.

La municipalidad recomendó a los conductores planificar sus viajes con anticipación, utilizar los desvíos establecidos y seguir las instrucciones de los inspectores. Estas precauciones permitirán reducir las dificultades para circular durante las actividades religiosas, especialmente en los cruces afectados por el desplazamiento procesional.

¿Qué deben tener en cuenta los vecinos del Centro de Lima?

Los residentes del Centro de Lima y Barrios Altos deberán considerar que las restricciones se aplicarán en distintos momentos y que la circulación se restablecerá gradualmente. Por ello, es conveniente revisar qué calles forman parte de cada recorrido antes de programar traslados, tanto en vehículos particulares como en transporte público.

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Video devocional que presenta una oración dirigida al Señor de los Milagros. En la pantalla se observa la imagen tradicional del Cristo crucificado dentro de su estructura dorada, acompañada por dos velas encendidas, mientras se suceden subtítulos con peticiones de sanación y bendición personal.

La municipalidad también informó que desplegará inspectores para apoyar el ordenamiento vehicular y peatonal, orientar a los usuarios y facilitar el tránsito por las vías que no estén ocupadas por la procesión. La presencia de este personal será importante en los puntos donde los desvíos puedan modificar los desplazamientos habituales.

Como parte del plan «Mes Morado en Lima», la comuna prevé desplegar más de 1.000 agentes en el Centro Histórico y Barrios Altos, con apoyo de drones, cámaras de videovigilancia y una carpa para atender a personas extraviadas. Además, Prolima informó que trabaja con los vecinos en el retiro de cableado aéreo de las rutas procesionales, una intervención destinada a preparar las calles para el paso de la imagen.

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