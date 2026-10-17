Madre de Nadeska Widausky revela el mensaje que recibió de su hija tras posible extradición a Bélgica

Madre de Nadeska Widausky revela cómo la encuentra tras posible extradición a Bélgica. TikTok

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La madre de Nadeska Widausky, Milagros Gallo, rompió en llanto al contar cómo se encuentra su hija tras la decisión judicial que confirmó su detención con fines de extradición a Bélgica. Durante una comunicación telefónica con el programa América Hoy, la mujer aseguró que la exbailarina intenta mantenerse serena pese al proceso que enfrenta y reveló el pedido que recibe cada vez que la visita.

Según relató Gallo, Nadeska Widausky le pide fortaleza para afrontar la situación y le encarga el cuidado de su hijo. La madre de la exbailarina señaló que se sorprende por la actitud de su hija durante los encuentros que mantienen mientras permanece recluida.

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“(Ella está) Tranquila, éramos los tres siempre: mi hija, mi nieto y yo. Lo único que me pide: ‘Mamita, sé fuerte, cuida a mi hijo’. Dios es justo, ella es bien fuerte, yo la verdad me sorprendo. Cuando le he ido a ver, solo pido: ‘Diosito, no hagas que llore, por favor’”, expresó durante la entrevista televisiva.

El pedido de Nadeska Widausky a su madre

La conversación estuvo marcada por la emoción. Milagros Gallo no pudo contener el llanto al recordar las visitas a su hija y la manera en la que la exbailarina enfrenta el escenario judicial. La mujer describió la relación que mantienen como una familia unida por la convivencia cotidiana que tenían antes de la detención.

La madre de Widausky sostuvo que, pese a las circunstancias, su hija se muestra fuerte. El mensaje que recibe de ella, según dijo, está centrado en que cuide al hijo de la exbailarina y no se derrumbe ante el avance del proceso.

Para Gallo, esos encuentros tienen una carga emocional difícil de sobrellevar. La mujer relató que, antes de verla, pide no presenciar un momento de llanto de su hija. Sus declaraciones dejaron ver el impacto que la medida judicial tiene en el entorno familiar de la modelo.

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La exbailarina se encuentra detenida mientras se desarrolla el trámite vinculado con el requerimiento de las autoridades belgas. La medida busca garantizar su presencia durante el procedimiento de extradición solicitado por ese país.

Milagros Gallo reveló el mensaje que recibe de Nadeska Widausky durante sus visitas al penal. América Hoy.

La defensa de la madre frente a las acusaciones

En otro momento de la entrevista, Milagros Gallo cuestionó la denuncia que, de acuerdo con su versión, habría originado el caso contra Nadeska Widausky. Visiblemente afectada, defendió a su hija y rechazó los señalamientos que forman parte de la investigación que se sigue en Bélgica.

“¿Qué le puedo decir si acá se basan en una mentira de este primo que puso la denuncia de Jefferson? Acá no hay otra persona, acá no hay que ella dicen que llevaba niñas... No hay eso, eso no existe, señorita, por Dios, se lo juro”, manifestó entre lágrimas.

La madre de la exbailarina sostuvo que las acusaciones no serían ciertas y cuestionó al hombre al que responsabiliza por la denuncia. Sus declaraciones expresan su posición sobre el caso y no constituyen una resolución sobre los hechos que investigan las autoridades belgas.

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“Este hombre se basó en una mentira, ¿cómo pudo haber sido tan cruel para haberle hecho esto a mi hija?”, agregó Gallo. La entrevistada insistió en que su hija debería tener la posibilidad de defenderse durante el proceso correspondiente.

De acuerdo con la información vinculada con el requerimiento del Ministerio Público, las autoridades de Bélgica solicitan la extradición de Nadeska Widausky en el marco de una investigación por los presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

Madre de Nadeska Widausky revela el mensaje que recibió de su hija tras posible extradición a Bélgica

La decisión judicial que confirmó la detención

El martes 13, la Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima Centro confirmó la resolución que ordenó la detención de Widausky por nueve meses con fines de extradición. La decisión ratificó en todos sus extremos la medida que había dictado el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

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A fines de mayo de este año, el juzgado había dispuesto la detención con fines de extradición pasiva por un plazo de nueve meses, medida que vence el 25 de febrero de 2027. Desde entonces, Nadeska Widausky permanece recluida en el Penal Anexo Mujeres Chorrillos, mientras Bélgica formaliza su solicitud por la vía diplomática.

La defensa de la modelo apeló la decisión de primera instancia y pidió que pudiera afrontar el proceso bajo comparecencia simple o con restricciones. Sin embargo, la Sala de Apelaciones rechazó el recurso presentado y confirmó la medida de detención.

El tribunal estuvo integrado por las juezas superiores Enma Benavides, Irina Villanueva y Delia Flores. En la resolución, la Sala declaró infundados los cuestionamientos formulados por la defensa de Widausky Gallo.

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Nadeska Widausky permanece en la carceleta del Poder Judicial tras dictarse su detención preliminar por nueve meses.

Los argumentos evaluados por la Sala de Apelaciones

Uno de los principales cuestionamientos de la defensa estaba relacionado con la valoración de los elementos de convicción sobre los delitos atribuidos. La Sala respondió que la detención con fines de extradición no implica un juicio sobre la responsabilidad penal de la persona requerida.

Según el tribunal, esa medida está orientada a garantizar la disponibilidad física de Widausky mientras se desarrolla el procedimiento internacional. La resolución no determina su responsabilidad penal respecto de los hechos investigados por las autoridades belgas.

La defensa también cuestionó el análisis sobre el arraigo domiciliario. Argumentó que el inmueble consignado en el documento nacional de identidad de Widausky había sido objeto de un proceso de extinción de dominio y que, por ese motivo, se trasladó a una vivienda en Jesús María.

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Sin embargo, la Sala desestimó este punto porque el contrato de arrendamiento presentado no tenía certificación notarial. Además, indicó que Nadeska Widausky Gallo no figuraba como arrendataria del inmueble, sino su madre y otra persona.

En cuanto al arraigo familiar, la defensa invocó que la exbailarina tiene un hijo menor de edad y que también se encargaba del cuidado de su madre, una adulta mayor. El tribunal señaló que el niño cuenta con su padre y afirmó que el principio del interés superior del niño no opera de manera automática.

La defensa sostuvo, además, que Widausky posee el 50% de las acciones de una empresa y trabaja como influencer. La Sala reconoció que figura como socia en la ficha RUC, pero advirtió que la declaración jurada sobre su actividad como imagen artística era una copia simple sin legalización notarial y que no se presentaron recibos u otros documentos que acreditaran ingresos.

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Finalmente, el tribunal rechazó el cuestionamiento sobre la proporcionalidad del plazo. La defensa alegó que la detención preventiva con fines de extradición debía durar como máximo 60 días. La Sala citó el artículo 20 del Decreto Supremo 015-2025-JUS, que fija un plazo de nueve meses para este tipo de medida, con la posibilidad de extenderlo hasta 18 meses en casos justificados.

Con la decisión judicial, Nadeska Widausky continuará detenida mientras el Gobierno de Bélgica formaliza el pedido de extradición por vía diplomática. Mientras tanto, su madre mantiene la defensa pública de su hija y se aferra al mensaje que recibe en cada visita: mantenerse fuerte y cuidar de su nieto.

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