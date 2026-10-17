Papa León XIV y el Cáncer de pulmón en el Perú: Conoce cuántos casos nuevos hay por año y la mortalidad por esta enfermedad

Un reportaje televisivo de Latina Noticias aborda la incidencia del cáncer pulmonar en el Perú, donde se registran 3700 casos al año. El cirujano cardiovascular y de tórax Mardonio Euscátegui explica los factores de riesgo como el tabaquismo y la exposición a sustancias tóxicas, los métodos diagnósticos, las intervenciones quirúrgicas para extirpar tumores y el posterior proceso de fisioterapia respiratoria mediante ejercicios clínicos.

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En Perú, el cáncer de pulmón representa un desafío sanitario por su elevada mortalidad y por la frecuencia con la que se identifica en etapas avanzadas. En el país se registran cada año alrededor de 3.700 nuevos casos y unas 3.100 muertes vinculadas con esta enfermedad, según estimaciones internacionales sobre la carga oncológica. La diferencia reducida entre ambos indicadores expone las dificultades para lograr diagnósticos oportunos.

El cáncer de pulmón se origina cuando células anormales del tejido pulmonar comienzan a multiplicarse sin control y forman lesiones que pueden invadir estructuras cercanas o extenderse a otros órganos. En sus fases iniciales puede no causar molestias, lo que retrasa la consulta médica y limita las alternativas terapéuticas disponibles.

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La prevención, la identificación de factores de riesgo y la evaluación rápida de síntomas persistentes permiten detectar lesiones pulmonares antes de que la enfermedad progrese. Ese abordaje requiere controles médicos, acceso a estudios por imágenes y una evaluación individual de los antecedentes clínicos y de exposición de cada paciente.

Un reporte televisivo en Perú informa sobre el registro de 3.700 casos anuales de cáncer pulmonar junto a imágenes de una intervención quirúrgica torácica.

El tabaquismo concentra el principal factor de riesgo modificable

El consumo de tabaco continúa como la causa prevenible más asociada al desarrollo de cáncer de pulmón. El riesgo aumenta de acuerdo con la cantidad de cigarrillos consumidos y los años de exposición. También afecta a quienes no fuman, pero inhalan humo de tabaco de forma frecuente en su hogar, trabajo u otros espacios cerrados.

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Una infografía televisiva presenta la estimación de 3.700 casos anuales de cáncer pulmonar en Perú.

Dejar de fumar reduce el riesgo, aunque una persona que abandonó el hábito puede conservar durante años una probabilidad mayor de desarrollar la enfermedad en comparación con quien nunca fumó. Por ese motivo, la consulta médica debe considerar el historial completo de consumo, incluso cuando el abandono ocurrió hace tiempo.

Un gráfico informativo presenta los datos de casos anuales y fallecimientos por cáncer de pulmón en Perú.

La exposición al gas radón, una sustancia radiactiva que puede filtrarse desde el suelo y acumularse en edificios, también figura entre los factores asociados. A ello se suman determinados riesgos laborales, como el contacto con asbesto, sílice, arsénico, cromo, níquel y emisiones de motores diésel. La combinación entre tabaquismo y asbesto eleva aún más el riesgo, por lo que las medidas de protección en ámbitos de trabajo resultan determinantes.

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Los antecedentes respiratorios y familiares requieren una evaluación individual

Las personas con antecedentes familiares de cáncer de pulmón pueden presentar una predisposición mayor, aunque ese factor no determina por sí solo la aparición de la enfermedad. La evaluación médica contempla edad, hábitos de consumo de tabaco, antecedentes oncológicos, condiciones respiratorias previas y posibles exposiciones ambientales u ocupacionales.

Un gráfico informativo de televisión expone los factores de riesgo del cáncer de pulmón en Perú, donde se contabilizan 3.700 casos anuales.

La tuberculosis y algunas enfermedades pulmonares crónicas, entre ellas la fibrosis pulmonar, se han asociado con un riesgo mayor. Estas patologías pueden producir cambios persistentes en el tejido pulmonar y, a la vez, dificultar la interpretación de síntomas o imágenes. Por eso, una tos que cambia de características en pacientes con enfermedades respiratorias previas requiere atención.

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Un boletín informativo en Perú presenta datos sobre la incidencia anual del cáncer de pulmón junto con un diagrama anatómico del órgano afectado.

La prevención incluye evitar el inicio del consumo de tabaco, abandonar el hábito, reducir la exposición al humo ajeno y cumplir las normas de seguridad frente a sustancias peligrosas en el trabajo. También es importante informar al médico sobre exposiciones pasadas a materiales como el asbesto, incluso si ocurrieron décadas antes, ya que algunas enfermedades vinculadas con esa sustancia pueden aparecer mucho tiempo después del contacto inicial.

La tos persistente y la sangre al toser son señales de alerta

Los síntomas del cáncer de pulmón no siempre aparecen al comienzo. Cuando se presentan, pueden confundirse con afecciones respiratorias frecuentes. Una tos persistente o que empeora, falta de aire, dolor en el pecho, ronquera, silbidos al respirar, infecciones respiratorias reiteradas, cansancio o pérdida de peso sin una causa identificada justifican una consulta médica.

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La presencia de sangre al toser, conocida como hemoptisis, requiere una evaluación especializada. La cantidad de sangre, la duración del síntoma y la coexistencia de dolor torácico o dificultad para respirar orientan la urgencia de la atención. No se debe atribuir ese signo de manera automática a una gripe, alergia o infección pasajera.

Las personas con antecedentes importantes de tabaquismo pueden conversar con su médico sobre la conveniencia de una tomografía computarizada de baja dosis. Este estudio se utiliza en grupos definidos de alto riesgo porque permite identificar nódulos u otras alteraciones antes de que aparezcan síntomas. Las guías internacionales contemplan, como referencia, controles anuales para adultos de 50 a 80 años con un consumo acumulado de al menos 20 paquetes-año y que fuman o dejaron de hacerlo en los últimos 15 años.

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Una transmisión televisiva en Perú informa sobre los 3700 casos anuales de cáncer pulmonar junto con una lámina médica sobre la clasificación de tumores.

Un nódulo pulmonar no confirma un diagnóstico de cáncer

La detección de una mancha o un nódulo en una radiografía o una tomografía no implica por sí misma la presencia de un tumor maligno. Muchos nódulos son benignos, por lo que el equipo médico analiza su tamaño, forma, densidad, localización y evolución en estudios sucesivos, además de los antecedentes de cada persona.

Cuando una lesión presenta características sospechosas, pueden indicarse nuevas tomografías, una tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada, conocida como PET-CT, o una biopsia. La obtención de una muestra de tejido permite confirmar si existen células malignas y definir el tipo de tumor, información necesaria para planificar el tratamiento.

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El diagnóstico también establece la etapa de la enfermedad y determina si el tumor puede ser extirpado mediante cirugía. En fases localizadas, las alternativas pueden incluir cirugía, radioterapia o tratamientos complementarios. En casos más avanzados, el abordaje puede incorporar quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas y otras estrategias seleccionadas según las características biológicas del tumor.

Un reporte televisivo informa sobre los casos anuales de cáncer pulmonar registrados en Perú mientras exhibe una imagen de atención médica respiratoria.

La detección temprana no reemplaza la prevención, pero amplía las posibilidades de tratar lesiones que todavía no se han extendido. Ante síntomas respiratorios persistentes, antecedentes de tabaquismo o exposición a sustancias de riesgo, la consulta con un especialista permite definir qué estudios son necesarios y evitar demoras en la atención.

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