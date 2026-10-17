Gobierno aprueba aumento salarial para trabajadores de Sunarp con nueva escala: ¿A quiénes aplica?

El Congreso aprobó 'destrabe' para escalas salariales estancadas por la Ley de Presupuesto para este 2026. - Crédito Andina

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Sí habrán aumentos para trabajadores públicos. Pero en este caso se trata de una medida que aplicará solo a los que estén bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Como se recuerda, el año pasado el Congreso logró pasar una Ley para actualizar la escala remunerativa de estos servidores públicos, congelada desde hace 13 años (la anterior estuvo vigente desde 2013). Y finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas ha formulado los nuevos montos y los ha aprobado:

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Directivo 7: S/ 15.600,00

Directivo 6: S/ 15.580,00

Directivo 5: S/ 15.053,00

Directivo 4: S/ 13.550,00

Directivo 3: S/ 12.550,00

Directivo 2: S/ 11.650,00

Directivo 1: S/ 10.950,00

Profesional 6: S/ 10.150,00

Profesional 5: S/ 9.150,00

Profesional 4: S/ 8.350,00

Profesional 3: S/ 7.850,00

Profesional 2: S/ 7.300,00

Profesional 1: S/ 6.400,00

Técnico 3: S/ 5.250,00

Técnico 2: S/ 4.750,00

Técnico 1: S/ 3.850,00.

SUNARP - registros publicos

Los beneficiados

Como detalla la norma, la Sunarp solo reconoce a los trabajadores bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728 la nueva escala remunerativa aprobada, una gratificación por Fiestas Patrias, una gratificación por Navidad y una bonificación por escolaridad.

“La máxima autoridad administrativa de la Sunarp verifica el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, bajo responsabilidad”, se señala también.

Se debe agregar que, según la norma, los montos de la escala remunerativa aprobada, incorporan los incrementos remunerativos aprobados mediante los Decretos Supremos Nº 311-2022-EF, Nº 313-2023-EF, Nº 265- 2024-EF, Nº 279-2024-EF y Nº 327-2025-EF, así como los conceptos “Vales de alimento para el personal de confianza 6DT-Ley 28411 (Sunarp)” y “Vales de movilidad para el personal de confianza 6DT-Ley 28411 (Sunarp)”, registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

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Se prohíben nuevos aumentos

Asimismo, la Ley incluye otra medida, que prohíbe que se den nuevas medidas económicas a los trabajadores.

“Se prohíbe la percepción, por parte de los trabajadores bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728 de la Sunarp, bajo responsabilidad, de cualquier otro ingreso, bonificación, asignación, incentivo, compensación económica y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento, en forma adicional al monto establecido en la escala remunerativa aprobada”, aclara la norma.

Pero esto exceptuará los conceptos como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la Asignación Familiar, los conceptos aprobados mediante laudo arbitral que, a la entrada en vigencia de la presente norma, se encuentren registrados en el AIRHSP, y de aquellos conceptos que de forma posterior a la aprobación de la referida escala de ingresos se otorguen en el marco de la negociación colectiva regulada por la Ley Nº 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal.

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Sunarp moderniza servicios: trámites consulares ahora se realizan de forma electrónica. (Foto: Sunarp)

Finalmente, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas actualiza, de oficio, en el AIRHSP, los montos de la nueva escala remunerativa de los trabajadores bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728 de la Sunarp.

La escala anterior

Funcionarios 1: S/ 15.000,00

Funcionarios 2: S/ 14.500,00

Directivos 1: S/ 13.600,00

Directivos 2: S/ 12.100,00

Directivos 3: S/ 11.100,00

Directivos 4: S/ 9.200,00

Directivos 5: S/ 8.700,00

Registradores y Profesionales 1: S/ 8.700,00

Registradores y Profesionales 2: S/ 7.700,00

Registradores y Profesionales 3: S/ 6.900,00

Profesionales 1: S/ 6.300,00

Profesionales 2: S/ 5.400,00

Profesionales 3: S/ 4.500,00

Técnicos 1: S/ 3.900,00

Técnicos 2: S/ 3.400,00

Técnicos 3: S/ 2.500,00