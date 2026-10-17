Perú

Alerta por un incendio forestal en el sector Aucaloma, cerca de Tarapoto

Una publicación de Asismet alertó sobre la presencia de fuego antes de llegar a Lamas, en San Martín. El mensaje no detalló daños, personas afectadas ni acciones de control

Un incendio se propaga durante la noche por una ladera de vegetación junto a una carretera. En el lugar se observa la presencia de transeúntes, vehículos y personal de bomberos con trajes de protección y cascos, quienes se despliegan para monitorear el avance del fuego y atender la emergencia.

Guardar

Un incendio forestal fue reportado en el sector Aucaloma, ubicado al oeste de la ciudad de Tarapoto, en la ruta previa a Lamas, en la región San Martín, según una publicación difundida por Asismet en la red social X.

El mensaje calificó la situación como urgente y señaló que el fuego se encontraba fuera de control. La publicación incluyó imágenes de llamas y humo, aunque no precisó cuándo fueron registradas ni indicó el momento exacto en el que comenzó la emergencia.

PUBLICIDAD

Grabaciones registran un incendio forestal en el sector Aucaloma, en Tarapoto. Las imágenes muestran líneas de fuego sobre la vegetación de una colina al atardecer y el avance de las llamas durante la noche, visibles a la distancia desde vías y edificaciones urbanas.

Aucaloma pertenece al distrito de San Roque de Cumbaza, en la provincia de Lamas

Aucaloma es una comunidad del distrito de San Roque de Cumbaza, en la provincia de Lamas, región San Martín. El distrito se sitúa en la parte alta de la subcuenca del río Cumbaza, un territorio que mantiene una relación directa con Tarapoto por su cercanía y por el traslado de productos agrícolas hacia esa ciudad.

Personas y vehículos detenidos por la noche en una carretera frente a una colina con llamas y humo
Un incendio forestal consume la vegetación de una colina en el sector Aucaloma, junto a una carretera situada entre Tarapoto y Lamas, en la región San Martín.

La localidad forma parte del ámbito de comunidades indígenas del distrito y registra presencia de población quechua-lamista, grupo que se autodenomina Llacuash. La actividad cotidiana está vinculada a las chacras y a la producción de alimentos. Entre los cultivos mencionados para la zona figuran yuca, arroz, maní, frejol y hortalizas.

PUBLICIDAD

Llamas en una colina de noche y un grupo de bomberos con uniformes rojos parados junto a una carretera
Bomberos atienden un incendio forestal registrado durante la noche en el sector Aucaloma, en la ruta entre Tarapoto y Lamas.

En Aucaloma, las hortalizas tienen salida comercial hacia Tarapoto, mientras que parte de la producción agrícola se destina al consumo de las familias. La comunidad cuenta además con un puesto de salud atendido por un técnico, de acuerdo con un diagnóstico local de San Roque de Cumbaza.

¿Qué regiones concentran mayor riesgo?

Las regiones con mayor número de distritos en condición de riesgo muy alto son Áncash, con 66 distritos; Apurímac, con 65; Puno, con 57; y Huánuco, con 52. En estas zonas, el Cenepred identificó 17.673 centros poblados expuestos, junto con 621.392 personas y 185.454 viviendas en situación de vulnerabilidad.

El reporte también detalla el impacto potencial sobre la actividad productiva y los servicios básicos de estas regiones. Entre los elementos expuestos se contabilizan 1.444.797,5 hectáreas de superficie agrícola, 4.675 instituciones educativas, 696 establecimientos de salud y 1.453 monumentos arqueológicos prehispánicos.

Siluetas de bomberos con equipos de extinción y sopladoras frente a un intenso fuego nocturno en el monte
Varios bomberos combaten un incendio forestal de gran magnitud reportado en la localidad de Calapuja, en la región peruana de Puno. (Foto: Red Independiente Uno - La Joya / Facebook)

Áncash, Amazonas, Lima y San Martín en riesgo alto

En la categoría de riesgo alto, Áncash vuelve a aparecer entre las regiones más afectadas, con 53 distritos, seguida por Amazonas (38), Lima (32) y San Martín (30), según precisó el Cenepred. En estas zonas se identificó una afectación potencial para 14.622 centros poblados y 1.243.514 personas.

El estudio calcula además 309.809 viviendas expuestas, 1.453.342,7 hectáreas agrícolas en riesgo, 6.171 instituciones educativas, 1.108 establecimientos de salud y 949 monumentos arqueológicos en esta condición de vulnerabilidad.

Vista nocturna dividida de una línea de fuego y humo en la ladera de una colina oscura sobre varias viviendas
Un incendio forestal consume las laderas del sector de Yanahuara en Cusco, donde el fuego provocó la muerte de una persona y heridas a otras dos. (Composición: Infobae Perú / La Hora Noticias Peru )

Más de 50 incendios activos en 16 regiones

Valle Bastos también mencionó que existen más de 50 incendios activos en 16 regiones. El especialista indicó que la respuesta a ellos depende de personas formadas específicamente para actuar en áreas silvestres y rurales. “Tenemos muy poca gente entrenada, solo la gente de los batefuegos del SERNANP, para las cientos de miles de hectáreas que hay en el Perú”, señaló.

El especialista distinguió ese trabajo de la labor de los bomberos voluntarios, a quienes calificó como un cuerpo preparado principalmente para incendios urbanos. Indicó que los batefuegos requieren formación para operar sin depender necesariamente del agua y para decidir cuándo un foco debe ser contenido sin que los brigadistas ingresen a zonas de riesgo.

Vista exterior del edificio del Hospital Regional del Cusco con personas cerca de la entrada y cerros al fondo bajo un cielo nublado
El Hospital Regional del Cusco atendió a la menor de once años que falleció a causa de las quemaduras sufridas en un incendio forestal. (Foto: Hospital Regional de Cusco)

Cortinas cortafuegos y uso controlado del fuego como prevención

Valle Bastos planteó que la prioridad debe ser evitar que las llamas alcancen viviendas o poblaciones. “Lo que no puede suceder nunca es que el fuego mate a nadie”, dijo al referirse a las medidas de prevención cerca de centros urbanos.

Entre las herramientas mencionó las cortinas cortafuegos, que consisten en retirar vegetación de una franja del bosque hasta dejar el suelo expuesto para interrumpir el avance de las llamas. El biólogo indicó que observó ese tipo de mecanismos en Canadá, Estados Unidos, Australia y España, y agregó que no los ha visto en plantaciones forestales del Perú.

Temas Relacionados

Incendio forestalPCMMIDAGRIGobierno 2026peru-noticiasemergencias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iglesia del Señor de los Milagros: horarios de misa, confesiones, visitas y atención

El Santuario de Las Nazarenas amplía su servicio durante octubre con celebraciones desde temprano, confesiones, acceso para la veneración de la imagen y visitas al museo

Iglesia del Señor de los Milagros: horarios de misa, confesiones, visitas y atención

Oración al Señor de los Milagros: peticiones de salud, trabajo y protección

La plegaria al Cristo Moreno propone un momento de recogimiento para expresar necesidades personales, encomendar a la familia y reforzar la esperanza durante situaciones difíciles

Oración al Señor de los Milagros: peticiones de salud, trabajo y protección

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 17 de abril de 2026

La plataforma Facilito de Osinergmin registró diferencias de hasta S/ 4,90 por galón entre grifos de Lima para gasohol premium y de S/ 4,54 en el caso del diésel B5 S-50 UV

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 17 de abril de 2026

Partidos de hoy, sábado 17 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima chocará con Atlético Garu, Deportivo Garcilaso enfrentará a Melgar, Barcelona tendrá acción con Real Betis, Unviersitario debutará con Soan, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 17 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 17 de octubre de 2026

La actividad informada incluyó eventos frente a Huacho, en las cercanías de Tarma y al este de Castrovirreyna; las autoridades recomiendan mantener lista una mochila de emergencia

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 17 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE 2026: Estas son las cuatro regiones en donde ya se contabilizaron al 100% las actas electorales

Resultados ONPE 2026: Estas son las cuatro regiones en donde ya se contabilizaron al 100% las actas electorales

Senado aún no define las facultades legislativas: Arturo Alegría afirma “que no existe una sanción” por incumplir plazos

Carlos Mesía espera consenso con oposición para convocar a sesión, si no “no habrá facultades”

Keiko Fujimori pide unidad ante el fenómeno El Niño: “Este mensaje espero llegue también al Congreso”

¿Maestros mantienen su pensión de S/3.500?: El TC no admite demanda contra la Ley 32581

ENTRETENIMIENTO

‘Romeo y Julieta’ con Óscar Yépez y María Grazia Gamarra en el Teatro Municipal de Lima: fecha y precio de entradas

‘Romeo y Julieta’ con Óscar Yépez y María Grazia Gamarra en el Teatro Municipal de Lima: fecha y precio de entradas

Pancho Cavero arremete contra Deysi Araujo por tener una cabrita de mascota en su departamento: “Es un mal ejemplo”

Samahara Lobatón se queda nuevamente sin reality tras el final de ‘El Sultanato’ a pocas semanas de su estreno

Madre de Nadeska Widausky revela el mensaje que recibió de su hija tras posible extradición a Bélgica

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 17 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 17 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Reibeth Artigas se perderá el inicio de la Liga Peruana de Vóley con Rebaza Acosta: “Su caso documentario es complejo”

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así va Universitario tras perder con Palmeiras por fecha 1

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Presidente de Rebaza Acosta indicó que Camila Alfaro llegó lesionada del Sudamericano U19 y no fue notificado por la Federación