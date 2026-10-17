Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 17 de abril de 2026

Un panel y un surtidor en una estación de servicio de Lima exhiben las tarifas en soles de gas natural, gas licuado, diésel y gasohol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los valores declarados por los grifos en la plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), muestran diferencias entre establecimientos de Lima. Las tarifas dependen del tipo de combustible, el distrito, la disponibilidad y las condiciones comerciales de cada operador.

El diésel B5 S-50 UV concentra la mayor brecha de la consulta, con una diferencia de hasta S/ 4,54 por galón entre los precios más bajos y más altos. La variación puede modificar el presupuesto de quienes usan el vehículo para trabajar, realizan recorridos diarios o necesitan abastecer unidades de mayor capacidad.

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La herramienta Facilito permite comparar las tarifas de gasohol regular, gasohol premium, diésel, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular. También permite identificar grifos cercanos, revisar si figuran como operativos, verificar qué productos despachan y calcular la distancia desde el punto donde se encuentra el usuario.

El diésel puede variar hasta S/ 4,54 por galón entre grifos de Lima

El diésel B5 S-50 UV tuvo precios desde S/ 23,45 hasta S/ 27,99 por galón en la búsqueda general de estaciones de servicio de Lima. La distancia entre ambos extremos fue de S/ 4,54, la más amplia entre los combustibles revisados en la plataforma. Para transportistas, repartidores y conductores que cargan combustible de forma frecuente, esa diferencia puede trasladarse al gasto semanal o mensual.

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La brecha aumenta cuando se aplica a una carga completa. Un vehículo que necesita 20 galones podría pagar S/ 90,80 más por tanque si se abastece en una estación con la tarifa más alta de la muestra. Antes de dirigirse al punto con menor precio, conviene considerar el combustible que se utilizará en el trayecto, el tiempo de traslado y la congestión vehicular.

Cinco muestras de combustibles alineadas junto a billetes y monedas peruanas ilustran la variación de precios en el mercado de hidrocarburos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos distritos registraron montos inferiores al mínimo mostrado en la búsqueda general. En Carabayllo, hubo establecimientos con diésel desde S/ 23,29 por galón. En Comas, los precios iniciales partieron de S/ 24,10, mientras que en el Rímac comenzaron en S/ 24,94. Estas cifras corresponden a locales específicos, por lo que no representan una tarifa uniforme para todo un distrito.

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Un teléfono inteligente sujeto al tablero de un automóvil muestra la aplicación Facilito de Osinergmin con puntos de venta de combustible en Lima frente a una avenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada grifo informa sus valores de manera individual ante Osinergmin. Por ese motivo, puede haber diferencias entre estaciones próximas e incluso entre negocios ubicados en una misma avenida. Los precios también pueden modificarse durante la jornada, según las condiciones de abastecimiento, la demanda y las decisiones comerciales de cada operador.

La consulta en Facilito permite ordenar los resultados por precio o cercanía. La primera alternativa resulta útil para quienes cuentan con tiempo para comparar opciones. El criterio de distancia puede ser más conveniente si el tanque está cerca de agotarse o si un desvío extenso reduce el ahorro que ofrece una tarifa menor.

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El gasohol regular y el premium mantienen diferencias de hasta S/ 4,90

El gasohol regular registró valores entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón en los resultados generales. La diferencia fue de S/ 3. Para un vehículo con capacidad de 12 galones, elegir el menor precio podría representar un ahorro de S/ 36, siempre que el recorrido hacia el grifo no implique un consumo adicional que elimine esa ventaja.

La plataforma mostró precios iniciales más bajos en algunos puntos de la capital. En Villa El Salvador, el gasohol regular se encontró desde S/ 20,09 por galón. Los Olivos registró ofertas desde S/ 20,48 y en San Juan de Lurigancho aparecieron montos desde S/ 20,65. La disponibilidad de esas tarifas depende de cada establecimiento y puede cambiar antes de que el conductor llegue al lugar.

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Un mapa de Lima señala los precios de referencia de combustibles como GNV, GLP, diésel y gasohol en diversos distritos, elaborado con datos de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium presentó un margen todavía mayor. Los precios empezaron en S/ 21,29 y llegaron a S/ 26,19 por galón, una diferencia de S/ 4,90 por galón. Entre las referencias distritales, San Miguel mostró valores desde S/ 21,99, mientras que Villa El Salvador tuvo opciones desde S/ 21,39.

La aplicación Facilito de Osinergmin ubica estaciones de combustible como GNV, GLP, diésel y gasohol en un mapa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre gasohol regular y premium debe responder a las especificaciones indicadas por el fabricante del vehículo. Usar un combustible distinto del recomendado puede elevar el gasto sin que exista una mejora en el desempeño del motor. Las necesidades de cada unidad dependen de su sistema de combustión, cilindrada y condiciones de uso.

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Antes de iniciar la carga, el conductor puede revisar que el valor indicado en el surtidor coincida con el precio publicado en Facilito. La plataforma reúne montos declarados por los operadores, pero estos pueden actualizarse durante el día. La verificación en el punto de venta permite detectar cambios antes de completar el abastecimiento.

GNV y GLP requieren una comparación distinta antes de cargar combustible

El GNV se comercializa en soles por metro cúbico, por lo que su precio no debe compararse de manera directa con el valor por galón del gasohol, el diésel o el GLP. Los propietarios de vehículos convertidos a gas pueden filtrar este producto en Facilito para ubicar estaciones cercanas y revisar las tarifas disponibles.

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El GLP vehicular, en cambio, se despacha por galón. La plataforma permite conocer qué grifos ofrecen este combustible, cuál es el monto declarado y si el local figura como operativo. No todas las estaciones venden GNV, GLP, diésel y gasoholes de manera simultánea, ya que la oferta depende de la infraestructura instalada en cada establecimiento.

Un surtidor de combustible en Lima exhibe en su pantalla digital las tarifas de gasohol, diésel y gas supervisadas por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de desplazarse hacia un grifo, conviene confirmar que el local esté operativo y que cuente con el combustible requerido. También resulta útil revisar la distancia, las condiciones del tránsito, los medios de pago disponibles y la diferencia de precio frente a otras alternativas. El ahorro real depende del costo total del recorrido, no solo de la tarifa que aparece en la pantalla.

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Un panel electrónico en una estación de servicio de Lima detalla los valores de venta de diversos combustibles junto al letrero de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto de combustible también está vinculado con el estado mecánico del vehículo. La presión adecuada de los neumáticos, el mantenimiento del motor, la limpieza de filtros e inyectores, el peso de la carga y la forma de conducción influyen en el rendimiento por kilómetro recorrido.

La revisión diaria de Facilito ofrece una referencia para planificar el abastecimiento en Lima y otras zonas del país. Los datos provienen de las declaraciones de los establecimientos, por lo que la recomendación final es confirmar el precio en el surtidor antes de realizar la carga.