Gobierno implementará intercambio de jóvenes con Hungría: Peruanos deberán tener pasaje y recursos económicos necesarios

Desde el 1 de noviembre los jóvenes peruanos podrán postular al programa para obtener permiso para trabajar en Hungría por un año. - Crédito Pronabec

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Finalmente el “Acuerdo entre la República del Perú y Hungría para el establecimiento de un programa de vacaciones y trabajo” entrará en vigencia.

Este se suscribió el 25 de septiembre de 2025, por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, el Embajador Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo y por el Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, el señor Péter Szijjártó y ahora entrará en vigor el 1 de noviembre de 2026.

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¿Pero qué contempla esta medida? Básicamente es un programa de Vacaciones y Trabajo, que permitirá a peruanos obtener una visa y permiso de residencia temporal por un año en Hungría, “con el objetivo de incrementar las oportunidades para que sus nacionales aprecien la cultura y el modo de vida de la otra Parte, a través del trabajo y el intercambio, promoviendo así el entendimiento mutuo entre ellas”.

El Gobierno de Keiko Fujimori ratificó el acuerdo. - Crédito Andina

Vacaciones y con posibilidad de trabajo

El objeto del Acuerdo es “establecer un Programa de Vacaciones y Trabajo que permita a los nacionales de cada Parte permanecer en el territorio de la otra Parte, a título individual, con el propósito principal de pasar sus vacaciones, con la posibilidad de ser contratados temporalmente, durante el período de vigencia de la visa o el permiso de residencia temporal expedido, con el fin de complementar sus recursos económicos, o para inscribirse en cursos de estudio o de capacitación”.

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¿Qué asegura esto para el peruano joven interesado? “Cada Parte otorgará a los nacionales de la otra Parte, en el marco del Programa y de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes, una visa de ingreso múltiple o un permiso de residencia temporal.

“En el caso de los nacionales de Hungría, la República del Perú otorgará una visa de intercambio y, en el caso de los nacionales de Perú, Hungría otorgará un permiso de residencia temporal, ambos por un período no mayor a un año”, se aclara.

Este reportaje aborda la situación laboral juvenil en Perú. Muestra un muro con anuncios de empleo clasificados, personas transitando por una zona pública y una mujer hablando. En pantalla se lee que siete de cada diez jóvenes trabajan en la informalidad. También se observan jóvenes interactuando con dispositivos tecnológicos como un robot y laptops. El video cubre la realidad del empleo informal entre la población joven del país.

Así, lo que otorgarán los gobiernos, más que nada, es el permiso para estar en el país, y se sugiere que la mayoría de gastos corren por cuenta de los jóvenes beneficiarios.

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Los requisitos

Los beneficiarios de este programa solo podrán tener las siguientes condiciones para postular:

Tener al menos 18 años de edad pero no haber cumplido 31 años al momento de la solicitud

Los motivos de la solicitud deben ajustarse al objetivo del Programa definido

No haberse beneficiado previamente de este Programa

No debe estar acompañado por personas dependientes

Haber completado satisfactoriamente por lo menos 2 años de estudios universitarios o tener título de educación técnica o certificado que acredite haber egresado de dichos estudios técnicos.

Perú y Hungría firmaron un acuerdo para que peruanos puedan trabajar en el país europeo. Foto: Géza Molnar y Grégoire Ozan/AFP

Además, como requisitos se pide lo siguiente:

Cumplir con todos los requisitos necesarios del pasaporte y de ingreso, según lo especificado en las leyes y reglamentos de la Parte anfitriona

Disponer de un boleto de transporte o de los recursos económicos necesarios para salir, durante o al final de su estancia, del territorio de la Parte anfitriona

Disponer de recursos económicos suficientes, para cubrir sus necesidades al inicio de su estancia

Presentar certificado médico que acredite su buen estado de salud

No tener antecedentes penales

Presentar una póliza de seguro válida durante toda la estancia autorizada del solicitante que cubra todos los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez y hospitalización, así como los gastos de repatriación en tales casos o fallecimiento

Pagar la tasa de solicitud y trámite correspondiente prevista en la legislación de cada Parte.