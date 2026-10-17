Incendios forestales en Apurímac llevan más de 10 días: piden helicópteros para sofocar las llamas

Columnas de humo emergen de una ladera arbolada en el sector de Huanacaure, en Abancay, donde efectivos policiales y pobladores combaten un incendio forestal. (Foto: Facebook / Policía Willaq Apurímac )

Guardar

Los incendios forestales en Apurímac mantienen en alerta a comunidades rurales, donde los pobladores intentan contener el avance del fuego mientras las llamas amenazan sus viviendas, parcelas y animales. En Matibamba, ubicada en el distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, la emergencia se prolonga desde hace más de diez días.

La situación preocupa a los campesinos, quienes utilizan herramientas artesanales para combatir el fuego ante las dificultades para acceder a la zona. Algunas viviendas resultaron afectadas y el ganado enfrenta la falta de alimento debido a los daños en la vegetación. Los fuertes vientos también favorecen la propagación de las llamas.

PUBLICIDAD

A esta emergencia se suma otro incendio forestal en Coyurqui, donde un vecino perdió la vida y al menos mil pobladores fueron evacuados para evitar que el humo afecte su salud, según información difundida por Perú21. Los habitantes de las zonas afectadas solicitan una intervención urgente para controlar el fuego.

Los incendios forestales en Apurímac afectan la comunidad de Matibamba, en el distrito de Curahuasi, donde las llamas avanzan desde hace más de diez días y amenazan parcelas agrícolas y viviendas. Las imágenes nocturnas muestran la magnitud del fuego en las zonas montañosas y los esfuerzos de los pobladores, quienes utilizan herramientas artesanales para intentar contenerlo. Fuente: Exitosa Noticias

Matibamba enfrenta más de diez días de incendios forestales

La comunidad de Matibamba, cercana a Colipa, enfrenta una emergencia que afecta las actividades de los campesinos y pone en riesgo sus medios de subsistencia. De acuerdo con un reporte de Exitosa Noticias, las llamas avanzaron sobre amplias zonas de la comunidad y provocaron daños en algunas viviendas.

PUBLICIDAD

Los pobladores intentan frenar el fuego con matafuegos y herramientas artesanales, mientras procuran proteger sus terrenos. La emergencia también compromete la alimentación del ganado, debido a la pérdida de vegetación que sirve como fuente de alimento para los animales.

Una de las principales dificultades es la distancia entre Matibamba y los servicios de emergencia. Según el reporte periodístico, la comunidad se encuentra a unas siete horas de Curahuasi, donde funciona una compañía de bomberos. A ello se suma el viento, que durante las mañanas y las tardes aviva las llamas y facilita su expansión hacia otras áreas.

Un incendio forestal consume la vegetación en las colinas de Apurímac mientras densas columnas de humo se extienden sobre el área rural. (Composición: Infobae Perú)

Solicitan apoyo aéreo para sofocar el incendio en Matibamba

Ante la continuidad del incendio, los habitantes de Matibamba solicitaron el envío de helicópteros con baldes de agua para apoyar las labores de extinción. Los pobladores consideran que la intervención aérea permitiría atender los sectores afectados y reducir el avance del fuego, que amenaza sus viviendas y terrenos de cultivo.

PUBLICIDAD

El alcalde de Curahuasi, Gorgi León Ojeda, informó que su municipio envió alimentos para las personas que participan en las tareas de control, además de agua y comida para el ganado. Esta asistencia busca atender algunas de las necesidades inmediatas de los afectados y de quienes permanecen en la zona para enfrentar la emergencia.

Durante el reporte periodístico, también se señaló que los helicópteros se encontraban en Cusco y que el desplazamiento hasta Matibamba tomaría aproximadamente entre 20 y 25 minutos de vuelo. Sin embargo, la información no confirma que se haya concretado el envío de estas aeronaves. Los pobladores mantienen su pedido de apoyo para contener el incendio, especialmente ante las condiciones climáticas que favorecen su propagación.

PUBLICIDAD

Incendio forestal en Coyurqui deja un fallecido y obliga a evacuar a pobladores

Otra emergencia se registró en las comunidades de Pfaco y Payparo, en el distrito de Coyurqui, también en Apurímac. El gerente municipal Fernando Monsegui Segovia confirmó a RPP que el incendio forestal causó la muerte de un vecino y afectó plantaciones y fauna silvestre.

Un incendio forestal avanza sobre la vegetación de una ladera montañosa en la provincia de Abancay, en la región de Apurímac. (Foto: Facebook / La RED Digital Abancay)

“Lamentablemente comunicar que hay un fallecido efecto de este incendio”, declaró el funcionario al referirse a las consecuencias del siniestro. Además, pidió una intervención rápida de las autoridades para controlar el fuego, que continuaba extendiéndose por la vegetación.

La emergencia también motivó la evacuación de al menos mil pobladores de distintas comunidades, como medida preventiva frente al humo. Según la información difundida, efectivos de la Policía Nacional, personal de Defensa Civil y habitantes de Coyurqui participan en las labores para contener las llamas. Las autoridades locales solicitaron apoyo aéreo para evitar que el incendio siga avanzando y provoque nuevas consecuencias en la población y el entorno natural.

PUBLICIDAD