Dejar una gran empresa después de los 50 años: estas son las alternativas para seguir trabajando

Las compañías peruanas contratan a profesionales mayores de 50 años, pero aún pueden ampliar el aprovechamiento de su experiencia y conocimientos. Foto: En Cancha

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Cumplir más de 50 años y concluir una etapa laboral de dos décadas en una gran compañía no significa necesariamente el final de una carrera profesional. La experiencia acumulada durante ese tiempo puede abrir nuevas posibilidades en organizaciones que requieren conocimientos especializados, capacidad para resolver problemas y criterio para tomar decisiones.

Juan Matute, director y consultor asociado de LHH Perú, indicó que las empresas peruanas ya incorporan a trabajadores mayores de 50 años, aunque todavía hay oportunidades para aprovechar mejor sus conocimientos. En ese escenario, la consultoría, la docencia y la participación en directorios figuran entre las alternativas para quienes buscan continuar activos sin limitarse a ocupar un puesto similar al que tenían anteriormente.

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¿Qué oportunidades ofrece el mercado laboral para los profesionales sénior?

Las empresas medianas y familiares representan espacios donde los profesionales con amplia trayectoria pueden aportar valor. Según Matute, estas organizaciones suelen afrontar desafíos vinculados con su crecimiento o con el relevo de sus principales responsables, situaciones en las que la experiencia de trabajadores sénior puede contribuir a una mejor gestión.

“En organizaciones que atraviesan procesos de crecimiento o renovación generacional, por ejemplo, los profesionales con amplia trayectoria pueden acompañar a los nuevos líderes en la toma de decisiones y ayudarlos a enfrentar desafíos que aún no han experimentado”, agregó.

La asesoría especializada, la enseñanza y los cargos en directorios son opciones para seguir trabajando desde funciones distintas a las desempeñadas anteriormente. Foto: Noticias Trabajo

La experiencia también permite reconocer situaciones complejas, identificar posibles dificultades y evaluar distintas alternativas antes de tomar decisiones. Estas capacidades, desarrolladas a lo largo de los años, pueden ser especialmente útiles para empresas que necesitan orientación especializada y una perspectiva basada en situaciones afrontadas anteriormente.

Consultoría, docencia y emprendimiento: alternativas para continuar trabajando

La búsqueda de empleo después de dejar una gran compañía no tiene por qué centrarse exclusivamente en conseguir un cargo equivalente en otra organización. Matute señaló que existen diferentes modelos de trabajo que permiten aprovechar los conocimientos adquiridos durante la trayectoria profesional.

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Entre las opciones se encuentran la consultoría, que permite brindar asesoría especializada; la participación en directorios independientes, desde donde se puede contribuir a las decisiones de una organización, y la docencia, una vía para compartir conocimientos y experiencia con otras personas.

También es posible incorporarse a empresas medianas o familiares, participar en proyectos de emprendimiento o combinar varias actividades. Estas alternativas no son excluyentes, por lo que cada profesional puede construir un esquema laboral que responda a sus intereses, objetivos y expectativas para esta nueva etapa.

Otra posibilidad es trabajar en compañías medianas o familiares, iniciar un negocio propio o desarrollar distintas actividades de manera simultánea. Foto: Gana Más

El desafío consiste en reconocer qué conocimientos pueden resultar más útiles para otras organizaciones y en qué espacios es posible generar una contribución significativa. De esta manera, la trayectoria acumulada puede convertirse en una herramienta para desarrollar nuevas actividades, incluso fuera del entorno corporativo en el que se trabajó durante años.

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La longevidad plantea nuevas posibilidades para la vida laboral

El aumento de la esperanza de vida también lleva a reconsiderar la duración de las carreras profesionales. Según Matute, las personas llegan a los 50 o 60 años con la posibilidad de mantenerse activas durante más tiempo y emprender proyectos que les permitan continuar desarrollándose laboralmente.

En ese contexto, alcanzar determinada edad no debería entenderse como un límite automático para seguir trabajando. La experiencia puede aprovecharse en funciones distintas a las desempeñadas anteriormente, siempre que exista una evaluación de las oportunidades disponibles y de las capacidades que demanda cada actividad.

Para facilitar esta transición, el especialista destacó la importancia de mantenerse actualizado, continuar aprendiendo y desarrollar nuevas habilidades. Estas acciones permiten responder a las exigencias del mercado y ampliar las posibilidades de acceder a otras funciones o modalidades de trabajo.

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Asimismo, fortalecer la red de contactos profesionales puede ayudar a identificar oportunidades y establecer vínculos con organizaciones que requieran conocimientos especializados. La combinación de experiencia, aprendizaje continuo y nuevas relaciones laborales puede facilitar el inicio de una etapa profesional distinta, sin que ello implique dejar de aprovechar lo aprendido durante años de trabajo.