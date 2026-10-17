Presidente de Rebaza Acosta indicó que Camila Alfaro llegó lesionada del Sudamericano U19 y no fue notificado por la Federación

Camila Alfaro se pierde el inicio de la Liga Peruana de Vóley por lesión. Crédito: Rebaza Acosta.

Guardar

La derrota en los cuatro sets disputados durante la Noche Rebacina dejó preocupación en el entorno de Rebaza Acosta. Jonel Córdova, presidente de la institución chalaca, cuestionó el rendimiento que mostró el equipo en su presentación previa al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

“Fue una mala presentación. Me preocupa la forma en que se encaró el partido, más allá de que fuera una jornada de presentación y de que el público pudiera conocer a las deportistas. El rendimiento del equipo en este encuentro me deja preocupado”, sostuvo Jonel Córdova en declaraciones atribuidas a ‘Central Vóley’.

PUBLICIDAD

El directivo consideró que el resultado y la actuación colectiva deben ser una señal de alerta para el plantel que dirige Martín Rodríguez, a pocos días del debut oficial. Rebaza Acosta afrontará la nueva temporada con cambios en su nómina y con varias jugadoras jóvenes que vienen de competir en torneos de selecciones.

Córdova también se refirió a las ausencias de Dayanne Cure, Jeissy Chía y Reibeth Artigas, quienes no estuvieron disponibles por asuntos documentarios. El presidente del cuadro chalaco afirmó que esas bajas no explican el nivel exhibido por el equipo en la Noche Rebacina.

Rebaza Acosta cayó en los cuatro sets disputados en la Noche Rebacina. Crédito: Enfoquefem.

El club deberá resolver esas situaciones antes de que avance el campeonato, aunque el dirigente puso el foco en la respuesta deportiva del grupo. Rebaza Acosta tendrá un estreno exigente ante Alianza Lima, vigente tricampeón nacional, en una jornada que marcará el comienzo de la fase regular.

PUBLICIDAD

La preparación del plantel ha estado condicionada, además, por la carga de partidos que acumularon algunas deportistas de las categorías menores. El equipo cuenta con varias voleibolistas que alternaron entrenamientos y competencias con la selección peruana Sub 17, la selección Sub 19 y sus respectivos clubes.

“Hemos procurado que las jugadoras Sub 17 y Sub 19 no repitan sesiones de entrenamiento, porque llegan con mucha carga de trabajo. Dara Herrada, por ejemplo, disputó un Sudamericano, luego jugó la Liga Sub 17 con la selección del Callao y viajó a Huaral y Sullana para competir. Ha tenido una agenda exigente y no contó con el tiempo necesario para integrarse al plantel principal”, explicó Córdova.

PUBLICIDAD

El caso de Dara Herrada refleja el desafío que enfrenta el comando técnico para administrar minutos, recuperación física y adaptación táctica. La prioridad del club será evitar que las deportistas menores acumulen sesiones que puedan afectar su condición durante las primeras fechas de la Liga Peruana de Vóley.

Camila Alfaro es un talento prometedor en Rebaza Acosta. Crédito: Prensa club

A ese escenario se suma la lesión de Camila Alfaro, una de las principales jugadoras juveniles de Rebaza Acosta. La atacante llegó al club después de disputar el Campeonato Sudamericano Sub 19 con Perú, torneo en el que la selección obtuvo la medalla de plata y aseguró su clasificación al Mundial de la categoría de 2027.

PUBLICIDAD

“Llegó lesionada. No recibí un parte médico sobre su estado [de la Federación], pero es un tema que se trabajará para su recuperación. Lo importante es que pudo aportar a la selección, aunque ahora debemos atender esa situación”, señaló el presidente del club chalaco.

Córdova no precisó el diagnóstico de Alfaro ni el tiempo que demandará su recuperación. Por ello, su presencia para el arranque de la competencia queda en duda. La ausencia de la juvenil supondría una baja para un equipo que busca ampliar sus alternativas ofensivas y que aún espera completar la disponibilidad de sus jugadoras.

PUBLICIDAD

Tras una victoria clave, la jugadora peruana Camila Alfaro comparte su emoción al clasificar de forma invicta a la final del Sudamericano de Voleibol U19 y asegurar un cupo para el Mundial 2027.

Complejo debut ante Alianza Lima

Rebaza Acosta debutará ante Alianza Lima el domingo 18 de octubre, a las 18:30 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El partido cerrará la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y será transmitido por Latina. La programación fue difundida por medios locales especializados y por el propio entorno de la competición.

“Debutaremos este domingo ante un rival duro, que viene de disputar una competencia internacional y se prepara nuevamente para el Mundial de Clubes. No contará con todas sus extranjeras en cancha, ya que solo puede utilizar a tres, pero tiene recursos y un presupuesto que le permiten conformar un plantel competitivo. Además, afronta otros torneos en los que debe representar al país”, manifestó Córdova.

PUBLICIDAD

El encuentro pondrá frente a frente a un Rebaza Acosta que llega con dudas tras su presentación y a Alianza Lima, que iniciará la defensa del título. El resultado del domingo ofrecerá una primera referencia sobre la respuesta del conjunto chalaco ante uno de los candidatos de la temporada.

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.