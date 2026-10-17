Alerta por un incendio forestal en el sector Aucaloma, cerca de Tarapoto

Un incendio se propaga durante la noche por una ladera de vegetación junto a una carretera. En el lugar se observa la presencia de transeúntes, vehículos y personal de bomberos con trajes de protección y cascos, quienes se despliegan para monitorear el avance del fuego y atender la emergencia.

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Un incendio forestal fue reportado en el sector Aucaloma, ubicado al oeste de la ciudad de Tarapoto, en la ruta previa a Lamas, en la región San Martín, según una publicación difundida por Asismet en la red social X.

El mensaje calificó la situación como urgente y señaló que el fuego se encontraba fuera de control. La publicación incluyó imágenes de llamas y humo, aunque no precisó cuándo fueron registradas ni indicó el momento exacto en el que comenzó la emergencia.

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Grabaciones registran un incendio forestal en el sector Aucaloma, en Tarapoto. Las imágenes muestran líneas de fuego sobre la vegetación de una colina al atardecer y el avance de las llamas durante la noche, visibles a la distancia desde vías y edificaciones urbanas.

Aucaloma pertenece al distrito de San Roque de Cumbaza, en la provincia de Lamas

Aucaloma es una comunidad del distrito de San Roque de Cumbaza, en la provincia de Lamas, región San Martín. El distrito se sitúa en la parte alta de la subcuenca del río Cumbaza, un territorio que mantiene una relación directa con Tarapoto por su cercanía y por el traslado de productos agrícolas hacia esa ciudad.

Un incendio forestal consume la vegetación de una colina en el sector Aucaloma, junto a una carretera situada entre Tarapoto y Lamas, en la región San Martín.

La localidad forma parte del ámbito de comunidades indígenas del distrito y registra presencia de población quechua-lamista, grupo que se autodenomina Llacuash. La actividad cotidiana está vinculada a las chacras y a la producción de alimentos. Entre los cultivos mencionados para la zona figuran yuca, arroz, maní, frejol y hortalizas.

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Bomberos atienden un incendio forestal registrado durante la noche en el sector Aucaloma, en la ruta entre Tarapoto y Lamas.

En Aucaloma, las hortalizas tienen salida comercial hacia Tarapoto, mientras que parte de la producción agrícola se destina al consumo de las familias. La comunidad cuenta además con un puesto de salud atendido por un técnico, de acuerdo con un diagnóstico local de San Roque de Cumbaza.

¿Qué regiones concentran mayor riesgo?

Las regiones con mayor número de distritos en condición de riesgo muy alto son Áncash, con 66 distritos; Apurímac, con 65; Puno, con 57; y Huánuco, con 52. En estas zonas, el Cenepred identificó 17.673 centros poblados expuestos, junto con 621.392 personas y 185.454 viviendas en situación de vulnerabilidad.

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El reporte también detalla el impacto potencial sobre la actividad productiva y los servicios básicos de estas regiones. Entre los elementos expuestos se contabilizan 1.444.797,5 hectáreas de superficie agrícola, 4.675 instituciones educativas, 696 establecimientos de salud y 1.453 monumentos arqueológicos prehispánicos.

Varios bomberos combaten un incendio forestal de gran magnitud reportado en la localidad de Calapuja, en la región peruana de Puno. (Foto: Red Independiente Uno - La Joya / Facebook)

Áncash, Amazonas, Lima y San Martín en riesgo alto

En la categoría de riesgo alto, Áncash vuelve a aparecer entre las regiones más afectadas, con 53 distritos, seguida por Amazonas (38), Lima (32) y San Martín (30), según precisó el Cenepred. En estas zonas se identificó una afectación potencial para 14.622 centros poblados y 1.243.514 personas.

El estudio calcula además 309.809 viviendas expuestas, 1.453.342,7 hectáreas agrícolas en riesgo, 6.171 instituciones educativas, 1.108 establecimientos de salud y 949 monumentos arqueológicos en esta condición de vulnerabilidad.

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Un incendio forestal consume las laderas del sector de Yanahuara en Cusco, donde el fuego provocó la muerte de una persona y heridas a otras dos. (Composición: Infobae Perú / La Hora Noticias Peru )

Más de 50 incendios activos en 16 regiones

Valle Bastos también mencionó que existen más de 50 incendios activos en 16 regiones. El especialista indicó que la respuesta a ellos depende de personas formadas específicamente para actuar en áreas silvestres y rurales. “Tenemos muy poca gente entrenada, solo la gente de los batefuegos del SERNANP, para las cientos de miles de hectáreas que hay en el Perú”, señaló.

El especialista distinguió ese trabajo de la labor de los bomberos voluntarios, a quienes calificó como un cuerpo preparado principalmente para incendios urbanos. Indicó que los batefuegos requieren formación para operar sin depender necesariamente del agua y para decidir cuándo un foco debe ser contenido sin que los brigadistas ingresen a zonas de riesgo.

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El Hospital Regional del Cusco atendió a la menor de once años que falleció a causa de las quemaduras sufridas en un incendio forestal. (Foto: Hospital Regional de Cusco)

Cortinas cortafuegos y uso controlado del fuego como prevención

Valle Bastos planteó que la prioridad debe ser evitar que las llamas alcancen viviendas o poblaciones. “Lo que no puede suceder nunca es que el fuego mate a nadie”, dijo al referirse a las medidas de prevención cerca de centros urbanos.

Entre las herramientas mencionó las cortinas cortafuegos, que consisten en retirar vegetación de una franja del bosque hasta dejar el suelo expuesto para interrumpir el avance de las llamas. El biólogo indicó que observó ese tipo de mecanismos en Canadá, Estados Unidos, Australia y España, y agregó que no los ha visto en plantaciones forestales del Perú.

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